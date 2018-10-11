 Кличко: нельзя затягивать вопрос создания музея на Почтовой - это грозит уничтожением артефактов

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевсовета, во время обсуждения проекта решения о расторжении договора с инвестором.

"Музей там будет - это однозначно! Мы обсуждаем как его сделать и как обезопасить всю конструкцию, и дальнейшую работу археологов, - отметил Кличко. - Потому что мы можем, конечно, в политическом порыве расторгнуть сделку, а что потом делать?! Пока будем судиться с инвестором, потому что придется возвращать ему вложенные средства, - на Почтовой все так и будет стоять. А кто возьмет на себя ответственность за находки, которые в это время разрушатся и за безопасность конструкции и пребывание людей на самой площади?", - отметил Кличко.

Он отметил, что к работе по созданию музейного пространства присоединилось Министерство культуры.

"В Минкульте уже состоялось несколько заседаний и встреч по этому поводу. И хочу отметить, что я тоже встречался со всеми сторонами. Предлагаю рассмотреть не только решения, а ответственно отнестись и обсудить всю ситуацию. Сегодня инвестор готов представить план и укрепления, разработанный согласно мнениям археологов и общественности. И предоставить гарантии по обеспечению площадей под музейное пространство, - сказал мэр. - Предлагаю заслушать скорректированные планы - согласно которых инвестор готов внести коррективы в соглашение относительно своих обязательств. - Он это заявил в Минкульте под стенограмму. И отнестись к вопросу серьезно и практически, а не исходя из политической конъюнктуры", - обратился к депутатам Виталий Кличко.

Киевсовет заслушал представителя инвестора и его предложения по корректировке документации и обязательств перед городом и обществом.

Депутаты проголосовали в первом чтении за проект решения о прекращении договора с инвестором.