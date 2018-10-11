EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  650  2
Материалы по теме:
Все про:КИУ (312) партия (401)

 79% политических партий официально не имеют никаких работников, - Комитет избирателей

79 процентов украинских партий официально не имеют никаких работников, сообщает общественная организация "Комитет избирателей Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода. 

В организации, ссылаясь на данные отчетов партий за второй квартал 2018 года, отметили, что ни одного  работника не указали 216 политических партий, в частности "5.10", "КМКС" Партия венгров Украины, "Заступ", "Винницкая европейская стратегия".

По данным КИУ, в центральном аппарате партии "За життя" Вадима Рабиновича официально работает три человека, в партии "Основа" Сергея Таруты - четыре, в ВО "Свобода" - пять.

Согласно сообщению, среди парламентских партий больше всего зарегистрированных работников у "Самопомочи" - 257, "Радикальная партия Олега Ляшко" имеет 136 сотрудников, ВО "Батькивщина" - 78, БПП "Солидарность" - 45, "Оппозиционный блок" - 43, "Народный фронт "- 32.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК обнаружило нарушения в отчетах девяти политпартий

Источник: https://censor.net.ua/n3090931
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вот вам и зарплаты в конвертах....а вы бизнес трясете
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины79% политических партий официально не имеют никаких работников, - Комитет избирателей
 
 
 
 
 
 вверх