 В 18:30 Патриарх Филарет даст брифинг для СМИ, - Евстратий (Зоря)

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Евстратий (Зоря), архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода УПЦ КП, руководитель Информационного отдела Киевской патриархии.

Он уточнил, что брифинг состоится у Владимирского собора (бульвар Шевченко, 20).

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