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 Хватит делать вид, что мы тут ни при чем, - Затулин анонсировал выделение средств для помощи "ДНР/ЛНР" и пригрозил признанием псевдореспублик

Комитет Госдумы по делам СНГ предложит заложить в бюджете РФ средства для помощи террористам "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщил первый зампред думского комитета Константин Затулин на пленарном заседании Госдумы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

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"Мы готовим и на будущей неделе примем соответствующее заявление… Во-вторых, мы должны сделать все, чтобы в бюджете у нас были заложены средства на помощь ДНР и ЛНР, и хватит здесь нам на самом деле делать вид, как будто мы к этому не имеем отношения, чтобы жизнь там была лучше, чем в другой, бандеровской Украине", - сказал Затулин.

Он также пригрозил Украине, что Россия может признать террористические псевдообразования.

"В этом случае мы поступим так же, как поступили в 2008 году, когда Саакашвили напал на Южную Осетию и Абхазию, и другого выбора у нас в этом случае не останется. Мы должны об этом честно предупредить", - добавил депутат.

Источник: https://censor.net.ua/n3090892
 
 
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Алени должны обосцатца кипятком,что теперь за счет их пенсий и зарплат будут официально содержать логандонию!
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Ну признавай. Любой, даже начинающий психиатр тебя шизофреником сразу признает. Даже при беглом осмотре. Хватит делать вид, что мы тут ни при чём, - Затулин анонсировал выделение средств для помощи "ДНР/ЛНР" и пригрозил признанием псевдореспублик - Цензор.НЕТ 7001
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Там 98% таких , а решта їм співчуваючі . Нормального люду в кацапії 0 , 0001 % майже зникаюча мала величина з БМВ.
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Неужели росэшка явит миру свою подлую мармызу ?
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к сожалению Гааге - пох... уже никаких ценностей нет...
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Алени должны обосцатца кипятком,что теперь за счет их пенсий и зарплат будут официально содержать логандонию!
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Визнав Затулін, що лише росія підтримує нероб із ордло.
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ЛОЗУНГ ОТ ЗАТУЛИНА.
Карачаевец, башкир, чуваш, осетин, балкарец, кумык, якут, мордвин и другие русские - сам не доешь, а дебилов Лугандонии накорми.
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Уважаемые (пока, как и пластмассовая полиция) вы убрали мой пост о гробах для днр, вопрос; а вы за кого ?
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затулин затули свою вонючую пельку и сопи в дырку своему х-лу
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в госдуре очередной зашквар. не, ну а че? ГРУ-шникам можно, а почему депутатам госдуры нельзя?
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Це якої такої "другой Украины"?

Хто небудь, роскажіть цьому ідіоту, що Україна одна.
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Ох, тяжко мне! Молви ещё раз, ты не демон?Ой, не лги, ой не лги! Клюшница водку делала? (с)
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-заберите крымско- лугандонскую мракобесию к себе и возрадуйтесь
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я только за увеличения расходной статьи кацапского бюджета.
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ну признают! Этим отбросам ничего не поможет.
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Признавайте-признавайте, ваш козляндийский статус станет таким же, как у ЛНР.
Москлугандон.
Гваделупа хохочет.
А ингуши вас рассмешат до смерти.
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Затулин поц. Он предлагает официально признать парашу спонсором терроризма. Впрочем, её в любом случае скоро таковым признают- с Затулиным или без. Годі вдавати, що ми тут ні до чого, - Затулін анонсував виділення коштів для допомоги "ДНР/ЛНР" і пригрозив визнанням псевдореспублік - Цензор.НЕТ 4143
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а Лукаш Затулина под ручку встречала в аэропорту в 2010 и разгуливала с ним по Северодонецку. Два сапога - пара, или 3 ( +Жирик)?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомХватит делать вид, что мы тут ни при чем, - Затулин анонсировал выделение средств для помощи "ДНР/ЛНР" и пригрозил признанием псевдореспублик
 
 
 
 
 
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