EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  995  41
Материалы по теме:
Все про:Порошенко (15554) Ичня (55)

 Порошенко о взрывах под Ичней: Не исключаю кадровых выводов, но лишь ими проблему не решить

По итогам пожара и взрывов боеприпасов на арсенале в Ичнянском районе Черниговской области возможны кадровые решения, но такие меры не являются исключительными.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал на встрече с командирами бригад (полков) Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы Украины в четверг в Хмельницкой области.

"Я рассчитываю на быструю реакцию правоохранительных органов. Я не исключаю и определенных кадровых выводов, но, к сожалению, только кадровыми выводами проблему не решишь. Здесь нужны системные решения", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар на территории арсенала возле Ични ликвидирован, - Минобороны

При этом глава государства сообщил, что поручил руководству Минобороны и Генерального штаба дать список уволенных генералов и офицеров, которые несут ответственность за ситуацию с хранением боеприпасов.

"Точно виноватые должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что, по предварительным данным следствия, пожар и последовавшие за ним взрывы на арсенале под Ичней были результатом диверсии.

"По предварительным данным следствия, (взрывы на арсенале. – Ред.) являются результатом действия диверсионных групп. Они бросают тень на имидж украинских военных и спецслужб", - сказал Порошенко.

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полные выступления Порошенко и Полторака на совещании по Ичне. ВИДЕО

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".

Источник: https://censor.net.ua/n3090886
 
 
 Топ комментарии
 
Щось подібне петя вже говорив і після вибухів у Сватово.. Потім - після вибухів у Балаклії.. Дещо пізніше - після вибухів у Калинівці.. Так і дійшла черга до потужної та полум'яної промови щодо вибухів в Ічні..
 показать весь комментарий
 
Напевно після відрубаних рук будуть відрубані ноги.
 показать весь комментарий
 
не вздумайте Петр Лексеевич увольнять Муженко-иловайского....!! Порошенко о взрывах под Ичней: Не исключаю кадровых выводов, но лишь ими проблему не решить - Цензор.НЕТ 4475
Такого шелкового языка что бы лизать вашу задницу вы нигде не найдете....
Кстати о Семочко вы забыли упомянуть.....
Как он,...хорош ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Петюня, ты хоть показательно начни, а там как будет.
 показать весь комментарий
 
 
"По предварительным данным следствия, (взрывы на арсенале. - Ред.) являются результатом действия диверсионных групп. Они бросают тень на имидж украинских военных и спецслужб", - сказал Порошенко.

Ха-ха-ха! Так, как это делает Пэтя и его ставленники, типа Семочко, Грицака и Муженко, никаким действиям диверсионных групп даже и не снилось бросить тень на имидж украинских военных и спецслужб.
 показать весь комментарий
 
 
А хто же его возбудит? Кум Югик, чи, прасти господи, Толик Тепловизор?
 показать весь комментарий
 
https://www.youtube.com/watch?v=x0N3jpCN0CA

имея такого"разведчика" и шпионов не надо
когда выплюнем воду и шо то промямлим ???
 показать весь комментарий
 
Как это??? Нет человека - нет проблемы!
 показать весь комментарий
 
 
Щось подібне петя вже говорив і після вибухів у Сватово.. Потім - після вибухів у Балаклії.. Дещо пізніше - після вибухів у Калинівці.. Так і дійшла черга до потужної та полум'яної промови щодо вибухів в Ічні..
 показать весь комментарий
 
 
Ще гулять та гулять можна - "Джавелінами" ще не салютували.
 показать весь комментарий
 
 
Тільки "..найкращий менеджер.." може собі дозволити такі салюти..
 показать весь комментарий
 
 
Та да, обрав один спивун и пощез куда то, а как радовался, как радовался😀
 показать весь комментарий
 
 
Напевно після відрубаних рук будуть відрубані ноги.
 показать весь комментарий
 
 
не вздумайте Петр Лексеевич увольнять Муженко-иловайского....!! Порошенко о взрывах под Ичней: Не исключаю кадровых выводов, но лишь ими проблему не решить - Цензор.НЕТ 4475
Такого шелкового языка что бы лизать вашу задницу вы нигде не найдете....
Кстати о Семочко вы забыли упомянуть.....
Как он,...хорош ?
 показать весь комментарий
 
 
муженко у нас дебальцівський.
А іловайський гельмінтей.
 показать весь комментарий
 
 
Что бы Гидрант ни говорил, а .....всё равно посадят с конфискацией.
Порошенко о взрывах под Ичней: Не исключаю кадровых выводов, но лишь ими проблему не решить - Цензор.НЕТ 717
 показать весь комментарий
 
