EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  16650  70
Материалы по теме:
Все про:Константинопольский патриархат (43) РПЦ (413) Филарет (305) автокефалия (158) Евстратий (Зоря) (14)

 Вселенский Патриархат снял анафему с Филарета и признал незаконной аннексию Киевской Митрополии Русской церковью, - Евстратий (Зоря)

Также Синод Вселенской Патриархии принял решение о возобновлении канонического статуса Предстоятелей УПЦ КП Филарета (Денисенко) и УАПЦ Макария (Малетича).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Евстратий (Зоря), архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода УПЦ КП, руководитель Информационного отдела Киевской патриархии.

Также смотрите: Вселенский патриархат готовится объявить решение об автокефалии украинской церкви 11 октября. ВИДЕО

"Хорошие новости из Синода. Сразу из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решениях Синода Вселенского Патриархата. 1. Об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария). 2. О признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской церковью в 1686 г. Ждем официальное объявление от Священного Синода", - написал он.

11 октября – третий и последний день трехдневного заседания Синода.

Напомним, 10 октября сообщалось, что экзархи Вселенского патриархата архиепископ Памфильский и Западной епархии Украинской православной церкви в США Даниил и епископ Едмонта и Западной епархии Украинской православной церкви в Канаде Илларионприбыли на Синод в Стамбул.

Пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий (Зоря) сообщил, что вопрос Томоса обсудят только послеотчета экзархов.

Напомним, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Вселенский Патриархат снял анафему с Филарета и признал незаконной аннексию Киевской Митрополии Русской церковью, - Евстратий (Зоря) 01

Источник: https://censor.net.ua/n3090893
 
   
 Топ комментарии
 
Сняли гэбэшную анафему с Филарета и Макария. Синод Вселенского Патриархата признал незаконной аннексию Киевской Митрополии Русской церковью в 1686 году, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 603
 показать весь комментарий
 
Вечером на улицу без тёмных очков не выйдешь, зарево из-за поребрика может ослепить.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а будут кацапы вонять что-то против и дальше - вообще без ракет останутся! )))
 показать весь комментарий
 
 
Вот будет решение Синода, тогда и будем обсуждать. Прогноз. Будут переговоры между УПЦ КП и УПЦ МП, где у Филарета будут более сильные позиции. Запасаемся попкорном.
 показать весь комментарий
 
 
какие переговоры, пендалей и к педрилле гундяеву, в мацкву
 показать весь комментарий
 
 
Домовлятися з УПЦ МП те ж саме, що з ким небудь з"ЛДНР". І в тих і в тих за спиною московія. Хоча я зовсім не прирівнюю Онуфрія з тими що в "ЛДНР", які зрадники. Онуфрій же в такій ситуації, що по іншому не може (дай Бог і йому здоров'я). На даний момент є дуже багато прихильників УПЦ МП (для більшості тому що вона по їх уявленню канонічна) і їх має хтось возглавлять. Тому Онуфрій не зміг би потягнути всю церкву від МП. Необхідно це розуміти. На даний момент більшість за ним не підуть і ту більшість що залишиться возглавить якийсь ярий ворог України. А це було б дуже погано. Тому необхідний Томос, прихожани поміняють позиції (не зразу, а поступово і з цим необхідно змиритись) і потечуть (може не скоро, але й не зовсім потихеньку) до нової церкви. Хоча можуть потекти й дуже скоро. Це, якщо вдасться скоро відмити їм мозги від москальського бруду. А Онуфрію тяжка ноша не допускати в УПЦ МП до влади ярих ворогів і самому все контролювати, але при цьому якось імітувати відданість МП.
 показать весь комментарий
 
 
розрив ватнопердаків наразі буде, як у нашої вати так і у мокшанської
 показать весь комментарий
 
 
ага, газ, электричество и бензин подешевеют в 10 раз!!! ))
 показать весь комментарий
 
да дело в том, что большинству Томос - до сраки!!!
 показать весь комментарий
 
Хе хе... ну и кто теперь "неканонический",мокшане?
 показать весь комментарий
 
 
У нас, коли будувалася церква КП, по базару бігала ігуменя із обмачевського монастиря МП (Чернігівська область) і агітувала туди не ходити (мовляв церква розкольницька і неканонічна).
 показать весь комментарий
 
А потом контрольный раше предоставлением автокефалии
 показать весь комментарий
 
 
Вечером на улицу без тёмных очков не выйдешь, зарево из-за поребрика может ослепить.
 показать весь комментарий
 
 
значит Вселенский Патриархат-русофобы!
«Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот это,затевают все вот это. Это я… Этим людям я это и адресовываю. Доиграетесь. С этой русофобией, которую вы затеваете.»
 показать весь комментарий
 
 
Константинопольская хунта!!! НИЗАБУДИМ НИПРАСТИМ!!!
 показать весь комментарий
 
 
Чекаємо головної новини.. Тримаймо кулаки..
 показать весь комментарий
 
 
та вже нічого тримати не потрібно, все зрозуміло
 показать весь комментарий
 
 
якшо Вам зрозуміло, можете розтлумачити? Бо я не збагнув нічого. Очікували томос про автокефалію для української помісної церкви, а отримали задоволення апеляції Філарєта. Апеляцію на анафему, накладену на нього РПЦ? Таким чином, він визнає законність РПЦ, законність теї анафеми та просить ії зняти з нього. Філарєт задоволений, а нам шо з того?
 показать весь комментарий
 
Скоро Гундяй Япончика с ПОПА снимут а потом опять Вором в законе короновать будут
 показать весь комментарий
 
 
У руссо-фашиков ещё не остыли пуканы от взрыва их пепелаца, а тут снова!
 показать весь комментарий
 
 
Доведеться таки хуйлу поступити так, як радив йому Невзоров - взяти добрий чорний маркер і написати ним на лобі у гундяя слово "х@й"..
 показать весь комментарий
 
 
"О признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской церковью в 1686 г."

