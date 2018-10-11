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 В 18:30 Патриарх Филарет даст брифинг для СМИ, - Евстратий (Зоря)

В четверг, 11 октября, в 18:30 после богослужения Патриарх Филарет даст брифинг для СМИ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Евстратий (Зоря), архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода УПЦ КП, руководитель Информационного отдела Киевской патриархии.

Он уточнил, что брифинг состоится у Владимирского собора (бульвар Шевченко, 20).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Синод Вселенского патриархата признал каноничность УПЦ КП и УАПЦ

Источник: https://censor.net.ua/n3090928
 
   
 Топ комментарии
 
Роки титанічної праці на благо православ'я України вели Святійшого Філарета до сьогоднішнього дня.. Здоров'я Вам та довгих років служіння Українській Православній Церкві..
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Анафему снято, каноничность признана, то есть украинская церковь официально признана и признана частью Вселенского патриархата. Но для самостоятельности нужна автокефалия, и прямая дорога к ней, томосу, сегодня открылась, я бы даже сказал разверзлась.
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Сегодня в 18:30 кацапы смогут сьекономить большое кол-во электроэнергии.
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"Хорошие новости из Синода. Сразу из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решениях Синода Вселенского Патриархата. 1. Об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария). 2. О признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской церковью в 1686 г. Ждем официальное объявление от Священного Синода", - написал он. Источник: https://censor.net.ua/n3090893
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https://www.youtube.com/watch?v=ppPri11WuMA



прямой эфир по Томосу
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Роки титанічної праці на благо православ'я України вели Святійшого Філарета до сьогоднішнього дня.. Здоров'я Вам та довгих років служіння Українській Православній Церкві..
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Цитата: "...за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, на посаду якого в УПЦ КП висуватимуть кандидатуру Патріарха Філарета, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа".
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Цей день в історії. 11.10.1921 у Києві було скликано Всеукраїнський православний собор, в якому взяло участь понад 500 представників духовенства і мирян. За результатами Собору була створена Українська православна автокефальна церква на чолі з митрополитом Василем Липківським.
О 18:30 Патріарх Філарет дасть брифінг для ЗМІ, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 1933
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Предлагаю всем касабам зрадаботма поставить на телевизор дворники, что бы убирал их плевки.
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Кацапам не смотреть, для их же безопасности, а то корчить будет. После богослужения не лишним было бы провести ритуал экзорцизма от МП.
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Он еще в 2014м, после того как его выбрал народ Украины президентом был в резиденции Вселенского патриархата и вел беседу с Варфоломеем.
Все это время велась работа в направлении признания украинской поместной православной церкви, такие решения не делаются за пол года. Скорей всего еще несколько десятилетий назад, на заре независимости Украины были сподвижки, но буксовали их из Московии, как через местных марионеток так и прямо.
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Та й осінь цьогорічна завдяки йому яка красива О 18:30 Патріарх Філарет дасть брифінг для ЗМІ, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 3516
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Анафему снято, каноничность признана, то есть украинская церковь официально признана и признана частью Вселенского патриархата. Но для самостоятельности нужна автокефалия, и прямая дорога к ней, томосу, сегодня открылась, я бы даже сказал разверзлась.
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Не знято, а визнано недійсною! Касаби не мали ніякого права накладати анафему.
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Тішитись ми будемо після смерті останнього москаля, а зараз працюємо...
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Хто б що не говорив про Філарета, але, на відміну від Онуфрія масковскага -це УКРАЇНСЬКИЙ ПАТРІАРХ, який вболіває за свою країну.
Вітаю, ОТЧЕ, з "омовенням" від бруду, який довелося носити на своїх плечах всі ці роки. ВИ, разом з ПРЕЗИДЕНТОМ, робите нашу країну ВЕЛИКОЮ.СЛАВА УКРАЇНІ!
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Эти деньги он одолжил в РПЦ за сокрытие факта содержания в Москве дома разврата под видом женского монастыря.
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патриарх даст брифинг......после богослужения.....абалдеть.
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патриарх даст брифинг......после богослужения.....абалдеть

