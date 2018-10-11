 "Кузня на Рыбальском" не проектировала катера "Гюрза" и "Кентавр", - Щепак

Об этом написал в Facebook Дмитрий Щепак, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сейчас в Киеве проходит большая оружейная выставка. В сотый раз нам рассказывают, что проекты катеров "Гюрза" (с его боевым модулем), а так же "Кентавр", были разработаны в президентской "Кузне на Рыбальском". Давайте расставим точки над і. "Гюрза" и "Кентавр" были спроектированы в ДП "Опытно-проектный центр кораблестроения" г. Николаев", - написал он, добавив ,что боевой модуль для "Гюрзы" был также разработан николаевским ДП под названием БМ-5М.01 "Катран-М", и уже после его патент "ушел на ТОВку".



Малый бронированный артиллерийский катер "Гюрза-М"



Штурмовой катер "Кентавр"