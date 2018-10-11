 Минфин разрешил предпринимателям не вклеивать фискальные отчетные чеки

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает Цензор.НЕТ.
"Меньше бумажек, меньше клея, меньше времени! 100 тыс. предпринимателей празднуют победу. Приказ Минфина №773, который освобождает предпринимателей от ежедневного вклеивания фискальных отчетных чеков, вступил в силу!" - говорится в сообщении.
Отмечается, что отныне вводится ️автоматизирований процесс регистрации кассового аппарата (РРО), ️регистрация РРО в один шаг за один день, ️отмена ведения книги для тех налогоплательщиков, которые осуществляют расчетные операции исключительно через РРО, ️отмена требования вклеивать отчетные чеки.
Теперь рабочие места начнут расти как грибы после дождя.