потом баня с комсомолками по старинной православной традиции.
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у этих козлорылых раскольников заведено баню со смазливыми отроками посещать
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Ещё одну ножку у стула козломордых Украина вышибла.И очередной раз Порох скрепы в кавно мордой, рпцшных попов вниз головой с яблони скинул.
Слава Украине!!!дхякуй Америка!И светлая память старичку нашему Маккейнушке как всегда...
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А как же девки с которыми Онуфрий зажигает? В чём сдесь его честност?
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"Представители 800-летнего финно-ордынского гибрида в голову не приходит, что Украина - Русь это земля полноценной европейской нации, которая на тысячелетия старше "палачей и грабителей с залеских болот". И все, что находится на нашей святой славянской украинской земле, категорически не может принадлежать фактически бесстатусной структуре всего трехсотлетней империи полностью чужой нам лапотной расы. Преступнная афера конца 17-го века никак не может служить основанием для любых претензий на Киевский патриархат, на территорию Украины, на любые культовые сооружения - тем более те, чья история насчитывает в четыре-пять раз больше веков, чем вообще существует симулякр под кодовым названием "Московская патриархия". Украинцам надо быть готовыми к провокациям, которые могут быть инсценированы по приказу из вражеской Москвы. "Силовым и правоохранительным ведомствам Украины да и всему украинскому народу стоит начать массовую подготовку к терактам, нападениям, актам вандализма и попыткам грабежа со стороны агентов врага в тылу - "монахов", "священников" и "просто верующих", прошедших соответствующую подготовку и обеспеченных оружием и прочими ресурсами. Когда проклятая бесноватая Московия обещает, что "прольётся кровь", она никогда не шутит".
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С женщиной меньший грех спать чем в очко долбится как Гундяев! Содом господь стер с лица земли за то что в очко долбились!
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Это когда же ряженные КГБшники стали украинской церковью. Да чтобы РПЦ от дерьма которого она наделала отскрести нужно лет 100. Там чела нормального не встретить, ну разве десяток из м иллиона
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Как независимая? УПЦ МП Украинская православная церковь московского патриархата! Кто патриарх московии и всея Руси? Содомит Гундяев!
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Мокшанская истерика - безупречный маркер правильности производимого действия.
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Точно, Украину ольгинско-лахтинская нечисть плотно обсела. Но вшей вывести не проблема.

У вас на иконах сталин, путин, гиви и самсунг, а вы канонизацией Филарета пугаете.
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Это как так турки по барабану? Когда вам в Мокшандии строили церкви Чингизиды и в том числе Крымский хан то было не по барабану. А когда к порядку призывают братья христиане, то по барабану.
В том то и дело что вера у вас своя, а не Иисусова, самосвяты отступники
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Турок нам не указ?
А кто указ, неужели эрзя гундяев?
Варфоломей грек, просите прислать свежие методички.
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Такой церкви ещё пока нет. Есть УПЦ МП которая признана. Есть УПЦ КП которую сегодня признали. И есть УАПЦ.
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Да вы за калач и маму и Христа продадите. Как продали староверов
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по мну, какая то осторожная формулировка итогов дня. шо, нє?
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По новинам передали що ще рішення синоду не озвучено.Може рано радіємо?
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То что скажут на брифинге ясно. Неправильно журналисты расставили акценты! Не снятие анафемы с патриарха Филарета, а неправомерность наложения ее московскими попами. Ибо московия просто украла(по обыкновению) право на каноничность. Они не церковь, а злобствующая на Мир секта еретиков. Не удивлюсь если следующим шагом будет предание анафеме Гундяева. А ПОДТВЕРЖДЕНИЕ томоса который существовал у Киева до 1696 года, конечно будет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 18:30 Патриарх Филарет даст брифинг для СМИ, - Евстратий (Зоря)
 
 
 
 
 
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