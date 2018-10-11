 Синод Вселенского патриархата признал каноничность УПЦ КП и УАПЦ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на греческое издание Оrthodoxia.info.

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Согласно полученной информации из источников издания, Синод Вселенской Патриархии принял решение о возобновлении канонического статуса Предстоятелей УПЦ КП Филарета (Денисенко) и УАПЦ Макария (Малетича).

Оба Предстоятеля направили Вселенскому Патриарху свои просьбы, после чего было принято такое решение.

Однако, греческое издание отмечает, что детали и условия такого шага пока неизвестны.