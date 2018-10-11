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 Действия России в Азовском море - основание для новых санкций, - евродепутат Хармс

Агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море и наращивание ее военного присутствия в этом регионе являются основанием для новых санкций против РФ со стороны Европейского Союза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое убеждение в четверг, 11 октября, выразила евродепутат от Германии Ребекка Хармс во время дискуссии в ходе заседания Комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны.

"На это время европейская реакция на агрессию России в Азовском море недостаточна. Мне действительно хотелось бы знать, каким образом в Службе внешних действий и в НАТО идет обсуждение этого вопроса и путей реагирования. Безусловно, все это является поводом для новых санкций. Если такие действия России не будут иметь никаких последствий, то как мы можем в дальнейшем останавливать ее агрессию и агрессивную тактику", - отметила европейский политик.

Она также высказалась за более четкую позицию Запада на решение Верховной Рады Украины о внесении изменений в Конституцию и открытии перспективы членства Украины в НАТО.

"Эти вопросы являются взаимосвязанными и нуждаются в ответе как НАТО, так и ЕС", - добавила Хармс.

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Напомним, Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.

Источник: https://censor.net.ua/n3090906
 
   
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Ребекка все время на стороне Украины и постоянно тягает за хвосты агентуру кремля в Евросоюзе.
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тактика "тысячи мелких порезов" в действии... и это гут!
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если не мы, то кто же?! Кто же если не мы! Правильно, если не реагировать, то рашка дальше пойдет
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Коли вже американські катери будуть в Україні? Я уявляю якм полум'ям будуть палати пердаки , коли ці катери будуть проходити Керченську протоку..
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Ну а почему не добавить? Сами ведь хотят. Сказать Владимир хотел санкций?! Получи мы не жадные!
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Нужно много санкций хорших и разных, паРаше они только на пользу...
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Действия России в Азовском море - основание для новых санкций.
Мордерские мазохисты ищут новых приключений на своё раздолбанное очко, и с каждым разом им нужно всё больше и больше, шалунишки клемблядские, порвут дупу на британский флаг и йух с ними!
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Ребекка, видать, плохо знает договор Украины и РФ касательно Азовского моря. РФ имеет право досмотра судов в этой акватории. Как и Украина. Разница в том, что Украина не имеет военных кораблей в достаточном количестве для патрулирования и сопровождения торговых судов, следующих в её порты. А РФ этим пользуется и кошмарит Украину. Формально РФ права. А по сути это давление. Так что нет оснований для ввода санкций.
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Так закройте для парашников Босфор и Дарданеллы с Гибралтаром. Как для военных лоханок так и для их гражданских судов и судов перевозящих грузы из Параши или в Парашу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДействия России в Азовском море - основание для новых санкций, - евродепутат Хармс
 
 
 
 
 
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