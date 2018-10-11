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Все про:Варфоломей (92) казаки (164) Томос (9)

 "Варфоломей сидит в Турции, а это страна НАТО – очевидно, под чью дудку он пляшет. Поедем в Киев защищать православные святыни", - российские ряженые казаки

На официальном сайте реестрового Кубанского казачьего войска опубликовано открытое обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею I. Российские казаки требуют от иерарха отказаться от намерения предоставить автокефалию Украинской православной Церкви, угрожая "выступить на защиту единства и целостности своего Отечества и своей Матери-Церкви".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как отметили в пресс-службе Кубанского казачьего войска, в настоящий момент обращение опубликовано только на сайте и только на русском языке, который патриарх Варфоломей, турок по национальности, не знает. Будет ли оно официально направлено в Фанар – район Стамбула, где расположена резиденция Константинопольского патриарха, пока неизвестно.

"Кубанское казачье войско, всецело поддерживая позицию Московского патриархата, официально заявляет, что подобными действиями Константинополь приближается к красной линии, которую нельзя переходить. Это нарушение церковных правил, шаг, который приведет к необратимым трагическим последствиям, и еще больше усилит разорванность украинского общества и православного мира, – говорится в открытом обращении "от лица всего кубанского казачества". – В сложившейся ситуации считаем должным напомнить, Ваше Святейшество, что возникновение Русской православной церкви связано с Крещением Руси в 988 году, когда Константинопольский патриарх признал и поддержал киевского князя Владимира Святославича. А с 1687 года Константинопольский патриархат признал воссоединение Киевской митрополии с Московским патриархатом, навсегда утвердив их неразрывную связь".

Ссылаясь на исторические факты, авторы обращения забывают: половину своей истории Русская православная Церковь находилась под церковным контролем Константинополя. А научные диспуты о том, на каких условиях и в какой мере константинопольские иерархи в конце XVII века (к слову, под давлением турецкого правительства, не желавшего на тот момент ссориться с Московским царством) передали Киев под власть "патриарха Московского и всея России и Северных стран", продолжаются и спустя три века.

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"В годы Великой Отечественной войны, осеняя себя Крестом, казаки изгоняли нацистскую чуму не только из России, но и всей Европы. И когда мы стали возрождаться после долгих лет забвений и гонений, с нами возрождалась и крепла Русская православная церковь и православная вера… Вы, Владыка, одним росчерком пера хотите разрушить устоявшийся мир и духовное равновесие, которое царит в нашем восточнославянском регионе. Но сегодня пришла наша очередь встать на защиту Русской православной церкви… Российское казачество и, в частности, казаки Кубанского казачьего войска издавна были истинным "Воинством Христовым", рыцарями православия, которые всегда были и остаются готовыми выступить на защиту единства и целостности своего Отечества и своей Матери-Церкви", – предупреждают казаки патриарха Варфоломея.

Про "мир и духовное равновесие… в восточнославянском регионе" кубанские казаки, безусловно, знают не понаслышке: вместе с российскими военными они обеспечивали силовое сопровождение "Русской весны" в Крыму, дежуря у здания Совета министров в Симферополе, на блокпостах "Перекоп" и "Турецкий вал". Также кубанцы (правда, в меньшей степени, чем подразделения Союза казаков Области Войска Донского во главе с атаманом Николаем Козицыным) участвовали в боевых действиях в Донбассе.

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Очевидно, что обращение адресовано, прежде всего, к российскому читателю, чтобы продемонстрировать единство реестрового казачества с позицией Московской патриархии. Это подтверждают как аргументы, которые легко могут быть опровергнуты в серьезном богословском споре, так и язык, на котором опубликовано это обращение: вряд ли константинопольский патриарх сможет прочитать текст на русском.

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В Кубанской митрополии Радио Свобода заявили, что не имеют отношения к данному обращению, которое к тому же нарушает каноны – с предстоятелем Церкви должен общаться равный ему предстоятель, а данное обращение составлено без благословения иерархии.

