 Подозреваемый в убийстве болгарской журналистки Мариновой сознался в содеянном

Об этом его мать сообщила болгарскому каналу Nova, передает Цензор.НЕТ.

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"Он признался в содеянном, говорит, что был пьян. Он сказал, что ничего не помнит", - рассказала она.

По словам Красимировой, Северин - умственно отсталый, и он принимал таблетки, которые ему выписали врачи. Но она перестала ему их давать.

Северин - один из восьми ее детей. Она живет в Германии.

Пока не понятно, будет ли подозреваемый, который находится под арестом в Германии, экстрадирован в Болгарию. Ожидается, что суд федеральной немецкой земли Нижняя Саксония примет это решение 11 октября.

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Ранее сообщалось, что в болгарском городе Русе в зеленой зоне возле Дуная нашли мертвой журналиста и телеведущую Викторию Маринову. Министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов заявил, что перед смертью Маринова была изнасилована.

Виктория Маринова много лет вела на местном частном телеканале ТВН шоу о стиле жизни, она также была членом руководства канала. Несколько месяцев назад она стала вести программу журналистских расследований Детектор. Последний выпуск программы был посвящен расследованию возможной коррупции при участии частных компаний, которые нецелевым образом тратили финансирование от Европейского союза.