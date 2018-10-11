 Лидер закарпатских венгров пожаловался в Брюсселе на "притеснения" со стороны Киева

Глава Общества венгерской культуры (КМКС) Закарпатья и народный депутат от БПП Василий (Ласло) Брензович в Брюсселе пожаловался на притеснения закарпатских венгров. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Во встрече, на которой обсуждалось положение закарпатских венгров, приняли участие еврокомиссар по вопросам образования, культуры, молодежи Тибор Наврачич и президент Европарламента Антонио Таяни.

Брензович заявил, что украинские "меры против национальностей препятствуют установлению мира и стабильности" на Закарпатье.

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По его словам, условия проживания венгров на Закарпатье "резко ухудшились". В частности, благодаря созданию негативного образа в средствах массовой информации.

"В украинских СМИ практически нет позитивных новостей о венгерской общине, они считают их врагами, так же как и Венгрию", – заявил Брензович.

Лидер венгров также осудил "необоснованные" проверки венгерской интеллигенции, представителей КМКС и власти из числа венгров на границах при содействии СБУ.

"Очень трудно терпеть то, что происходит на государственных границах, и мы видим, что эти меры явно нацелены против венгров. Никогда еще положение венгров в истории независимой Украины не было таким плохим", – сказал Брензович.

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Еврокомиссар Тибор Наврачич проинформирует о ситуации на Закарпатье еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Иоганнеса Гана. Наврачич пообещал обратиться к еврокомиссару по региональной политике Корины Крецу и главе дипломатии ЕС Федерике Могерини с просьбой внимательно следить за вопросами, которые затрагивают закарпатских венгров.

Президент Европарламента Антонио Таяни во время встречи подчеркнул, что "меньшинства для Европы являются очень важными". "Для Европы важно сохранить языковое разнообразие, поэтому меньшинства должны быть защищены", – отметил он.

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Президент Европарламента пообещал, что проконсультируется с Петром Порошенко и попросит его защитить права меньшинств в Украине, поскольку Европейский Союз всячески стремятся поддержки национальных меньшинств на своей территории.

Отношения Украины и Венгрии существенно испортились после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье.





10 октября, Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

Напомним, 4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.