– А казаки ли это, потомки славных запорожцев? Сдается мне в связи с представленной аргументацией, что не ими это писалось. Константинопольский патриархат теперь осознал благоприятный момент вернуть себе свою митрополию, которая была передана в 1686 году Москве далеко не вся, а лишь в объеме двух епископских кафедр – Киевской и Черниговской, поелику эти земли оказались тогда под Московской державой и об этом просили московские самодержцы Иоанн и Петр Алексеевичи. Более того, без воли султана, надеявшегося на мир с Москвой, никакой передачи бы не состоялось, – прокомментировал Радио Свобода обращение кубанских казаков церковный историк, кандидат богословия игумен Иннокентий (Павлов).

По его словам, тогдашняя Русская церковь не стала соблюдать все условия той передачи, а именно права Киевской кафедры, когда митрополит на нее избирался представителями духовенства и казачества.

– В любом случае, Московской державы над Украиной уже давно нет. Вот и настало время озаботиться патриарху Варфоломею обустройством Украинской церкви на началах автокефалии, к чему у православных в этой стране есть стремление, – подытожил игумен Иннокентий.

– Казаков всегда называли православными рыцарями, испокон веков. Когда западные рыцари защищали свои замки и владения, мы веру Христову защищали. Кто дал право этому Варфоломею, прекрасно зная, какая Церковь на Украине настоящая, раскалывать православных? Знаете, это продолжение войны против России, которое идет все последние десятилетия. Варфоломей сидит в Турции, а это страна НАТО – очевидно, под чью дудку он пляшет, – на условиях анонимности рассказал Радио Свобода один из районных атаманов Кубанского казачьего войска.

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По его данным, атаманы пока не получали приказа ехать и защищать храмы Московской патриархии в Украине, как добровольцами зимой 2014 года они поехали в Крым. "Но, если приказ будет, мы готовы", – добавил он.

– Там же наши русские святыни, там Лавра. Это же даже страшнее, чем базы НАТО, если Лавру займут раскольники. Русские люди, православные, не дадут этому свершиться! – не сомневается атаман. – Если не выйдем мы, лаврские святые выйдут из пещер и остановят это кощунство. Мы как паломники поедем в Киев, поедем защищать православные святыни. Поверьте, раскольникам не поздоровится.

Источник: https://censor.net.ua/n3090926
 
   
 Топ комментарии
 
Нахєр поїдете, манкурти, на хєр.
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Велкам, убогие. Мы готовы встретить любую нечисть
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Приезжайте, только мусорные пакеты захватите, чтобы обратно было в чём ехать
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а почему, собственно, на Киев?
дуйте в уральские пещеры
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Ряженое потешное "казачество" (тьфу на них!) оприлюднело, составленное ОПГ -КРЕМЛЬ, письмо . Ордынцы, не смешите мир! Читайте правдивую историю,и вспоминайте как ваших дедов расказачивали идейные отцы нынешней вашей власти. Хотите ? Они готовы повторить!
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ну а шо вы хотели? эти "казаки" кернесу дали генеральские пагоны ..
генерал армии "международной академии казачества",блеать...и в довесок золотую звезду героя казачьего народа...
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"В годы Великой Отечественной войны, осеняя себя Крестом, казаки изгоняли нацистскую чуму не только из России, но и всей Европы"

Что за придурочный бред? "Варфоломей сидит в Турции, а это страна НАТО – очевидно, под чью дудку он пляшет. Поедем в Киев защищать православные святыни", - российские ряженые казаки - Цензор.НЕТ 3512
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ну железным крестом они осенялисьи георгиевской ленточкой подпоясывались, что непонятного ?
"Варфоломей сидит в Турции, а это страна НАТО – очевидно, под чью дудку он пляшет. Поедем в Киев защищать православные святыни", - российские ряженые казаки - Цензор.НЕТ 6643
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ДАГЕСТАНЕЦ ИЗНАСИЛОВАЛ КАЗАКА https://www.youtube.com/watch?v=sFsKhnkDWY4 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И эта петушня называет себя казаками???? Все что они могут так это лушпенить детей и женщин беззащитных.Защеканы гнусные.
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Поедем в Киев защищать православные святыни", - российские ряженые казаки

Ну а что, границы открыты, можно ехать.
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Кубанских казаков просто нет.их вв 18-м начал геноцидить ленин .сралин закончил дело мудака в 46-м.это просто быдло-наймыты
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если церковь - мать этих кизяков, то это явно был выкидыш...
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Опять кизякам сегодня в "Бояру" кто-то подсыпал конский возбудитель.
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неее... им в конский возбудитель, подлили бояру )))
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Варфоломей сидит в Турции потому что Мехмед Второй этот город завоевал.

