EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Фоторепортаж
  7214  32
Все про:сепаратизм (11138) терроризм (17947) Донбасс (17132) Русский мир (311) оппозиционный блок (304)

 Депутат от "Оппоблока" Винниченко, который в 2014 году под крики "Россия" участвовал в похоронах террористов, выступает в горсовете в форме Всевеликого Войска Донского, - журналист. ФОТО

Депутат славянского горсовета от "Оппоблока" Виктор Винниченко в 2014 году под крики "Слава героям Донбасса!" и "Россия!" участвовал в похоронах террористов, а теперь выступает в горсовете в форме "Всевеликого Войска Донского", структуры которого принимают участие в войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает экс-боец батальона "Артемовск", журналист Виталий Овчаренко.

"Когда россияне говорят что "Можем повторить" - будьте уверены. При первой же возможности - они повторят 2014 год. На фото: депутат славянского городского совета от Оппоблока Винниченко Виктор в форме Всевеликого Войска Донского - структуры принимающего участие в войне против Украины", - сообщает Овчаренко.

Депутат от Оппоблока Винниченко, который в 2014 году под крики Россия участвовал в похоронах террористов, выступает в горсовете в форме Всевеликого Войска Донского, - журналист 01

"А тут Винниченко на видео, присутствовавший на похоронах российских террористов. Какой интересный вокруг антураж - послушайте и посмотрите", - пишет Овчаренко.

Читайте также: "Главой народной республики" в Одесской области, о котором говорил Грицак, должен был стать нардеп Барвиненко, - Найем

В пояснении к видео сказано, что депутат 7 созыва славянского горсовета Виктор Винниченко на похоронах российских террористов в 2014 году в форме российского казака идет за гробом под крики "Слава героям Донбасса!" и "Россия!".

Депутат от Оппоблока Винниченко, который в 2014 году под крики Россия участвовал в похоронах террористов, выступает в горсовете в форме Всевеликого Войска Донского, - журналист 02

Смотрите также: "Это, бл#дь, Донбасс!", - российский наемник смертельно ранил себя во время испытания бронежилета "шестого класса" российского производства. ВИДЕО

"И кстати, ни полиции, ни СБУ в некоторых городах Донецкой области просто нет. И если милиции будет надо - то и в 2019 и в 2020 годах менты и часть СБУ будет патрулировать улицы с новыми гиркинцами. Все как в 2014. Могут повторить. Воспринимайте это не как некое зрадофильство и т.д., а как факт. Потому что предупрежден - значит вооружен. Нас спасает то, что есть на Донбассе части ВСУ, а также бешенные активисты, которых сейчас убивают по одному", - отмечает журналист.

Читайте также: Экс-супруг гимнастки Подкопаевой бизнесмен Нагорный подозревается в госизмене - он арестован с возможностью выйти под полумиллионный залог, - СБУ

"Кстати, бамагу которую я сейчас по типочку сделаю и пришлю - могу ее сам и сожрать - потому что если за 4 года к этому казаку в форме вопрос у СБУ и разведки нет, то бумагу моя до одного места, как и ваши петиции", - заключает журналист.

Депутат от Оппоблока Винниченко, который в 2014 году под крики Россия участвовал в похоронах террористов, выступает в горсовете в форме Всевеликого Войска Донского, - журналист 03

Источник: https://censor.net.ua/n3090888
 
 
 Топ комментарии
 
Нє, це ж не Саакашвілі, щоб мішок на голову і за бугор.
Це соціально і ментально близька особь.
А хто проти сєпарів, той зрадофіл.
 показать весь комментарий
 
А чему удивляться?! При Порошенко сепары и коррупционеры чувствуют себя в Украине очень даже вольготно.
Зато Саакашвили, который выступал против коррупции, Порошенко быстренько лишил гражданства и вышвырнул из страны.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Воспринимайте это не как некое зрадофильство и т.д., а как факт. Потому что предупрежден - значит вооружен. Источник: https://censor.net.ua/n3090888
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вінниченко і є представником зрадофілів Депутат от "Оппоблока" Винниченко, который в 2014 году под крики "Россия" участвовал в похоронах террористов, выступает в горсовете в форме Всевеликого Войска Донского, - журналист - Цензор.НЕТ 5719
 показать весь комментарий
 