 
Пидро своих не сдаёт, а покупать никто не хочет....
 показать весь комментарий
 
 
У него наверное шаблон заготовлен, на случаи взрывов складов...
 показать весь комментарий
 
 
шел бы уже на дембель, гавнокомандующий, пока ещё не все склады "отстрелялись"...
 показать весь комментарий
 
 
Почему не решить? Решить можно очень просто -уволить Верховного Главнокомандующего, а потом посадить в тюрьму на похизненный.
 показать весь комментарий
 
 

За 4 года никого из убийц Небесной сотни не посадили, за коррупцию тоже,сепаратисты и коррупционеры на высоких постах. Кто обворовывает армию,защищающую страну, - не сняты даже с должностей,виновные в гибели ребят в котлах - не наказаны.
А от Порошенко только бла-бла....
 показать весь комментарий
 
 
такая у него профессия - Родину зачищать...
 показать весь комментарий
 
 
Выборы покажут что люди думают про тебя, о твои кадры и о том, как ты решаешь проблемы.
Самые верные и преданные, побегут первыми.
 показать весь комментарий
 
 
І "оце" ще сумнівається, чи робити кадрові висновки? Вилазьте порохоботи, поскавчіть! Щось вас зразу псля вибухів не було, язики у дупі тримали. Сьогодні вже двоє вилізли, полизали дупу хазяїну. Один дурненький, а інший з претензією на інтелект. Але розум ні в кого не ночував. Свої коментарі по вибухам, як фахівець, який багато років займався саме арсеналами, я вже написав раніше, нічого зараз пережовувати. Спостерігаємо за танцями холуїв біля господаря.
 показать весь комментарий
 
 
тебя убрать- все кадровые решения будут приняты. националистами. ведь правду некуда деть- тебе УКРАИНА нужна лишь для обогащения, все !
 показать весь комментарий
 
 
Министра обороны и начгенштаба в отставку без разберательства. Пятый склад. Еще не достаточно?
 показать весь комментарий
 
 
Кадровые выводы уже не помогут..".Поздно пить боржоми, когда почки отваливаются". Кадровые выводы, уже избиратели сделают...А они не забудут, сколько складов взлетело на воздух , при нынешнем главнокомандующем...Сколько сотен миллионов долларов страна потеряла.... Порошенко о взрывах под Ичней: Не исключаю кадровых выводов, но лишь ими проблему не решить - Цензор.НЕТ 5566 Порошенко о взрывах под Ичней: Не исключаю кадровых выводов, но лишь ими проблему не решить - Цензор.НЕТ 7887
 показать весь комментарий
 
 
Стыдно за такое государство и за таких правителей. Думаю, что лучше и не скажешь: "Итак, при отсутствии справедливости, что такое государства, как не большие разбойничьи шайки; так как и сами разбойничьи шайки есть не что иное, как государства в миниатюре. И они также представляют собою общества людей, управляются властью начальника, связаны обоюдным соглашением и делят добычу по добровольно установленному закону. Когда подобная шайка потерянных людей возрастает до таких размеров, что захватывает области, основывает оседлые жилища, овладевает городами, подчиняет своей власти народы, тогда она открыто принимает название государства, которое уже вполне присваивает ей не подавленная жадность, а приобретенная безнаказанность. Прекрасно и верно ответил Александру Великому один пойманный пират Когда царь спросил его, какое право имеет он грабить на море, тот дерзко отвечал: «Такое же, какое и ты: но поскольку я делаю это на небольшом судне, меня называют разбойником; ты же располагаешь огромным флотом, и потому тебя величают императором»".
Блж. Августин "О Граде Божием", кн. 4, гл. 4
 показать весь комментарий
 
 
Та шо тут думати?
Треба робити так, як і до цього - екіпірувати бєркутастів і вевешників, купувати нові автозаки, розганяти мітинги, калічити фронтовиків і висилати в парашу добровольців.
Ну, і красти потужно, щоб мальдиви не пустували і панамський офшор не захирів.
 показать весь комментарий
 
 
хто там ворчал, я не понял?? попухли или што?? сказал же Президент: не исключаю, комуто мало??
 показать весь комментарий
 
Да чего возмущатся, это секономленные за 4 года президентства боепрыпасы. Главное,что бы врагу не достались.
 показать весь комментарий
 
 
Украинский народ так же не исключает кадровых выводов во время выборов президента страны.Даже на 99,99% эти выводы будут,и Пэцюня лишится и должности,и кормушки и слепых трастов,и всего всего,что наворовал.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко о взрывах под Ичней: Не исключаю кадровых выводов, но лишь ими проблему не решить
 
 
 
 
 
 вверх