И вот я не понимаю, почему в Киев они хотят идти а не Константинополь отвоевывать?
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Відразу на Ірусалім, гроб Господєн з рук невірних визволяти
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Ну, если учесть как и сколько времени уже СССР-Россия вылизывает арабам и гадит Израилю, все не так просто ))
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А в Иерусалиме я с обрезом их встречу негостеприимно.
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к туркам идти русне сцыкотно. Да и в Украину тоже им не сложилось. Сдесь ждут их с распростертыми разделочным инструментом.
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От кого и куда ты едешь, дурик, кого-то защищать??? Ты хоть заповеди Божьи помнишь....
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очередные удобрения забулькали и смердят...
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Кизяки - это нечисть первого сорта. В моем родном Донбассе надеюсь очень скоро освободим Святогорскую лавру от кгбшной мрази, да и от казачков которые там чувствуют в данный момент ооочень вальяжно!
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Мне одному кажется, что они просто еба...тые?
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даааа... всякое в истории было. Были походы во имя Христа, но что бы ряжаные сучки пошли в поход против Бога, это что то новое...
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я знаю про них стихи :

напрасно тщатся ястребы из нато,
им не страшна холодная война,
не тратьте силы, господа, не надо,
росии ведь и так давно хана

)))
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Кубаньське Кізячество втратило свою честь і гідність, коли присягнуло московській імперії на вірність.
Ця зграя бандюків, підтримала агрессію московії в 2014 році проти Неньки України, чім і споплюжила себе. ГАНЬБА КІЗЯКАМ.
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Нам вождя не доставало
настоящих буйных мало
вот и нету вожаков!
(с)
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"нарушение церковных правил" - небось сами знают, что несут пургу. Украина день за днем побеждает вот они и бесятся. Кацапы, от того что вы нервничаете, лучше вам не станет. Отдохните лучше, посидите на бутылках, пожуйте ягель... не стоит гробить свое здоровье напрасно
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"....Поедем в Киев... " с перва совет и дорогу спросите у Захерченка, Киви, телефона и у других зажмурившихся гномов, они уже дошли......
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Будете ехать в Киев, постарайтесь грузовым лифтом.Больше влезет .
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какие это казаки???)))
скорее это кизЯки)
дыбилоиды)
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А ехать на защиту поездом будут? Пусть маякнут, когда приедут - прямо к Лавре проведу.
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ВСУ вас в хлам уничтожит. Орки, это вам не 2014 год.
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" УКРАИНА . ВОЗВРАЩЕНИЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ " - крутой фильм о том как кацапы украли у Киевской Руси все - иконы, святыни, Илью- Муромца, Бориса и Глеба, историю , название.
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Кизячки, какой Киев! Какая Лавра!! Вот направление вашего движения:


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Был тут один наполеон не помню уже как звали... то на Киев, то на Берлин, то на Лондон грозился
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а шо это кизяки кубанскава кизячества всполошились?! пущай следят за вопросами собственного кизячества, и не лезут на чужую территорию со своими требованиями. а вот хороший стиш про таких кизяков овешанных с ного до голвы всякими цацками
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Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-пидарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
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Кто же их казаков пустить на наши земли?
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Ребятки собрались на Киев? Всегда пожалуйста... Через Марьинку... "ЗУшки" и пулемёты смазаны, патроны в ленты снаряжены...А насчёт "истинно православных" - так они у себя, на Кубани, в одной из станиц, умудрились выбрать станичным атаманом ... еврея... У запорожцев такое бывало, только крестили еврея перед принятием в Сечь, а вот "кизяки" ещё при Николашке" следовали принципу "Бей жидов, спасай Россию!" и нагайками "жидов" полосовали...
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настоящими козаками были запорожские козаки, а это ряженная кацапская петушня
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_____________ДИВІЗІЯ «ГАЛИЧИНА» !________________

