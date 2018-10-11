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 "Кузня на Рыбальском" не проектировала катера "Гюрза" и "Кентавр", - Щепак

Боевые катера "Гюрза" и "Кентавр" проектировало ГП "Опытно-проектный центр кораблестроения" (г. Николаев), а не завод "Кузня на Рыбальском".

Об этом написал в Facebook Дмитрий Щепак, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сейчас в Киеве проходит большая оружейная выставка. В сотый раз нам рассказывают, что проекты катеров "Гюрза" (с его боевым модулем), а так же "Кентавр", были разработаны в президентской "Кузне на Рыбальском". Давайте расставим точки над і. "Гюрза" и "Кентавр" были спроектированы в ДП "Опытно-проектный центр кораблестроения" г. Николаев", - написал он, добавив ,что боевой модуль для "Гюрзы" был также разработан николаевским ДП под названием БМ-5М.01 "Катран-М", и уже после его патент "ушел на ТОВку".

Кузня на Рыбальском не проектировала катера Гюрза и Кентавр, - Щепак 01
Малый бронированный артиллерийский катер "Гюрза-М"

Кузня на Рыбальском не проектировала катера Гюрза и Кентавр, - Щепак 02
Штурмовой катер "Кентавр"

Кузня на Рыбальском не проектировала катера Гюрза и Кентавр, - Щепак 03

Источник: https://censor.net.ua/n3090927
 
 
 Топ комментарии
 
А окрас для езды по посадкам кто придумал?
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Не може такого бути щоб не проектувала! Ви ще скажіть що "Рошен" рецепт "Київського торту" поцупив!
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Возможно это для береговой линии. Где силуэт катера будет сливаться с фоном берега.- Предположение.
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Серьезно?
Никогда бы не подумал....
Ведь это ж надо!
Скажите пожалуйста.... 3D модель....
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Можно заметить одинаковые волны под носом и вправо...
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Да?
Какой же ты глазастый....
Прям, завидки берут.... "Кузня на Рибальському" не проектувала катери "Гюрза" і "Кентавр" - Цензор.НЕТ 5443
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Если бы этот идиот не влез, тебя бы на долго не хватило, стебатель хренов
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Я ответил на пост об окраске и в реалии будет, возможно, другая окраска, но с этой окраской катера хорошо выделяются для демонстрации на море...
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так он и проектировался по камышам лазить ! Как ты думаешь, почему осадка всего метр?
это потом "умники" для солидности изменили слово речной на слово малый в названии...
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Ще ж річкові катери. Камуфляж для того, що під берегом ховатися. Хотча Кузня їх проштовхнула на море.
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Раскраска странная...
Сразу вспомнил - "подводная лодка в степях Украины"
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Нормальная раскраска для речного катера, каким он и проектировался.
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Да нам до фени кто куда потянул, и кому перекинул. Важен смак спеченного пирога, а не сырые яйца на нем. Вы там сами катайте друг другу -важен результат!!!! Не могут проектировать пусть не берутся....
В итоге Кентавр вышел другим.Ну вы хоть замечания морпехов слушали? Реплики практиков записывали???
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Все спецы с семьями из Николаева давно переехали в Рыбинск.Это уже новые кадры.
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Когда знаменитый и пугающий авианосец РФ Кузя двинулся к берегам Сирии, всем стало понятно, что Москва решила продемонстрировать силу и даже скрытую угрозу. Это было видно по шлейфу черного дыма, уходящему от Кузи на десятки километров настолько, что его было видно из космоса, но настоящая угроза была даже не в этом. Британские экологи взяли пробы дыма, оставленного российским крейсером, и с ужасом обнаружили там высокое содержание серы и прочей дряни, а потому - поняли, что жгут в котлах этого чуда техники мазут. Если до этого была надежда на то, что жгут уголь или дрова (в РФ много леса и его даром отдают китайцам), то после отчета экологов все встало на место - россияне использовали климатическое оружие в виде основы для кислотных дождей. Но и это была еще не вся угроза. Настоящей угрозой можно было считать два океанских буксира, которые следовали за авианосцем. Скажем так, никакие другие авианосцы разных флотов мира не имеют эскорта именно из буксиров. Эсминцы, крейсера, подлодки - пожалуйста, а буксиры - нет. Больше того, даже во время Второй Мировой войны, когда произошел бум авианосного флота как в США, так и в Японии, буксиры за ними не ходили.
Такое странное положение с эскортом авианосца говорило о том, что корыто может просто затонуть у берегов страны, мимо которой он проходит, а потому буксиры просто его страховали. Это значит, что командование ВМФ РФ прекрасно понимало, в каком состоянии оно направило «убийцу авианосцев» к берегам Сирии. Как мы знаем, Кузя стал убийцей собственных самолетов, и слава богу - не нырнул в Средиземном море, вместе со всем своим мазутом. Случись такое, курортная Анталья пришла бы в упадок.
Американские исследователи провели свои «раскопки» этой темы и выяснили причину «черной шапки» и возможные последствия этой причины. В общем, Кузе действительно заказали котлотурбинные установки, хотя корабли такого класса должны бы использовать ядерные энергетические установки, на худой конец - газотурбинные, на которые все флоты мира перешли уже несколько десятков лет назад. Но что сделано - то сделано. А раз так, то становится вопрос о качестве топлива, и собственно, о качестве котлотурбинной установки.
Известно, что во времена использования мазута флотами различных стран, это была специальная смесь, имевшая название «бензин Bunker B и Bunker C», а позже, когда был введен стандарт ISO 8217, топливо получило название RMG или RMK. От этого топлива и от котлотурбинных установок отказались именно из-за его неудобства как в транспортировке, так и в использовании. Для котлов надо было использовать множество высококачественных труб и аппаратуру подготовки мазута к сжиганию. Тут речь шла о правильном подогреве мазута и его впрыскивании через правильно изготовленные форсунки.
Поскольку авианосец перешел на баланс российского флота в недостроенном и не отрегулированном виде, а проще - угнан в РФ, хотя должен был проходить доводку и наладку на Николаевском судостроительном заводе, то россиянам пришлось его доводить до ума самостоятельно, и уже как довели - так довели. Это привело к многочисленным авариям котлов и топливной аппаратуры, а поскольку там долгое время трюмы были затоплены мазутом, то и топливопроводы там были в плачевном состоянии. Оно и понятно, под финиш совка за качеством труб и всего остального уже никто не следил и потому все выходило из строя просто конвейерным образом. И самое неприятное для россиян, они не могли пригнать Кузю в Николаев, чтобы регламентные и ремонтные работы были проведены изготовителем.
В общем, отремонтировали так, как считали нужным, и таким же образом откалибровали топливную аппаратуру. В результате, у Кузи никогда устойчиво не работали сразу все котлы, а самое неприятное было в том, что никто не мог сказать о том, когда выйдет из строя следующий котел. По факту, котлы находятся в перманентном ремонте, который скорее выглядит как реанимационные процедуры.
"Кузня на Рибальському" не проектувала катери "Гюрза" і "Кентавр" - Цензор.НЕТ 8159

