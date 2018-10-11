 Депутат от "Оппоблока" Винниченко, который в 2014 году под крики "Россия" участвовал в похоронах террористов, выступает в горсовете в форме Всевеликого Войска Донского, - журналист. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает экс-боец батальона "Артемовск", журналист Виталий Овчаренко.
"Когда россияне говорят что "Можем повторить" - будьте уверены. При первой же возможности - они повторят 2014 год. На фото: депутат славянского городского совета от Оппоблока Винниченко Виктор в форме Всевеликого Войска Донского - структуры принимающего участие в войне против Украины", - сообщает Овчаренко.
"А тут Винниченко на видео, присутствовавший на похоронах российских террористов. Какой интересный вокруг антураж - послушайте и посмотрите", - пишет Овчаренко.
В пояснении к видео сказано, что депутат 7 созыва славянского горсовета Виктор Винниченко на похоронах российских террористов в 2014 году в форме российского казака идет за гробом под крики "Слава героям Донбасса!" и "Россия!".
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"И кстати, ни полиции, ни СБУ в некоторых городах Донецкой области просто нет. И если милиции будет надо - то и в 2019 и в 2020 годах менты и часть СБУ будет патрулировать улицы с новыми гиркинцами. Все как в 2014. Могут повторить. Воспринимайте это не как некое зрадофильство и т.д., а как факт. Потому что предупрежден - значит вооружен. Нас спасает то, что есть на Донбассе части ВСУ, а также бешенные активисты, которых сейчас убивают по одному", - отмечает журналист.
"Кстати, бамагу которую я сейчас по типочку сделаю и пришлю - могу ее сам и сожрать - потому что если за 4 года к этому казаку в форме вопрос у СБУ и разведки нет, то бумагу моя до одного места, как и ваши петиции", - заключает журналист.
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Вінниченко і є представником зрадофілів
скушай леденец
Це соціально і ментально близька особь.
А хто проти сєпарів, той зрадофіл.
Зато Саакашвили, который выступал против коррупции, Порошенко быстренько лишил гражданства и вышвырнул из страны.
https://twitter.com/dmitrosel007/status/1049707198677434369
СБУ или Авакация с Препиздентом вкупе начнут работать ? Уверен что ДА, вот только искать будут тех, кто скот в чувства приводил.