Значит теперь будут платить конрибуцию эфэсбешные попы.
 показать весь комментарий
 
 
1. Об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария). 2. О признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской церковью в 1686 г. - Есть Бог на свете таки!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Молодцы. И с Мазепы снять не забудьте.
 показать весь комментарий
 
 
А с Томосом что ? Обещали на этом синоде...или решили пока лишить гетьмана козырей ?
 показать весь комментарий
 
 
Все должно решиться побыстрее, а разговоры о козырях "гетьмана" не к месту.
 показать весь комментарий
 
А в это время неканоничная и самосвятская банда ФСБ-РПЦ запустила ракету союз, которую Всевышний не пустил в небеса и грохнул обратно на Мордор. Это салют в честь Томаса для Украины-Руси !!!

Вселенський Патріархат зняв анафему з Філарета і визнав незаконною анексію Київської Митрополії Російською церквою, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 6478
 показать весь комментарий
 
 
Ответь шановный, если ты пишешь ТомАса...чем ты лучше кацапа ?
 показать весь комментарий
 
Не придирайся к орфографии, у тебя А еще больше моей.
 показать весь комментарий
 
 
Тепер чекаємо на лайбах козломордих "Варфоломей - ЧМО!"😂
 показать весь комментарий
 
 
Ну кажется скоро кацапским попам придется складывать кадила в чемоданы.
 показать весь комментарий
 
 
Правда у кожного своя, тут істина встановилась.
 показать весь комментарий
 
 
Жорна Бога мелють повільно, але дуже дрібно
 показать весь комментарий
 
 
ну шо кацапня, готові до продовження "бамболейло"?! зарядили дупи боярою?

- анфема знята, тобто була накладена незаконно,неканонічно (по вашему - ніпанятійна,пабеспрєдєлу з ігнорірованіям скрєп")

- а тих хто наклав анафему незаконно - чекає анефема (по вашому - беспрєдєл наказуіцо беспрєєлам)

з чим вас сатанинські отродія й "вітаю"...ваш кіріл й прочіє неканонічні разом з вами оболтусами)
ви внє скрєп, ніскрєпниє і нікананічіскіє - смірітєсь....)
 показать весь комментарий
 
 
Потрібно на Гюндяя перекласти і компенсацію матеріальну і моральну
 показать весь комментарий
 
 
Справедливість відновлено
Нарешті !!!
 показать весь комментарий
 
 
О признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской церковью в 1686 г. Источник: https://censor.net.ua/n3090893
===========
О, оце вже більш ніж серйозна новина. Тепер Томос вже просто питання часу, а не принципу.
 показать весь комментарий
 
 
ну нарешті..... , а шо шановні, процес таки пішов, мордорські скрепи рашапідів тріщать по всіх швах, а надання Томосу буде для них як контрольний постріл. от тільки чи хватить розуму у проукраїнського вищого духовенства і нікчемної олігархічно-злодійської влади скористатись таким омріяним і довгоочікуваним шансом порвати з напівколоніальним статусом країни.
 показать весь комментарий
 
Русская православная церковь это и есть наша церковь.Это название церкви Киевской руси с 988 года, со времени ее основания. Российская церковь была переименована в Русскую в 1943 году. До этого она называлась «Российская православная церковь», «Греко-восточная российская церковь»... Название "русская" украдено московитами.
 показать весь комментарий
 
 
Не лише вкрадено, а і зіпсовано.
Не хочу мати нічого спільного з московитами.
 показать весь комментарий
 
не русская а Руська від Київська Русь
 показать весь комментарий
 
А тепер уявіть, що коли московія не анексувала Крим і не полізла на Донбас, то всім було б до лампочки і патріархат, і колишня назва росії, вкрадена історія України та й усе остальне
 показать весь комментарий
 
Мені щось не зовсім зрозуміло. Якщо гундяєвська церква не канонічна то чому Вселенський Патріархат знімає анафему накладену сектантами. З точки зору здорового глузду це просто абсурдно, бо анафема просто не має ніякої сили і не може вважатися дійсною за визначенням.
 показать весь комментарий
 
Щоб було все однозначно і щоб не було питань.
 показать весь комментарий
 
Сейчас начнут пердаки х#йловатные детонировать...)))
 показать весь комментарий
 
Новина: Константинопольська хунта зібралась прголосити С.Бандеру святим. .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВселенский Патриархат снял анафему с Филарета и признал незаконной аннексию Киевской Митрополии Русской церковью, - Евстратий (Зоря)
 
 
 
 
 
 вверх