 Задержан глава райсуда Одесщины, получивший $6 тысяч мошенническим путем, - Сарган. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.
"За обедом был задержан председатель одного из районных судов Одесской области, который мошенническим путем получил 6 тыс долларов США.
Неправомерные средства судья получил от одной из сторон гражданского процесса за якобы содействие в принятии положительного решения по делу судьей другого суда.
Сегодня за подписью заместителя Генерального прокурора председателю суда вручено уведомление о подозрении", - написала она.
Порошенко делает все возможное чтобы не было реальной борьбы с коррупцией. Настоящий гарант коррупции.
перевід хабарництва у шахраство це зараз сама поширена форма рішалова. Грунтується вона Пленумі ВСУ, який рахує, що дії посередника який узяв гроші, але не збирався їх передавати є шахрайством, але ця постанова винесена до внесення до ККУ ст.369-2 Зловживання впливом... Після внесення, ні про яке шахрайство у діях посередника, мови йти не може. Чому шахрайство, бо це не корупційний злочин і там невелика санкція.
Так ось тут, самі правоохоронці заявляють про шахрайство, тобто вони взяли суддю на хабарі, зарішали на місті справу і з'їхали на шахрайство, а ви, як дурні радієте...
"Джентльменский - набор" - украинских судов?