Рам'я в рам'я, мов хвиль прибій,вкраїнський вояк без вагання йде:
за славний рід, за нарід свій, за землю, віру й все йому святе.
Лунає спів - свободи клич, на вітрі лопотить вже стяг,
ідуть стрільці палкі, тверді, ідуть стрільці на бій, на змаг.
Їх тисячі - добірні всі, - мета їх - вільна Україна -Вітчина!
Іде в похід українського народу цвіт - Дивізія «Галичина».
Палає гнів огнем в серцях, на поле бою думка бистро мчить;
ворожа кров окропить шлях, - хто жити хоче, мусить побідить.
У ряд ставай за рідний край, солодша смерть ніж брязк кайдан!
Хай гине гад - московський кат - комуна - вольности обман!
І наче грім, як хмаролім, проб'є луна - ввесь Кремль до дна:
іде в похід на дикий схід Дивізія «Галичина».
Марш дивізії «Галичина»!- Богдан Стефанишин.
.
ЛЮТА СМЕРТЬ МОСКАЛЮ ЗАГАРБНИКУ!
.
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
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У военных ватников в голове творится то же самое, что в расейском роскосмосе и аргентинском посольстве. Во-первых Варфоломей не турок, а грек, правда прослужил в 60-х офицером в турецкой армии, во-вторых в годы WW - 2 казаки воевали на стороне "нацистской чумы" и были обьявлены гитлером арийской расой. Самое главное - каким боком потомки мокшей, весей и прочей болотной нечисти, имеют отношение к Киевской Руси ? При попытке входа в Украину будут уничтожатся без пленных и раненных при условии, что их не утилизируют муджахеды Имарата Кавказ.
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Кубань это этническая украинская территория преступно аннексированная Московией - ордой. Относится к древним украинским этническим землям. В 17 - 18 веках. в бассейн реки Кубани переселилось более 20 тыс. украинских запорожских казаков, заняв тогда ничью огромную свободную безлюдную территорию. Уже позже царское правительство лапотной завоевало Кубань и лишило украинских кубанских казаков автономных прав: права избирать гетмана, старшин, права казацкого самоуправления.....В течении XIX в. на Кубань переехали из Украины еще 300 тыс. славян украинцев. По переписи 1926 г., на Кубани ещё насчитывалось 1,5 млн украинцев, или более 62 % всего населения из татар, москалей, калмыков... Здесь официально действовало свыше 150 украинских школ. Но в 1933 г. все украинские школы были преступно закрыты, ликвидированы все украинские издательства и газеты, а украинское население было поголовно почти полтора миллиона украинцев уничтожено кровавыми кремлёвскими оккупантами коммуно -фашистами: голодомором, расстрелами, репрессиями, депортацией....
В настоящее время на аннексированной москалями украинской Кубани почти нет ( несколько процентов) украинцев потомков славных славян гордых украинских казаков которые возродили казачество в этой ужасной не славянской лапотной России -Орде.
Ну а сейчас уже современные липовые потешные так называемые бутафорские "Кубанские казаки "это гадкие пропитые и с ног до головы обоссаные кацапские казламордые рябые хари, с рязанский и вологодским кацапским говором, с ужасным - матом лапотных москалей, притом они все поголовно прокремлёвские фашисты опричники )(уйла..
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"ласкаво просимо",вас здесь разь.башат со всей патриотической ненавистью,особенно….."За боевые действия на дамбаце" , издевательства и пытками над нашими воинами.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Варфоломей сидит в Турции, а это страна НАТО – очевидно, под чью дудку он пляшет. Поедем в Киев защищать православные святыни", - российские ряженые казаки
 
 
 
 
 
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