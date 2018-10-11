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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (717) Европарламент (1315) Закарпатье (1443)

 Лидер закарпатских венгров пожаловался в Брюсселе на "притеснения" со стороны Киева

Глава Европарламента услышал, "никогда еще положение венгров в истории независимой Украины не было таким плохим".

Глава Общества венгерской культуры (КМКС) Закарпатья и народный депутат от БПП Василий (Ласло) Брензович в Брюсселе пожаловался на притеснения закарпатских венгров. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Во встрече, на которой обсуждалось положение закарпатских венгров, приняли участие еврокомиссар по вопросам образования, культуры, молодежи Тибор Наврачич и президент Европарламента Антонио Таяни.

Брензович заявил, что украинские "меры против национальностей препятствуют установлению мира и стабильности" на Закарпатье.

Читайте на Цензор.НЕТ: Более 300 закарпатских чиновников и депутатов попали в базу "Миротворца" из-за двойного гражданства

По его словам, условия проживания венгров на Закарпатье "резко ухудшились". В частности, благодаря созданию негативного образа в средствах массовой информации.

"В украинских СМИ практически нет позитивных новостей о венгерской общине, они считают их врагами, так же как и Венгрию", – заявил Брензович.

Лидер венгров также осудил "необоснованные" проверки венгерской интеллигенции, представителей КМКС и власти из числа венгров на границах при содействии СБУ.

"Очень трудно терпеть то, что происходит на государственных границах, и мы видим, что эти меры явно нацелены против венгров. Никогда еще положение венгров в истории независимой Украины не было таким плохим", – сказал Брензович.

Также на Цензор.НЕТ: Жители Берегово считают себя этническими венграми и не всегда владеют украинским языком, - The New York Times

Еврокомиссар Тибор Наврачич проинформирует о ситуации на Закарпатье еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Иоганнеса Гана. Наврачич пообещал обратиться к еврокомиссару по региональной политике Корины Крецу и главе дипломатии ЕС Федерике Могерини с просьбой внимательно следить за вопросами, которые затрагивают закарпатских венгров.

Президент Европарламента Антонио Таяни во время встречи подчеркнул, что "меньшинства для Европы являются очень важными". "Для Европы важно сохранить языковое разнообразие, поэтому меньшинства должны быть защищены", – отметил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: 77% выпускников в Береговском районе Закарпатья не сдали ВНО по украинскому языку, - Гриневич

Президент Европарламента пообещал, что проконсультируется с Петром Порошенко и попросит его защитить права меньшинств в Украине, поскольку Европейский Союз всячески стремятся поддержки национальных меньшинств на своей территории.

Отношения Украины и Венгрии существенно испортились после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье.

10 октября, Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

Напомним, 4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3090939
 
 
 Топ комментарии
 
По вранью они уже переплюнули российские СМИ и ТВ.
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а сколько у него паспортов? у этого жалостливого обижено-униженного-оскорбленного?
а сколько из венгерской общины пошло защищать границы Украины на Донбассе?
а сколько служит в армии, полиции...
ну...дарагой, а что ты сделал для Украины, чтобы она тебя уважала и защищала?
обс*раешь со всех трибун на радость врагам???
если так хреново...ну собери вещи и едь на... куда хочешь (цепь же не приковали...пока еще)
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"Интересно девки пляшут... По четыре штуки в ряд...". Это, оказывается, не правительство Венгрии навязывает Украине свои "хотелки", относящиеся к изменениям в внутригосударственном законодательстве, раздаёт направо и налево свои паспорта, вывешивает на государственных учреждениях Украины венгерские флаги, а наоборот, Украина этим занимается на территории Венгрии?
Кажется, у Брензовича "борзометр зашкалил" и он "берега потерял"...
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По вранью они уже переплюнули российские СМИ и ТВ.
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на это и расчет. Причем расчет из Кремля.
На рашистскую уже иммунитет у людей начинает вырабатываться.
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и это " мальярское чмо цыган" и Нардеп и како воно вообще туда пролизло то... окуеть не всосать а снять с него неприкосновенность и у тюрьму за госизмену насильственное изменение границ и целостности Украины за Геноцид Украинцев этот типа "слуга народа" КАКОГО::!!! не хочет по пейсам получить
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Цензор ссылается на газету, которая взяла инфу с Мукачево, нет. Что за бред, жалобу для начала документально подтверждают, рассматривают, а потом уже выводы.

