 Завтра в Центральном доме офицеров ВСУ в Киеве состоится допремьерный показ фильма об обороне Луганского аэропорта "Луганский форпост"

Картина создана Международным продюсерским центром "Фор-Пост" по заказу Государственного агентства Украины по вопросам кино, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информационное сопротивление.

"Фильм рассказывает о почти четырехмесячной операции наших войск по обороне Луганского аэропорта, но не ограничивается событиями вокруг аэропорта. Территория аэропорта была лишь форпостом, который позволял проводить масштабную операцию по охвату Луганска, именно таким был замысел, призванный̆ освободить и одновременно уберечь город от разрушения. И такая операция была бы успешной, если бы не открытый ввод российских регулярных частей. 31 августа 2014 года украинские воины почти без потерь покинули руины аэропорта. Но поражением эту страницу российско-украинской войны отнюдь не назовешь. Это стало боевым крещением для многих подразделений Вооруженных сил Украины, которые в данной операции, и в дальнейшем, сыграли важную роль в обороне независимости нашего государства", - говорится в анонсе мероприятия.

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Телепремьера фильма запланирована на телеканале "1 + 1" 15 октября в 23:45.

"Съемки фильма проходили в Киеве, Днепре, Львове, Закарпатской, Донецкой и Луганской областях, а также на передовой. Участие в съемках приняли более 40 участников боев на Луганщине в 2014 году, среди которых два Героя Украины: генерал-майор Андрей Ковальчук и подполковник Василий Зубанич. Есть и один народный депутат - Игорь Лапин. Они, и многие другие настоящие герои, будут присутствовать на мероприятии", - говорится в сообщении.

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Генеральный продюсер фильма - Александр Дриз. Автор сценария и режиссер Тарас Ткаченко, обладатель "Золотой Дзыги -2017", сорежиссер Снежана Потапчук, которая три года снимала войну на Донбассе, весомую помощь создателям картины предоставила журналистка ТСН Евгения Цвитанская, автор фильма "Киборги Луганского аэропорта", а также автор книги "В огненном кольце. Оборона Луганского аэропорта" Сергей Глотов.