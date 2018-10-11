 Порошенко о взрывах под Ичней: Не исключаю кадровых выводов, но лишь ими проблему не решить

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал на встрече с командирами бригад (полков) Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы Украины в четверг в Хмельницкой области.

"Я рассчитываю на быструю реакцию правоохранительных органов. Я не исключаю и определенных кадровых выводов, но, к сожалению, только кадровыми выводами проблему не решишь. Здесь нужны системные решения", - сказал Порошенко.

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При этом глава государства сообщил, что поручил руководству Минобороны и Генерального штаба дать список уволенных генералов и офицеров, которые несут ответственность за ситуацию с хранением боеприпасов.

"Точно виноватые должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что, по предварительным данным следствия, пожар и последовавшие за ним взрывы на арсенале под Ичней были результатом диверсии.

"По предварительным данным следствия, (взрывы на арсенале. – Ред.) являются результатом действия диверсионных групп. Они бросают тень на имидж украинских военных и спецслужб", - сказал Порошенко.

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".