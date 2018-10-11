 В 18:30 Патриарх Филарет даст брифинг для СМИ, - Евстратий (Зоря)

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Евстратий (Зоря), архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода УПЦ КП, руководитель Информационного отдела Киевской патриархии.
Он уточнил, что брифинг состоится у Владимирского собора (бульвар Шевченко, 20).
прямой эфир по Томосу
Все это время велась работа в направлении признания украинской поместной православной церкви, такие решения не делаются за пол года. Скорей всего еще несколько десятилетий назад, на заре независимости Украины были сподвижки, но буксовали их из Московии, как через местных марионеток так и прямо.
Вітаю, ОТЧЕ, з "омовенням" від бруду, який довелося носити на своїх плечах всі ці роки. ВИ, разом з ПРЕЗИДЕНТОМ, робите нашу країну ВЕЛИКОЮ.СЛАВА УКРАЇНІ!
потом баня с комсомолками по старинной православной традиции.
Слава Украине!!!дхякуй Америка!И светлая память старичку нашему Маккейнушке как всегда...
У вас на иконах сталин, путин, гиви и самсунг, а вы канонизацией Филарета пугаете.
В том то и дело что вера у вас своя, а не Иисусова, самосвяты отступники
А кто указ, неужели эрзя гундяев?
Варфоломей грек, просите прислать свежие методички.