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Все про:мошенничество (686) Одесская область (1597) судья (2043) Сарган (293)

 Задержан глава райсуда Одесщины, получивший $6 тысяч мошенническим путем, - Сарган. ФОТОрепортаж

Прокуратура Одесской области совместно с оперативными сотрудниками Управления Службы безопасности в области и следователями Главного управления Национальной полиции в области в ходе расследования выявили факт мошенничества, совершенного главой одного из судов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган. 

"За обедом был задержан председатель одного из районных судов Одесской области, который мошенническим путем получил 6 тыс долларов США.

Неправомерные средства судья получил от одной из сторон гражданского процесса за якобы содействие в принятии положительного решения по делу судьей другого суда.

Сегодня за подписью заместителя Генерального прокурора председателю суда вручено уведомление о подозрении", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвиняемый в крупном мошенничестве пытался подкупить прокурора ГПУ за $15 тысяч, - НАБУ

Задержан глава райсуда Одесщины, получивший $6 тысяч мошенническим путем, - Сарган 01
Задержан глава райсуда Одесщины, получивший $6 тысяч мошенническим путем, - Сарган 02
Задержан глава райсуда Одесщины, получивший $6 тысяч мошенническим путем, - Сарган 03

Источник: https://censor.net.ua/n3090916
 
   
 Топ комментарии
 
Цензор, тобі не ганьба! Ці потвори зарішали справу, а ви навіть не розуміючи цього копіюєте.
перевід хабарництва у шахраство це зараз сама поширена форма рішалова. Грунтується вона Пленумі ВСУ, який рахує, що дії посередника який узяв гроші, але не збирався їх передавати є шахрайством, але ця постанова винесена до внесення до ККУ ст.369-2 Зловживання впливом... Після внесення, ні про яке шахрайство у діях посередника, мови йти не може. Чому шахрайство, бо це не корупційний злочин і там невелика санкція.
Так ось тут, самі правоохоронці заявляють про шахрайство, тобто вони взяли суддю на хабарі, зарішали на місті справу і з'їхали на шахрайство, а ви, як дурні радієте...
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надеюсь завтра передним извиняться ,и выплатят моральный ущерб Затримано голову райсуду Одещини, який одержав $6 тисяч шахрайським шляхом, - Сарган - Цензор.НЕТ 2603
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А скількі *прощено * !? ..Нова фішку у суддів ...позика на авто !!!
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Да я вот тоже обратил внимание на это. Может это была старая заготовка, дабы пожалели беднягу? На жалость такскать надавить
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И спустят дело на тормозах как обычно, к бабке не ходи.
Порошенко делает все возможное чтобы не было реальной борьбы с коррупцией. Настоящий гарант коррупции.
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Ох ці наші судді. "Ваша честь", єпть
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Скоро ему вернут деньги, выплатят компенсацию и восстановят в должности с перспективой повышения Затримано голову райсуду Одещини, який одержав $6 тисяч шахрайським шляхом, - Сарган - Цензор.НЕТ 1035 Похоже на шутку? В Украине это каждодневная реальность.
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- Мне 6 штук зелени и там разного: картошечки с отбивной...
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надеюсь завтра передним извиняться ,и выплатят моральный ущерб Затримано голову райсуду Одещини, який одержав $6 тисяч шахрайським шляхом, - Сарган - Цензор.НЕТ 2603
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Цензор, тобі не ганьба! Ці потвори зарішали справу, а ви навіть не розуміючи цього копіюєте.
перевід хабарництва у шахраство це зараз сама поширена форма рішалова. Грунтується вона Пленумі ВСУ, який рахує, що дії посередника який узяв гроші, але не збирався їх передавати є шахрайством, але ця постанова винесена до внесення до ККУ ст.369-2 Зловживання впливом... Після внесення, ні про яке шахрайство у діях посередника, мови йти не може. Чому шахрайство, бо це не корупційний злочин і там невелика санкція.
Так ось тут, самі правоохоронці заявляють про шахрайство, тобто вони взяли суддю на хабарі, зарішали на місті справу і з'їхали на шахрайство, а ви, як дурні радієте...
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Ну ладно, если бы он был обычный взяточник, а то ведь мошенник... Позор ему!)
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Да, миска с "блевотиной и сиротский стаканчик..."
Затримано голову райсуду Одещини, який одержав $6 тисяч шахрайським шляхом, - Сарган - Цензор.НЕТ 2789
"Джентльменский - набор" - украинских судов?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержан глава райсуда Одесщины, получивший $6 тысяч мошенническим путем, - Сарган. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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