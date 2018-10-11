 Действия России в Азовском море - основание для новых санкций, - евродепутат Хармс

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое убеждение в четверг, 11 октября, выразила евродепутат от Германии Ребекка Хармс во время дискуссии в ходе заседания Комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны.

"На это время европейская реакция на агрессию России в Азовском море недостаточна. Мне действительно хотелось бы знать, каким образом в Службе внешних действий и в НАТО идет обсуждение этого вопроса и путей реагирования. Безусловно, все это является поводом для новых санкций. Если такие действия России не будут иметь никаких последствий, то как мы можем в дальнейшем останавливать ее агрессию и агрессивную тактику", - отметила европейский политик.

Она также высказалась за более четкую позицию Запада на решение Верховной Рады Украины о внесении изменений в Конституцию и открытии перспективы членства Украины в НАТО.

"Эти вопросы являются взаимосвязанными и нуждаются в ответе как НАТО, так и ЕС", - добавила Хармс.

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Напомним, Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.