 Вселенский Патриархат снял анафему с Филарета и признал незаконной аннексию Киевской Митрополии Русской церковью, - Евстратий (Зоря)

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Евстратий (Зоря), архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода УПЦ КП, руководитель Информационного отдела Киевской патриархии.
"Хорошие новости из Синода. Сразу из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решениях Синода Вселенского Патриархата. 1. Об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария). 2. О признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской церковью в 1686 г. Ждем официальное объявление от Священного Синода", - написал он.
11 октября – третий и последний день трехдневного заседания Синода.
Напомним, 10 октября сообщалось, что экзархи Вселенского патриархата архиепископ Памфильский и Западной епархии Украинской православной церкви в США Даниил и епископ Едмонта и Западной епархии Украинской православной церкви в Канаде Илларионприбыли на Синод в Стамбул.
Пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий (Зоря) сообщил, что вопрос Томоса обсудят только послеотчета экзархов.
Напомним, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
«Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот это,затевают все вот это. Это я… Этим людям я это и адресовываю. Доиграетесь. С этой русофобией, которую вы затеваете.»
Значит теперь будут платить конрибуцию эфэсбешные попы.
- анфема знята, тобто була накладена незаконно,неканонічно (по вашему - ніпанятійна,пабеспрєдєлу з ігнорірованіям скрєп")
- а тих хто наклав анафему незаконно - чекає анефема (по вашому - беспрєдєл наказуіцо беспрєєлам)
з чим вас сатанинські отродія й "вітаю"...ваш кіріл й прочіє неканонічні разом з вами оболтусами)
ви внє скрєп, ніскрєпниє і нікананічіскіє - смірітєсь....)
Нарешті !!!
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О, оце вже більш ніж серйозна новина. Тепер Томос вже просто питання часу, а не принципу.
Не хочу мати нічого спільного з московитами.