В свою очередь, это не дает кораблю развить полный ход, и когда «пациент скорее мертв, чем жив», он дает 4 узла хода, а иногда - вовсе остается без хода. В 90-х годах так случилось у берегов Мальты и только чудом Кузя не вылетел на мальтийские скалы. С тех пор за ним ходят буксиры, а технические специалисты пытаются сделать так, чтобы хоть часть котлов работали надежно, и пусть Кузя хоть и медленно ползает, но все же - не теряет ход.
У проданного индусам авианосца «Викрамадиться» - та же история, но там как-то нашли возможность допилить котлы. В любом случае, таков уровень технических проблем, которые сейчас решает российский флот.
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Таким образом, россияне решают вопрос чисто утилитарный: чтобы корыто не потеряло в море ход и его не выкинуло на скалы или на мель. В общем, проблема эта хорошо известна и была распространена во времена парусного флота. Об убиенных аэропланах мы уже как-то писали и повторять нет смысла, но в целом Кузя - огромная плавучая проблема, как для экипажа, так и для тех мест, куда его могут занести черти.
Другие вопросы, например - его заметности, никто даже не ставит. Некоторые российские адмиралы и вовсе писали о том, что Кузя исполнил старую флотскую традицию, под названием «дать шапку». Это пишут олухи с большими звездами на погонах, на восемнадцатом году 21 века, когда незаметность или малая заметность боевой техники стала приоритетной. Это же судно можно легко вычислить по дыму из-за горизонта, как будто там плывет не Кузя, а «Бронетёмкин Поносец» столетней давности.
Американские моряки и морские инженеры работают совсем в другом диапазоне проблем, которые в РФ будут решать через несколько десятков лет и то, в том случае, если к тому времени у российского флота останутся проблемы, а вернее - останется сам флот, да и РФ, в чем мы глубоко сомневаемся.
Тем не менее, совсем недавно мы писали о том, что Пентагон разместил заказ на производство десяти эсминцев класса DDG 51 Flight III, которые в числе прочего, должны иметь пониженную заметность для радаров противника. Понятно, что полностью изменить всю конструкцию не получится, но что-то сделать для того, чтобы противнику было труднее обнаружить эсминцы и навести на них свое оружие - можно и нужно. Все эсминцы будут построены и переданы военным до 2022 года.
"Кузня на Рибальському" не проектувала катери "Гюрза" і "Кентавр" - Цензор.НЕТ 490

