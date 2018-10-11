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 Политика Украины
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Все про:Нацполиция (8290) Порошенко (15563) ВСУ (115)

 Порошенко подписал закон о приветствии "Слава Украине" в ВСУ и полиции

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что подписал инициированный им и одобренный Верховной Радой закон, которым в украинской армии и полиции вводится приветствие "Слава Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Парламент поддержал предложения президента - принял закон, и я его подписал - об изменениях в военных уставах касательно военного приветствия. "Слава Украине" является сегодня абсолютно естественным для каждого украинского воина и для каждого украинского гражданина", - сказал П.Порошенко во время встречи с командирами бригад (полков) Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы Украины в четверг в Хмельницкой области.

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Ранее Рада утвердила приветствие "Слава Украине" в ВСУ и Нацполиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3090918
 
   
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сбылась мечта Степана Андреевича Бандеры... Рашка в шоке! Порошенко подписал закон о приветствии "Слава Украине" в ВСУ и полиции - Цензор.НЕТ 3008
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Молодец Петр Алексеевич. Теперь ещё нужен закон о пятой колоне!
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Молодец Петр Алексеевич. Теперь ещё нужен закон о пятой колоне!
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Так,це набагато важливіше,ніж створення охорони на складах...
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Охорона нормальна, тільки ще не повикидали гнид януковичських та прокацапських, які останнім часом з усіх щілин повилазили і гадять.
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Зброя - все що підпалює кацапські пердаки! )
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сбылась мечта Степана Андреевича Бандеры... Рашка в шоке!
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Мордвинские пропагандоны говорят что это прветствие фашисткое.

Аналогично можно утверждать что «россия вперед» нацистское.
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А в СБУ як будуть вітатися ? Чи в СБУ армійський устав ?
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Ти вже це писав. А як насправді ? Може хтось є компетентний в цьому питанні ?
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"Слава Україні!" і відповідь - "Героям слава". Статут поширюється на Державну прикордонну службу, Національну гвардію, СБУ та інші військові формування, створені відповідно до законів України.


Згідно змін.... слова "Товаришу " та "товаришу" в усіх відмінках та числах замінити відповідно словом "Друже" та "друже" )

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України (з питань проходження військової служби)
Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) У Законі України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22 - 23, ст. 195):

1. У тексті Статуту слова "Товаришу" та "товаришу" в усіх відмінках та числах замінити відповідно словом "Друже" та "друже" у відповідному відмінку та числі.

2. Статтю 84 викласти у такій редакції:
"На вітання начальника або старшого за військовим званням "Слава Україні" всі військовослужбовці, що перебувають у строю або поза строєм, відповідають: "Героям слава". Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, то на його слова "Слава Україні" військовослужбовці відповідають: "Героям слава".

3. Статтю 85 викласти у такій редакції:

"Якщо командир (начальник) поздоровляє військовослужбовця або дякує йому, то військовослужбовець відповідає командирові (начальникові): "Служу Українському народові". Якщо командир (начальник) поздоровляє військову частину (підрозділ), то вона відповідає: "Героям слава", а якщо командир (начальник) дякує, то військова частина (підрозділ) відповідає: "Служимо Українському народові".

2) У Законі України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22 - 23, ст. 197) такі зміни:

У тексті Статуту слова "Товаришу " та "товаришу" в усіх відмінках та числах замінити відповідно словом "Друже" та "друже" у відповідному відмінку та числі.

3. У Законі України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22 - 23, ст. 194) такі зміни:

1. У тексті Статуту слова "Товаришу" та "товаришу" в усіх відмінках та числах замінити відповідно словом "Друже" та "друже" у відповідному відмінку та числі.

2. Частину 10 Положення про порядок вручення бойових прапорів військовим частинам Збройних Сил України, їх зберігання та утримання викласти у наступній редакції:
"Особа, яка вручила Бойовий Прапор, вітає особовий склад військової частини з одержанням Бойового Прапора словами "Слава Україні". Особовий склад військової частини на привітання відповідає "Героям слава". Після цього командир військової частини виступає із словом у відповідь".
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"Друже" не пройшло бо є невідповідним в сучастній українські мові. Про це говорилося під час обговорення в Верховній Раді. Буде звернення "пан". Дякую за роз'яснення про СБУ !
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так... я помилився... запостив законопроект а не уже прийнятий закон. дякую за уточнення.
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ты променад с мармеладом попутал)))) одно слово чоколадник любитель сладенького)) смотри а то цукровий діабет підхопиш))))
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Буду за Порошенко голосовать.
Так Украину проСлавил! Порошенко подписал закон о приветствии "Слава Украине" в ВСУ и полиции - Цензор.НЕТ 2538
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ну все теперь) приветствие поменяли.цвета беретов тоже ПОБЕДИМ ВСЕХ а то что нет БК то таке 6 складов жухнули еще чутку поднапрячься соевым мародерам
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А откуда 6? Вы сначала взорвите а потом звездочки рисуйте!
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У нас сегодня праздник. Союз упал. Константинополь признал захват Москвой Киевского патриархата. Порошенко подписал приказ о новом приветствии ВСУ. Чё вас так зрадофилов корежит?
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Як би, до всього цього, та той поганий моцкальський язік викоренти!
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еще осталось довести соцстандарты,хотя бы до зимбабве, а то уже ниже их
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Люска ты что-ли? Как там твой муж Масквабаде поживает? хуйло не обижает?
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Блин...Как он заколебал уже этим подписанием ! Я уже год об этом слышу. Думал,что уже все нормально. А оно еще год будет пиарится ,шо подписало. Срань..- Уже и хорошое,испаганил,мерзавец.
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Взрывами козломордых пердаков, довольна)
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Все больше и больше Украина становится похожа на федерашку... В холодильнике - пусто, склады взорваны, в армии разброд и шатание..
Зато в телеке - все офуительно... Говорите от федерашки уходим)))
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Да в холодильнике у меня так пусто что дверь не закрывается. Склады ну взорвали. Идет война на войне бывают не только победы но и поражения. Кричать всё пропало и устраивать вселенскую скорбь? Тем более ни кто не погиб. Если бы в армии был бы разброд и шатание давно бы орки были в Киеве. Чего ты злой такой? А понял ты злой потому что орки ещё не в Киеве и походу уже не будут! Угадал?
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У порошенка и мертвечука тоже с холодильником все впорядке))) как и у путина с медведевым)))
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roshenko q - это да...,

Приветствие "Слава Украине - Героям Слава" имеют значения пока есть чем стрелять...
А если все взорвано и разрушено, то за эти слова раше-оккупанты добавят дополнительные года к лагерному сроку....
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Еще один клин в отношениях с Польшей, а Раша за то поквиталась нормально, им пофиг
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал закон о приветствии "Слава Украине" в ВСУ и полиции
 
 
 
 
 
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