 Украина - 50-я в мире по качеству человеческого капитала, - исследование Всемирного банка

Украина заняла 50-е место по качеству человеческого капитала из 157 стран, вошедших в рейтинг. При этом если вести речь об отдельных регионах, то в Европе Украина обладает одним из наивысших показателей и входит в список стран с высоким уровнем индекса человеческого капитала, сообщает Цензор.НЕТ.
Украина во всемирном рейтинге человеческого капитала
Таковы выводы исследования Всемирного банка под названием Human Capital Index. В данном списке Украина опередила Грузию, Турцию и Катар, однако уступила России, Объединенным Арабским Эмиратам и Словакии. Возглавил рейтинг Сингапур.
Читайте также на Цензор.НЕТ: Украина заняла 134 место в рейтинге экономической свободы, за год поднявшись на 15 позиций
Индекс человеческого капитала – это проект Всемирного банка, часть Human Capital Project. Он измеряет будущий объем человеческого ресурса (то есть, навыков, знаний, здоровья работника), которым рожденные сегодня дети будут владеть на момент достижения 18-летнего возраста. При этом составители рейтинга опираются на риски, существующие в каждой стране.
В измерения Human Capital Index входят выживание (шансы детей дожить до школьного возраста), образование (то есть степень, до которой смогут доучиться дети, и объем усвоенных ими знаний), здоровье, в котором дети покинут школу, и то, позволит ли им физическое состояние продолжить обучение и работу во взрослой жизни.
"Индекс человеческого капитала" сравнивает производительность работника, которым станет сегодняшний новорожденный, с тем, какого уровня он или она могли бы достичь, если бы были полностью здоровы и имели доступ к высококачественному образованию.
Оценка варьируется от 0 до 1. Украина по этим подсчетам набрала 0,65 балла. Лидер Сингапур имеет 0,88, аутсайдер рейтинга Чад – 0,28.
Также на Цензор.НЕТ: Украина заняла 88 место в рейтинге ООН по индексу человеческого развития
По результатам исследования, 56% родившихся сегодня детей по всему миру заработают за жизнь практически вдвое меньше, чем могли бы, если бы правительства эффективнее инвестировали в здравоохранение и образование.
Правительства 28 стран (в их числе и Украины) выразили интерес к участию в Проекте человеческого капитала. Они определили основные пункты сотрудничества со Всемирным банком и "начали работать над тем, чтобы усилить диалог по вопросам политики человеческого капитала между своими органами власти".
Хм, найвищій рівень у країнах розфарбованих блакитним кольором. Це майже вся Європа, Росія і Казахстан. А ми зелені поруч з Молдовою, Арменією, Грузією.
http://www.worldbank.org/en/publication/human-capital
Закарпатські угорці зі списку "Миротворця" почали писати заяви на звільнення
"Закарпатські угорці, яких сайт "Миротворець" вніс до свого списку, почали писати заяви на звільнення.
За інформацією видання Mukachevo.net, директор Варієвської ЗОШ у Берегівському районі Олександр Марку написав заяву на звільнення, оскільки у нього є угорське громадянство. Він також є депутатом районної ради сьомого скликання. Чи складе він депутатський мандат, не відомо.
Заяви написали також і головний спеціаліст відділу грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту Берегівської РДА Жанна Цурі та головний спеціаліст відділу економічного розвиту і торгівлі Берегівської РДА Русин Єльвіра.
Також, за попередньою інформацію, над аналогічною заявою думає і директор гечанської ЗОШ Бейло Якоб, який також за сумісництвом є депутатом.
Усі вони нещодавно потрапили до списку сайту "Миротворець" як особи, які мають подвійне громадянство. Станом на сьогодні до угорського списку "Миротворця" входять понад 500 осіб."
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/11/7088086/