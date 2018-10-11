 Вхождение в поместную церковь будет добровольным, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в статье на "УП".

Климкин отметил: "РПЦ и УПЦ Московского патриархата все годы независимости обвиняли Киевский патриархат в раскольничестве и неканоничности.

Сторонники Киевского патриархата отрицали эти обвинения, но, насколько я помню, никогда не отрицали самого права голоса Московского патриархата в украинских делах.

Теперь же получается, что Московскому патриархату вообще нечего делать в Украине, поскольку это каноническая территория Вселенского патриархата, а УПЦ МП с исторической точки зрения основана на нарушении канона и является результатом узурпации.

Авторитетное, более того - неоспоримое слово Фанара в корне меняет всю ситуацию и позиции участников дискуссии вокруг Томоса.

Думаю, это слово застало врасплох не только пророссийских сторонников, но и последователей Киевского патриархата. Для последних это неоспоримая победа, но ею нужно воспользоваться крайне осторожно и мудро.

Менее всего сегодня Украине нужны новые распри и раздоры.

Мы должны заботиться прежде всего о людях, о верующих, к которому бы патриархату они не принадлежали, о мире и согласии в нашем общем доме.

А обеспечить мир и согласие, поставить крест на проблемах прошлого может только единая поместная автокефальная Украинская православная церковь, которая соберет под своим омофором всех православных Украине, не разделяя их на "московских", "киевских" или нынешних автокефалов.

Томос об автокефалии раз и навсегда решит и все споры относительно каноничности, ведь предоставит его сам Вселенский патриархат, который единственный имеет последнее слово во всех спорных вопросах православного мира.

Убежден, те, кого в церковной жизни вера интересует больше, чем политика, должны прислушаться прежде всего к голосу Константинополя.

Вместе с тем не следует забывать, что вхождение в Поместной церкви будет исключительно добровольным.

Не государственные органы, а не церковные иерархи, а сами прихожане каждого прихода определять, к какому патриархату она будет принадлежать.

Это очень важно, и в этом залог мира, взаимного понимания и уважения".

Напомним, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.