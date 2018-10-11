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 Политика Украины, За рубежом
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 Синод Вселенского патриархата признал каноничность УПЦ КП и УАПЦ

Синод Вселенского патриархата признал предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ каноническими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на греческое издание Оrthodoxia.info.

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Согласно полученной информации из источников издания, Синод Вселенской Патриархии принял решение о возобновлении канонического статуса Предстоятелей УПЦ КП Филарета (Денисенко) и УАПЦ Макария (Малетича).

Оба Предстоятеля направили Вселенскому Патриарху свои просьбы, после чего было принято такое решение.

Однако, греческое издание отмечает, что детали и условия такого шага пока неизвестны.

Источник: https://censor.net.ua/n3090899
 
   
 Топ комментарии
 
Мацкавитские гапоны и их почитатели- пожалуйста нах с УКРАИНЫ!!!! и притом бегом!
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еще нет, но начало положено, это уже реальные действия, а не балачки
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На Мордорщине начался разрыв пердаков на высшем уровне.

У Кремлі виступають проти надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві, адже це призведе до глибокого розколу у світі православ'я.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков
https://24tv.ua/rozkol_u_sviti_pravoslavya_u_kremli_zrobili_guchnu_zayavu_cherez_tomos_dlya_ukrayini_n1045915
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Ти диви, а нам тут розказували що церква і держава на росії відокремлені, а тут кремльовський щур щось говорить про українську церкву.
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Чим глибше кремлін поринає в істерію, тім більше він робить помилок. То є добре для України.
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Что забавно, ватофекальная РПЦ томоса не имеет
Т.е. все этот томос - только начало истории.
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Чесно кажучи, поки не дуже віриться, треба трохи почекати... Це реально буде бомба!!!
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Цього достатньо для українського свята. Зрадоботам із РПЦ мило та мотузка.
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Поки що ні.. Розчищають дорогу до Томосу..
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еще нет, но это уже реальные действия
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для вручения Томоса нужно иметь лигитимную церковь и служителей, проти которых не смогут попереть кремлеславные.
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Может надо дождаться официального заявления Синода, а только потом фейерверки запускать?
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это зело лепо, теперь нужно признать украинскую православную церковь частью вселенского патриархата, передать в его пользование все исторические памятники (тоесть- лавры и соборы) пусть кацапы полают на Константинополь, а через некоторое время можно и Томос.
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Поздравляю всех нас. Этого события Украина ждала более трехсот лет. Это еще один акт о независимости Украины. Это осиновый кол в московскую секту, в Россию, в Путина. Украина уверенно возвращается в Европейский дом братских народов, в НАТО
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Чего ждала Украина? Еще ничего не дали кроме того что 2 человека стали каноническими священниками.
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Если хочешь законных наследников, то сначала найди себе порядочную жену. Так понятно?
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....спасибо , но тенденции БОЛЬШЕ чем БЛАГОПРИЯТНЫ !!!! это будет ИСТОРИЧЕСКИМ днем для ВСЕЙ УКРАИНЫ !!!
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Боюсь испортить всеобщее ликование, но заголовок Цензора как всегда не соответствует содержанию новости. Новость собственно о том, что отлученных попов вернули в лоно церкви.
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если бы ты умел читать, то понял какой именно церкви.
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Это уже много. Поскольку, отлучённым попам Томоса дать не могут. Признание каноничности украинских православных церквей лишает РПЦ аргументов против их самостоятельности.
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А им Томос и не дадут, его дадут новой церкви созданной при слиянии существующих.
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козломордых обитателей мордора убивают дозировано. Следующая новость - неканоничность банды ФСБ-РПЦ /кстати это и есть сергеевский раскол 1922 года/ и признание гундяя слугой сатаны на теологическом и юридическом уровне, а ватников отлученными от христианства.
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"козломордых обитателей мордора убивают дозировано. " -- Это как четвертование: постепенно, но решительно.
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рэпэцэ мэпэ надо осваивать мокшанские болота , тайгу , тундру . Искать в тех краях новых приспешников своей веры .Даже силы Вселенной через ракету сделали послание ...убирайтесь в ипеня ибо некуй )
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Це лише початок.
Пєрдаків палатиме тисячами.
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.....если будет решение положительное , то я думаю можно ВЫЙТЫ на подвирья с кулеметом и просолютоваты ????
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Ну если за забором кацап, то и с гранатомета можно Синод Вселенського Патріархату визнав канонічність УПЦ КП і УАПЦ - Цензор.НЕТ 203
А так... лучше свечку поставь за упокой МП Синод Вселенського Патріархату визнав канонічність УПЦ КП і УАПЦ - Цензор.НЕТ 6828
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ЭТО ЕЩЕ ПОКА НЕ ТОМОС!!!!
"Хорошие новости из Синода. Из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решение Синода Вселенского патриархата. Первое - об удовлетворении апелляции патриарха Филарета. Второе - о признании незаконной аннексии Киевской митрополии в 1686 г.", - написал Зоря.

Надеемся и на ТОМОС!!!!
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плавно так підводять під основне блюдо!
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без этого не может быть Томоса, полюбому
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Тільки завдяки тому, що я багато років ухилялась від питання про правомірність УПЦ КП, Україна отримала автокефалію!

Синод Вселенського Патріархату визнав канонічність УПЦ КП і УАПЦ - Цензор.НЕТ 9670
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а ще.... моя коса .... ніби на терновий вінок була подібна...
і це, любі мої, мало вирішальне значення, ха-ха,...
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Врешь, нулёвка. Тимошенко уже много лет не только прихожанка Киевского Патриархата (а Порошенко - мацковского), но и дружна с Филаретом, который и дочь ее венчал и внучку крестил.
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чтобы вы понимали
Томос даётся не конкретному ответвлению православной церкви, а СТРАНЕ, территории - т.е. Верховной Раде Украины
затем следует объединительный съезд под омофором томоса
и только после этого возникает Единая православная церковь Украины
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Верховна Рада - то государственная структура, отделенная от церкви. Страна имеет свою "автокефалию" - независимость, признанную другими странами. А церковь помесную и автокефальною надо еще организовать
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ты неправ
Верховна Рада - это съезд представителей народа
а Вселенская православная церковь разрешает организовать отдельную церковную структуру в пределах полномочий Верховной Рады - т.е. на территории Украины
об этом и Томос - у вас СВОЁ, но подчинённое нам
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.СЛАВА УКРАЇНІ -РУСІ! СЛАВА НАШОЇ РІДНОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПОМІСНОЇ УКРАЇНСКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ !
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журналистьі, не спешите.

А то как из названия виходить "признал каноничность УПЦ КП и УАПЦ" то есть УПЦ КП и УАПЦ каждая уже получила томос.
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Сведения поступающие от Синода Вселенского патриархата звучат как тосты по нарастающей.
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А что там с пердаками у Новинского, Бойко, Шуфрича, Добкина? Наверно полетели к Хуйлу для получения анафемы на свою грешную голову....
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Не превращайте Цензор в желтую прессу, заголовок не соответствует содержимому.
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