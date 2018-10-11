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 Политика Украины, За рубежом
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 Россия не вернется в ПАСЕ в январе и не будет платить взносы за весь год, - Ягланд

Россия не намерена возвращаться в январе в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), заявил в четверг генсек СЕ Турбьерн Ягланд.

"Мне было сказано, что Россия не вернется в январе в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Они не будут платить за весь год", - сказал Т.Ягланд, отвечая на вопросы членов ПАСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нам нужно верстать бюджет, который примет во внимание этот факт", - отметил генсек Совета Европы.

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Напомним, в 2014 году российская делегация в составе ПАСЕ была лишена целого ряда полномочий, в том числе права голоса, из-за оккупации Крыма и агрессии в Донецкой и Луганской областях. Тогда российская делегация прекратила свою работу в составе ассамблеи в знак протеста.

9 октября в ПАСЕ отказались обсуждать документ, по которому делегация РФ могла бы вернуться в Ассамблею. Проект отправили на доработку в профильный комитет. Принятие решения отложили на следующий год.

10 октября генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая на дебатах о будущем организации, заявил, если Россия не возобновит платежи в бюджет СЕ в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.

Источник: https://censor.net.ua/n3090879
 
   
 Топ комментарии
 
Их примет совет Китая на любых условиях Россия не вернется в ПАСЕ в январе и не будет платить взносы за весь год, - Ягланд - Цензор.НЕТ 5488
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Хоть помещение наконец-то проветрится...
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За Кемска волость Хабаровский край в качестве платежа за первый квартал - запросто.
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Их примет совет Китая на любых условиях Россия не вернется в ПАСЕ в январе и не будет платить взносы за весь год, - Ягланд - Цензор.НЕТ 5488
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За Кемска волость Хабаровский край в качестве платежа за первый квартал - запросто.
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их Китай уже давно принял без их согласия.
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Хоть помещение наконец-то проветрится...
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А толку с них ? Они же не помогают,а мешают.
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кацапам нечего делать в приличном обществе.
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И зачем кацапам ПАСЕ ?
Это как хотеть играть в футбол без правил.
Думали, если судье отстегнут, то он им сразу счет нарисует?
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ПАРЄ для того, щоб красти туалетний папір Россия не вернется в ПАСЕ в январе и не будет платить взносы за весь год, - Ягланд - Цензор.НЕТ 9601
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Такое впечатление что глава ПАСЕ горько сожалеет и пресмыкаеться от того что господа не желают вернуться....
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Он уже на крючке у разведки Росія не повернеться в ПАРЄ в січні і не сплачуватиме внесків за весь рік, - Ягланд - Цензор.НЕТ 190
Походу тарахтеть ему не долго... и да -20 кусков от 200 тыщ зарплаты, я б тоже локти кусал Росія не повернеться в ПАРЄ в січні і не сплачуватиме внесків за весь рік, - Ягланд - Цензор.НЕТ 2627
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И шо? Звизда ягланду полная? Как то пох...
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Спасибо Головко и Березе, они запугали паРашу так, что о не скоро еще опомнятся.
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А давайте - "до января 2030 года". А там, я думаю, уже вернётся Китай как правоприемник.
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Этот поц ягланд за что больше переживает?, что Мордер свалит из ПАСЕ? , или за то , что бабосики ту-ту? Для ЕС это грязное мордеровское бабло - тьфу и растереть! О чём тут вообще жалеть?
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Так пустите в пасе Ына если Северная Корея заплатит или людоеда кого то из Африки с бабками !
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даа...русофобы атакуют лишнехромосомных...
тихий ужас!
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Интересно, сколько анчурия (мордор, залесье, рф) платит в фонд ПАСЕ ? Не проще ли эту сумму распределить пропорционально на всех членов ПАСЕ и избавиться от бандитского недоразумения, которое о)(уело в край ? Доколе мразь терпеть будем ?
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Ягланд,сколько тебе, сучке кремлядской заплатили ? Сдрысни нах, чмо продажное пропутинское. Отсасывай у хозяина - фашистской пришмандовки путина. Будь проклят во веки веков, гнида !
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Ягланд себя обозначил как пидорас по определению.Без комментов. Пропутинская гнида. Тварь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия не вернется в ПАСЕ в январе и не будет платить взносы за весь год, - Ягланд
 
 
 
 
 
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