А то как за чашкой чая-как там у вас погода, осень, а у нас тут венгров колошматят...
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Злые украинцы мешают контрабанде на границе?
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Если руськіе не выделят чамодан, так шо авяков не выделет рюкзачек?
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Можете жаловаться ...ябеды йоббиковые. Пусть это будет вашим кредо жизненным,раз забыли про 56 год так быстро.Надеемся не все забыли.Власть и народ-это не одно и тоже.
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а сколько у него паспортов? у этого жалостливого обижено-униженного-оскорбленного?
а сколько из венгерской общины пошло защищать границы Украины на Донбассе?
а сколько служит в армии, полиции...
ну...дарагой, а что ты сделал для Украины, чтобы она тебя уважала и защищала?
обс*раешь со всех трибун на радость врагам???
если так хреново...ну собери вещи и едь на... куда хочешь (цепь же не приковали...пока еще)
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ой-ой-ой, а не внуки ли тех венгров, что на стороне Гитлера воевали у нас? На Ростовщине старики вспоминали, что были скоты хуже немца и даже итальянца.
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"Интересно девки пляшут... По четыре штуки в ряд...". Это, оказывается, не правительство Венгрии навязывает Украине свои "хотелки", относящиеся к изменениям в внутригосударственном законодательстве, раздаёт направо и налево свои паспорта, вывешивает на государственных учреждениях Украины венгерские флаги, а наоборот, Украина этим занимается на территории Венгрии?
Кажется, у Брензовича "борзометр зашкалил" и он "берега потерял"...
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Шо воно гонить? Чемодан , ноги в руки, там близко, это не в Магадан , гоу-гоу! Совсем йобик.нулись!
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Притесняют?
Терпи, мадьяр, будь стойким, а то отправят на историческую прародину в Ханты-Мансийский округ.
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Не делайте из венгров "мальчиков в одних трусиках" . А то, от "страданий" всё Берегово ржёт
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Так если оно так просит,может и вправду его "притеснить". Полежит с поломаной челюстью и руками-подумает.
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"Президент Европарламента Антонио Таяни во время встречи подчеркнул, что "меньшинства для Европы являются очень важными". "Для Европы важно сохранить языковое разнообразие, поэтому меньшинства должны быть защищены", - отметил он. Источник: https://censor.net.ua/n3090939

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а какой езыг сохраняют для европы йобики? Лидер закарпатских венгров пожаловался в Брюсселе на "притеснения" со стороны Киева - Цензор.НЕТ 8272
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если венгерские партии участвуют в оккупендуме в чужой стране, то почему венгры обижаются, что Украина у себя дома хочет жить по своим законам?!
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Почалося все з паспортів та перепон Україні з боку Угорщини. Тепер ви маєте наслідки.
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Ой как притеснили, заставили украинский язык выучить.
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Валізу допомогти зібрати? Лидер закарпатских венгров пожаловался в Брюсселе на "притеснения" со стороны Киева - Цензор.НЕТ 4146

А це взагалі перл:
Никогда еще положение венгров в истории независимой Украины не было таким плохим Источник: https://censor.net.ua/n3090939

Москалі теж саме кажуть. Лидер закарпатских венгров пожаловался в Брюсселе на "притеснения" со стороны Киева - Цензор.НЕТ 5727