 
надо не забыть за него проголосовать осенью.
 показать весь комментарий
 
по нынешнему законодательству ты можешь проголосовать только за кота в мешке...хотя если голосовать за рыгоблок, то обязательно попадешь в такого винниченка. там каждый первый такой.
 показать весь комментарий
 
 
хорошие люди не только в опаблоке есть - у избирателя широкий выбор. Весной, возможно, шарий будет баллотироваться от батькивщины. Пойдет первым номером, у него популярность поболе будет, чем у савченко.
 показать весь комментарий
 
 
шмарий если от кого и пойдет, то только от бэпэпэ, там такие кадры нужнее, чем у ВОНы. с мустафенком и лещенком дружить будет.
 показать весь комментарий
 
 
не, от бпп не пойдет - там сын пороха в блоке, а это зашквар.
 показать весь комментарий
 
я думаю они быстро общий язык найдут. тут все ОК.
 показать весь комментарий
 
не, не найдут. Толик говорил, что у него идиосинкразия к порошенкам, и еще к мазуру.
 показать весь комментарий
 
все зависит от количества американских рублей. все эти заболевания, у таких как шмарий, легко излечимы.
 показать весь комментарий
 
бпп - жлобы и нищеброды. У батькивщины больше денег на бигборды выделяют. А для толика это важно - на одном ютубе далеко не уедешь, надо бабушек оффлайновых окучить - старые кони, они борозды не портят уже четверть века.
 показать весь комментарий
 
не согласен. весь город сумы заклеен бордами прызыдентамыру. через каждых 150-200 метров вдоль каждой более-менее используемой дороги. и только изредка, после 10-15-ти пэтиных, проскакивает ВОНА с новым старым курсом на паРашу.
 показать весь комментарий
 
стрелки то не переводи, все знают что рыги все в БПП и ОБ.
 показать весь комментарий
 
 
точно. Это чотко по голосованию видно.
 показать весь комментарий
 
Нє, це ж не Саакашвілі, щоб мішок на голову і за бугор.
Це соціально і ментально близька особь.
А хто проти сєпарів, той зрадофіл.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Навпаки. Хто за сепарів, той зрадофіл.
 показать весь комментарий
 
А чему удивляться?! При Порошенко сепары и коррупционеры чувствуют себя в Украине очень даже вольготно.
Зато Саакашвили, который выступал против коррупции, Порошенко быстренько лишил гражданства и вышвырнул из страны.
 показать весь комментарий
 
 
так сепаров сам порох к нам и засылает. Позавчера под шумок Ични в Умани высадились
https://twitter.com/dmitrosel007/status/1049707198677434369
 показать весь комментарий
 
 
Не хитайте будку, а то гетьман упадёт с табуретки.
 показать весь комментарий
 
 
Это говорит лишь об одном,слабая власть что на местах,что в центре,неспособная даже в своих рядах навести порядок.Украине нужна на данном этапе ни полиция,украине нужны сейчас личности типа Сашка Білого.
 показать весь комментарий
 
 
Украине сейчас надо выложенное видео с треском костей таких персонажей и уже назавтра эти рожи будут бегать в вышиванках...но что это изменит ?
СБУ или Авакация с Препиздентом вкупе начнут работать ? Уверен что ДА, вот только искать будут тех, кто скот в чувства приводил.
 показать весь комментарий
 
 
он избирателей представляет, а в их рядах проблематично навести порядок, потому что для этого нужно навести порядок у них в головах, а у нас столько психиатров нету. Супрун нихера свою работу не делает, ПНД в стране сокращаются, когда же наконец ее уволят
 показать весь комментарий
 
Так что, не кому пристрелить, этого кизяка? Потом бы, с трупом разбирались бы, що воно таке! Развелось засраных кизяков...
 показать весь комментарий
 
вообще то по всем законам и даже таким гуманным ,как украинские он уже должен отбывать наказание в местах не столь отдалённых
 показать весь комментарий
 
На фоне тысяч убитых украинцев русским миром, аннексией украинских территоий и огромным нанесенным ущербом, нужно признать пророссийские силы в Украине фашистскими и запретить их деятельность в Украине с привлечением к уголовной ответственности.
 показать весь комментарий
 
 
Кто то ж виноват в том что такие гниды не где нибудь а в депутатах у власти пребывают.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиФоторепортажДепутат от "Оппоблока" Винниченко, который в 2014 году под крики "Россия" участвовал в похоронах террористов, выступает в горсовете в форме Всевеликого Войска Донского, - журналист. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх