 Порошенко подписал закон о приветствии "Слава Украине" в ВСУ и полиции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Парламент поддержал предложения президента - принял закон, и я его подписал - об изменениях в военных уставах касательно военного приветствия. "Слава Украине" является сегодня абсолютно естественным для каждого украинского воина и для каждого украинского гражданина", - сказал П.Порошенко во время встречи с командирами бригад (полков) Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы Украины в четверг в Хмельницкой области.
Ранее Рада утвердила приветствие "Слава Украине" в ВСУ и Нацполиции.
Аналогично можно утверждать что «россия вперед» нацистское.
Згідно змін.... слова "Товаришу " та "товаришу" в усіх відмінках та числах замінити відповідно словом "Друже" та "друже" )
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України (з питань проходження військової служби)
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) У Законі України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22 - 23, ст. 195):
1. У тексті Статуту слова "Товаришу" та "товаришу" в усіх відмінках та числах замінити відповідно словом "Друже" та "друже" у відповідному відмінку та числі.
2. Статтю 84 викласти у такій редакції:
"На вітання начальника або старшого за військовим званням "Слава Україні" всі військовослужбовці, що перебувають у строю або поза строєм, відповідають: "Героям слава". Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, то на його слова "Слава Україні" військовослужбовці відповідають: "Героям слава".
3. Статтю 85 викласти у такій редакції:
"Якщо командир (начальник) поздоровляє військовослужбовця або дякує йому, то військовослужбовець відповідає командирові (начальникові): "Служу Українському народові". Якщо командир (начальник) поздоровляє військову частину (підрозділ), то вона відповідає: "Героям слава", а якщо командир (начальник) дякує, то військова частина (підрозділ) відповідає: "Служимо Українському народові".
2) У Законі України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22 - 23, ст. 197) такі зміни:
У тексті Статуту слова "Товаришу " та "товаришу" в усіх відмінках та числах замінити відповідно словом "Друже" та "друже" у відповідному відмінку та числі.
3. У Законі України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22 - 23, ст. 194) такі зміни:
1. У тексті Статуту слова "Товаришу" та "товаришу" в усіх відмінках та числах замінити відповідно словом "Друже" та "друже" у відповідному відмінку та числі.
2. Частину 10 Положення про порядок вручення бойових прапорів військовим частинам Збройних Сил України, їх зберігання та утримання викласти у наступній редакції:
"Особа, яка вручила Бойовий Прапор, вітає особовий склад військової частини з одержанням Бойового Прапора словами "Слава Україні". Особовий склад військової частини на привітання відповідає "Героям слава". Після цього командир військової частини виступає із словом у відповідь".
Так Украину проСлавил!
Зато в телеке - все офуительно... Говорите от федерашки уходим)))
Приветствие "Слава Украине - Героям Слава" имеют значения пока есть чем стрелять...
А если все взорвано и разрушено, то за эти слова раше-оккупанты добавят дополнительные года к лагерному сроку....