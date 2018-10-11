 Синод Вселенского патриархата признал каноничность УПЦ КП и УАПЦ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на греческое издание Оrthodoxia.info.
Согласно полученной информации из источников издания, Синод Вселенской Патриархии принял решение о возобновлении канонического статуса Предстоятелей УПЦ КП Филарета (Денисенко) и УАПЦ Макария (Малетича).
Оба Предстоятеля направили Вселенскому Патриарху свои просьбы, после чего было принято такое решение.
Однако, греческое издание отмечает, что детали и условия такого шага пока неизвестны.
У Кремлі виступають проти надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві, адже це призведе до глибокого розколу у світі православ'я.
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков
https://24tv.ua/rozkol_u_sviti_pravoslavya_u_kremli_zrobili_guchnu_zayavu_cherez_tomos_dlya_ukrayini_n1045915
Т.е. все этот томос - только начало истории.
Пєрдаків палатиме тисячами.
А так... лучше свечку поставь за упокой МП
"Хорошие новости из Синода. Из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решение Синода Вселенского патриархата. Первое - об удовлетворении апелляции патриарха Филарета. Второе - о признании незаконной аннексии Киевской митрополии в 1686 г.", - написал Зоря.
Надеемся и на ТОМОС!!!!
і це, любі мої, мало вирішальне значення, ха-ха,...
Томос даётся не конкретному ответвлению православной церкви, а СТРАНЕ, территории - т.е. Верховной Раде Украины
затем следует объединительный съезд под омофором томоса
и только после этого возникает Единая православная церковь Украины
Верховна Рада - это съезд представителей народа
а Вселенская православная церковь разрешает организовать отдельную церковную структуру в пределах полномочий Верховной Рады - т.е. на территории Украины
об этом и Томос - у вас СВОЁ, но подчинённое нам
А то как из названия виходить "признал каноничность УПЦ КП и УАПЦ" то есть УПЦ КП и УАПЦ каждая уже получила томос.