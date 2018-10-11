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 Политика Украины, За рубежом
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 Украина, Франция, США, Германия и Евросоюз поддерживают размещение миротворческой миссии на Донбассе: Россия продолжает выступать против, - Волкер

Спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в четверг заявил, что Киев со своей стороны предпринимает конкретные шаги для того, чтобы выполнять минские договоренности, тогда как Москва - нет.

"У Украины есть обязательства по минским соглашениям, которые включают предоставление специального статуса территориям на востоке Украины, а также проведение выборов в местные органы власти. И Украина предприняла шаги, направленные на имплементацию всех этих договоренностей", - сказал К.Волкер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Остальные части договоренностей входят в обязательства России, это касается прекращения огня, отвода тяжелого вооружения. И ничего из этого не выполнено", - отметил он.

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По его словам, России следует сделать со своей стороны шаги, чтобы выполнять свои обязательства.

Кроме того, К.Волкер подчеркнул, что на востоке Украины до сих пор отсутствует безопасность, которая необходима для проведения выборов. "Это (выборы. - Ред.) станет возможно только тогда, когда Россия выполнит свою часть обязательств договоренностей", - сказал он.

Он выразил надежду на разрешение ситуации с размещение миротворческой миссии ООН на востоке Украины. При этом, К.Волкер заявил, что Россия продолжает не соглашаться с этой инициативой.

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"К сожалению, в то время как Украина, Франция, США, Германия, Евросоюз поддерживают размещение такой миротворческой миссии, Россия продолжает выступать против", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3090891
 
 
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Кацапська Баба-Яга, як завжди, протів.
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Вселенский патриархат снял анафему с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
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А на Раиссии тим часом розвалилась на портянки ракета😂
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