Дивно, тільки но почнеш вирівнювати всіх, так одразу погіршили становище привілейованим.
На не пішли б ви всі на *ух під три 3,14зди вибриком, га, Василю? Чи Ласло.
Або ти українець угорського походження, або угорець що мешкає в Уккраїні. Визначайся сам, бо визначимо за тебе і не на твою користь. Лидер закарпатских венгров пожаловался в Брюсселе на "притеснения" со стороны Киева - Цензор.НЕТ 9461. До речі права й обов'язки обох статусів майже протилежні, так що .......
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Вже було - "Даунбас нікто нє слішіт..!".
Тепер мадярня в Закєрпутті обжерлася тухлого баноша і почала дристати на ввесь світ.
Може, цих "йоббікнутих" притиснути "па взросламу" ??
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Якби президент України, маючи інформацію, що громадянам України, на території України, в консульстві сусідньої держави Угорщини, майже відкрито роздають паспорти громадян Угорщини, інструктуючи при тому, щоб вони це не розголошували, промовчав і ніяк не відреагував, то він був би не президентом України, а ганчіркою, об яку б всякі сіятри, утриманці путіна, витирали ноги.
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Глава Общества венгерской культуры (КМКС) Закарпатья и народный депутат от БПП Василий (Ласло) Брензович в Брюсселе пожаловался на притеснения закарпатских венгров Источник: https://censor.net.ua/n3090939
*********
Депутат від правлячої партії БПП пожалівся на утиски правлячої влади.
Ну, тобто, плюнув у дзеркало.
Де ще можна уявити собі такий брєд?
Петре Олексійовичу, поки ви тягали за чуба Саакашвілі, в рядах вашої партії окопалися шатуни і огєнти крімля! Лидер закарпатских венгров пожаловался в Брюсселе на "притеснения" со стороны Киева - Цензор.НЕТ 8527
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Что то не нравится- собрал чемодан и уехал жить в Венгрию, только и всего, и друзей с паспортами пусть заберет, мы не против, а если живешь в Украине-будь добр подчиняься законам страны в которой живешь!!! Таких упырей много, просто адо их выдворять по паспорту в страну паспорта, получил- досвидос!!!!
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он гражданин Украины, кого ты выдворять собрался?
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Где Порошенко кадры подбирает? Лидер закарпатских венгров пожаловался в Брюсселе на "притеснения" со стороны Киева - Цензор.НЕТ 504 Лидер закарпатских венгров пожаловался в Брюсселе на "притеснения" со стороны Киева - Цензор.НЕТ 3075
Депутат от БПП жалуется на Киев в Брюсселе. Лидер закарпатских венгров пожаловался в Брюсселе на "притеснения" со стороны Киева - Цензор.НЕТ 3075)))
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А шо нам скажут любители чоколада? Это же депутат от БеПеПе
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Тебя чмо так притеснили, что аж в Верховную Раду прописали)
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А стоит напомнить, что евреев и украинцев во время Второй мировой больше всего расстреливали мадяры. Такие вот "европейцы", родственники мордвы.
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Гниды мадьярские тоже имеют русскоязычную челюсть и не считают нужным знать язык страны проживания.Паспорт у них украинский а натура мадьярская.Мадьяр Гитлер ценил как союзников,так как они были не разборчивыми в морали и часто выполняли карательные функции.
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Интересно это какая тварь хмыренку на хмыря накапала (с)
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Цензор ссылается на газету, которая взяла инфу с Мукачево, нет. Что за бред, жалобу для начала документально подтверждают, рассматривают, а потом уже выводы.

А то как за чашкой чая-как там у вас погода, осень, а у нас тут венгров колошматят...
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Це просто якийсь жах, в українських СМІ, які мадяри не дивляться та не читають, бо нібєльмеса не розуміють по українські, про них почали погано писати і тому мадяри дуже зажурені...
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Я так рохумію, що після його пізд.жа, відношення до мадярів різко покращиться...
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Програма СБУ- на тебе, чекають вдома...😂
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛидер закарпатских венгров пожаловался в Брюсселе на "притеснения" со стороны Киева
 
 
 
 
 
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