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 Вхождение в поместную церковь будет добровольным, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что верующие самостоятельно будут определять к какому патриархату будет принадлежать их приход.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в статье на "УП".

Климкин отметил: "РПЦ и УПЦ Московского патриархата все годы независимости обвиняли Киевский патриархат в раскольничестве и неканоничности.

Сторонники Киевского патриархата отрицали эти обвинения, но, насколько я помню, никогда не отрицали самого права голоса Московского патриархата в украинских делах.

Теперь же получается, что Московскому патриархату вообще нечего делать в Украине, поскольку это каноническая территория Вселенского патриархата, а УПЦ МП с исторической точки зрения основана на нарушении канона и является результатом узурпации.

Авторитетное, более того - неоспоримое слово Фанара в корне меняет всю ситуацию и позиции участников дискуссии вокруг Томоса.

Думаю, это слово застало врасплох не только пророссийских сторонников, но и последователей Киевского патриархата. Для последних это неоспоримая победа, но ею нужно воспользоваться крайне осторожно и мудро.

Менее всего сегодня Украине нужны новые распри и раздоры.

Мы должны заботиться прежде всего о людях, о верующих, к которому бы патриархату они не принадлежали, о мире и согласии в нашем общем доме.

А обеспечить мир и согласие, поставить крест на проблемах прошлого может только единая поместная автокефальная Украинская православная церковь, которая соберет под своим омофором всех православных Украине, не разделяя их на "московских", "киевских" или нынешних автокефалов.

Томос об автокефалии раз и навсегда решит и все споры относительно каноничности, ведь предоставит его сам Вселенский патриархат, который единственный имеет последнее слово во всех спорных вопросах православного мира.

Убежден, те, кого в церковной жизни вера интересует больше, чем политика, должны прислушаться прежде всего к голосу Константинополя.

Вместе с тем не следует забывать, что вхождение в Поместной церкви будет исключительно добровольным.

Не государственные органы, а не церковные иерархи, а сами прихожане каждого прихода определять, к какому патриархату она будет принадлежать.

Это очень важно, и в этом залог мира, взаимного понимания и уважения".

Напомним, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3090922
 
   
 Топ комментарии
 
Всех православных Украины, старше 25 лет нужно крестить заново!
Ведь МП бул незаконным.
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У Туки, Мосийчука недержание вчера, ещё один. Зачем лить дезу и куда-то торопиться.
Томоса ещё нет, когда получим - начнёте свои речи толкать «важные».
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У Туки, Мосийчука недержание вчера, ещё один. Зачем лить дезу и куда-то торопиться.
Томоса ещё нет, когда получим - начнёте свои речи толкать «важные».
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"Не государственные органы, а не церковные иерархи, а сами прихожане каждого прихода определят, к какому патриархату она будет принадлежать".

Это как? Как на "рехверендуме в Крымняше"?
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Климкин, с получением Томоса понятие "УПЦ МП" упраздняется. Остаётся или Украинская поместная церковь, или гундяевский сатанат, которому даже ещё церковного названия нет по причине того, что "Русская православная церковь" таковой не является, т.к. там славянских прихожан не более 30%. Самое безобидное название для мацкальских попов было бы "Православная церковь РФ" по типу подобных церквей прочих стран, но кацапы на это не пойдут никогда.
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По-перше: Томоса ше нема
Навіть якшо Томос буде, УПЦ МП нікуди не дівається.
От така ...ня, малята
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Авторитетне, більш того - незаперечне слово Фанара в корені змінює всю ситуацію і позиції учасників дискусії довкола Томосу. Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3090922
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Томоса ше нема, але дискусія довкола Томоса вже почалась
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Всех православных Украины, старше 25 лет нужно крестить заново!
Ведь МП бул незаконным.
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Бюджетников сразу "вступят" куда надо,это классика жанра
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да какие распри? Вся Украина за свою поместную церковь!
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Хто увійшов, той молодець, а хто ні... а чого відразу ми? може він сам із собою таке зробив?
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Сокира в потилици стирчить, дюжина ножових и декилька тракторив проихалось. Яке прикре самогубство! Входження в помісну церкву буде добровільним, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6869
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или последнюю строчку лучше заменить на "що не зможуть навідь срати" ?
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Срочно закон об обьявлении сатаната ФСБ-РПЦ - филиалом терроризма, военным преступником без срока давности в Украине.
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шо за бред этот кацап несёт?
ЧЕМОДАН -ВОКЗАЛ- МПЦ
вазелинкин блеать братание решил устроить
некуй было на нас нападать гниды масковские
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Тепер виходить, що Московському патріархату взагалі нічого робити в Україні, оскільки це канонічна територія Вселенського патріархату, а УПЦ МП з історичної точки зору заснована на порушенні канону і є результатом узурпації. Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3090922
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Клімкіну за такі дєрзкі слова міровая прогрєсівная общєствєнность, такі, винєсєт вотум с занєсєнійєм в...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВхождение в поместную церковь будет добровольным, - Климкин
 
 
 
 
 
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