Однако прямо сейчас идут всесторонние испытания двух новых эсминцев DDG 1000 Zumwalt, которые идут на замену предыдущему классу Арли Бьорк. Эти корабли изначально построены по принципу малой радиолокационной заметности, а потому - их конструкция отличается от предшественников просто кардинально. Это одно из самых зримых и существенных отличий. В ходе испытаний уже собраны данные о боевых возможностях корабля, хотя еще и не все системы вооружений готовы к установке на эсминцы.
Известно, что мощная энергетическая установка (70 Мегаватт) рассчитана на то, чтобы без проблем запитать новую, намного более мощную РЛС, и установки лазерного и рельсотронного оружия. Тем не менее, уже можно говорить о некоторых интересных отличиях от предшественников. Так, при водоизмещении в 15 000 тонн, против 6 630 тонн у Арли Бьорк, Зумвалт имеет одну пятидесятую долю радиолокационного отражения от почти втрое меньшего предшественника. Радары противника будут классифицировать Зумвалт как рыбацкую шхуну или прогулочный катер и это при том, что эта махина имеет вдвое большее водоизмещение даже чем ракетный крейсер Тикондерога. К эсминцам такой корабль можно причислить лишь имея отменное чувство юмора. И тем не менее, для противника он будет малозаметным и не вызывающим тревоги уже на расстоянии, когда сам Зумвалт сможет обнаружить, идентифицировать противника, навести на него бортовое оружие и лечь на обратный курс. На радаре все рано будет прогулочная яхта.
Как и у всех первопроходцев новых классов кораблей, у Зумвольта наверняка есть свои проблемы, которые выявлены во время испытаний и о которых нет никакой информации, но он сконструирован с избыточными возможностями как по энергетике, так и по интеграции с перспективными системами вооружений и что-то подсказывает, что именно на этом корабле будет развернута первая система управления бортовым вооружением, которая почти полностью будет управляться системой искусственного интеллекта.
На сегодня, одной и безусловной проблемой нового корабля является его стоимость - около семи миллиардов долларов. Но как показывает опыт, запуск изделия в серию существенно снижает его стоимость. По крайней мере, так произошло с десятком Арли Бьорк третьего поколения, которые были только что заказаны производителю. Пока же речь идет о штучном производстве и вместо 28 кораблей, флот оказался готовым заказать только три корабля, два из которых уже переданы заказчику, а третий - уже вот-вот поступит в распоряжение флота.
В общем, кто-то работает над флотскими традициями и думает, как правильно «дать шапку», а другие уже сегодня ушли в послезавтра. И просто удивительно, как некоторые деятели пускают слюни по стране, которая развернулась против хода истории и усиленно гребет в направление каменного века.
DL
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Не може такого бути щоб не проектувала! Ви ще скажіть що "Рошен" рецепт "Київського торту" поцупив!
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Я так понимаю, что на "выставку" понапихали кучу всякого хлама, как и Шерпов? Ожидаемо.
Николаев... в прошлом. Вот это! А не эти "киндерсюрпризы".

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да хоть на конфетной фабрике спроектированы...
абы верховному казалось шо страху нагонят на жыдоугробурятов.
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от, это мне нравится, в отличии от изделий "Кузни" ,эти катера (по своему экстерьеру) более соответствуют 21му веку. особенно Гюрза, если уберут фронтал
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"Кузня на Рыбальском" не проектировала катера "Гюрза" и "Кентавр"...

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...и якобы не пренадлежал Порошенко. Выбору на носу, чего не скажешь.
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"потайна доставка підрозділів морської піхоти або сил спеціального призначення"
Должен выглядеть как-то так

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на картинках все красиво...а Израиль бэушные свои не выбрасывает?...можно было бы для выигрыша времени подобрать...
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У Николаевских корабелов опыт точно побольше будет.
Если будут поднимать кипешь - их лишат гражданства, а потом субсидий.
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Был опыт... Двадцать сем лет *життя по новому* развалило полность кораблестроение: одни состарились, другие пошли в бизнес.
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Так вопрос не в том кто придумал , а кто реально выпускать в состоянии , в Николаеве СРЗ давно все разграблены , а нормальных спецов на пальцах одной руки можно пересчитать . Сей час это проблемы практически на всех заводах связанных с оборонкой , зарплаты прямо скажем ну не особо , в Харькове на танковом заводе зарплата 10-12 тыс , это как бы не плохо , но спец такого уровня в той Европе будет получать в 3-5 раз больше , если комбайны ремонтировать будет , разговаривал с слесарями с шепетовского завода им вообще 6-8 штук гр платят , и тут же в Африку предлагают ехать БТРы ремонтировать за 3 штуки баксов в месяц . По тому давно пора понять , что без хорошей зарплаты не будет хороших спецов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Кузня на Рыбальском" не проектировала катера "Гюрза" и "Кентавр", - Щепак
 
 
 
 
 
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