 Порошенко о взрывах под Ичней: Не исключаю кадровых выводов, но лишь ими проблему не решить

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал на встрече с командирами бригад (полков) Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы Украины в четверг в Хмельницкой области.
"Я рассчитываю на быструю реакцию правоохранительных органов. Я не исключаю и определенных кадровых выводов, но, к сожалению, только кадровыми выводами проблему не решишь. Здесь нужны системные решения", - сказал Порошенко.
При этом глава государства сообщил, что поручил руководству Минобороны и Генерального штаба дать список уволенных генералов и офицеров, которые несут ответственность за ситуацию с хранением боеприпасов.
"Точно виноватые должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул Порошенко.
Президент отметил, что, по предварительным данным следствия, пожар и последовавшие за ним взрывы на арсенале под Ичней были результатом диверсии.
"По предварительным данным следствия, (взрывы на арсенале. – Ред.) являются результатом действия диверсионных групп. Они бросают тень на имидж украинских военных и спецслужб", - сказал Порошенко.
Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.
По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.
Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".
сывый дядько.
Ха-ха-ха! Так, как это делает Пэтя и его ставленники, типа Семочко, Грицака и Муженко, никаким действиям диверсионных групп даже и не снилось бросить тень на имидж украинских военных и спецслужб.
имея такого"разведчика" и шпионов не надо
когда выплюнем воду и шо то промямлим ???
Такого шелкового языка что бы лизать вашу задницу вы нигде не найдете....
Кстати о Семочко вы забыли упомянуть.....
Как он,...хорош ?
А іловайський гельмінтей.
За 4 года никого из убийц Небесной сотни не посадили, за коррупцию тоже,сепаратисты и коррупционеры на высоких постах. Кто обворовывает армию,защищающую страну, - не сняты даже с должностей,виновные в гибели ребят в котлах - не наказаны.
А от Порошенко только бла-бла....
Самые верные и преданные, побегут первыми.
Блж. Августин "О Граде Божием", кн. 4, гл. 4
Треба робити так, як і до цього - екіпірувати бєркутастів і вевешників, купувати нові автозаки, розганяти мітинги, калічити фронтовиків і висилати в парашу добровольців.
Ну, і красти потужно, щоб мальдиви не пустували і панамський офшор не захирів.