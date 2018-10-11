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Все про:Россия (70711) США (14240) энергетика (1015) Евросоюз (12088) Северный поток (345)

 Американские сенаторы предлагают Европе миллиард долларов за отказ от российских энергоресурсов

В сенат конгресса США направлен законопроект, предполагающий выделение миллиарда долларов на финансирование европейских энергетических проектов для снижения российского влияния в этой сфере.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsru.com, сообщение о "Законе о европейской энергетической безопасности и диверсификации", авторами которого являются председатель подкомитета по внешним связям сената США по Европе и региональному сотрудничеству в области безопасности, республиканец Рон Джонсон и член подкомитета, демократ Крис Мерфи, размещено на сайте последнего.

В проекте предлагается предоставить США "новые инструменты для борьбы с пагубным влиянием России, а также способствовать созданию новых экономических возможностей в стране и за рубежом".

Как отмечается в сообщении, Россия использует свое господство на энергетическом рынке, а также взяточничество, коррупцию и пропаганду, чтобы подорвать западные институты и установить [в странах Европы] более уступчивые, податливые правительства, которые не смогут или не захотят противостоять России или ее президенту Владимиру Путину.

Сенаторы предлагают выделить дополнительно миллиард долларов для "стимулирования инвестиций государственного и частного секторов" страны в европейские энергетические проекты". По мнению авторов инициативы, вместе с "усилением дипломатической и технической поддержки" такой шаг поможет диверсифицировать поставки энергии в Европу и "снизить влияние России на регион".​

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Мерфи, которого цитирует РБК, отмечает, что США "справедливо инвестировали миллиарды в укрепление военной обороны в Восточной Европе".

Однако, считает сенатор, не следует также забывать об опасных последствиях энергетического господства России в Европе. По мнению демократа, оказывая европейским союзникам поддержку в использовании новых источников энергии и внесении своего вклада в стратегически важные проекты, Вашингтон может помочь "сломить хватку Путина" в Европе и создать новые рабочие места в США.

Законопроект позволяет Агентству торговли и развития США (USTDA) и другим агентствам поддерживать инвестиции частного сектора США в стратегически важные энергетические проекты в Центральной и Восточной Европе с 2019 года по 2023 год, отмечает газета "Коммерсант". Проекты включают инфраструктуру природного газа - межсетевые соединители, хранилища, объекты импорта сжиженного природного газа (СПГ) и пропускную способность обратного потока. Они также включают электрическую инфраструктуру и интеллектуальные сети.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинял Берлин в зависимости от Москвы из-за строительства газопровода "Северный поток-2". Так, в июле он заявил о неприемлемости потока "трубопроводных долларов" из стран Европы в Россию.

Поверенный в делах постпредства США при ЕС Эдам Шуб призывал страны Евросоюза воспрепятствовать реализации "Северного потока-2". В сентябре министр внутренних дел США ​Райан Зинке допустил возможность морской блокады России, чтобы помешать ее энергопоставкам.

Источник: https://censor.net.ua/n3090868
 
   
 Топ комментарии
 
Нужно брать. Но послушаться американцев.
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Дешевле и надежнее заплатить хорошему снайперу...
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Нужно брать. Но послушаться американцев.
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Я за половину откажусь..... на дрова все переведу... Зачем платить больше ?
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Можно поллярда перевести в деревянные и топить ими - до конца жизни хватит.
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атмосферу разной гадостью загрязнять ?
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Совсем геев идиотами считают. Если бы 1 триллион они бы еще подумали.
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Мало. По украинским меркам мало, а европейцы за миллиард может что-то годное и сделают.
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Учитывая что только компания Самсунг за год намолола 225 млрд долларов дохода то что то очень смешную сумму предлагает США от отказа от рашистских энергоносителей ((
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Дешевле и надежнее заплатить хорошему снайперу...
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что такое для европы миллиард? как для пенсионера пол ломаной копейки
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Миллиард это копейки в тех масштабах, пока компании США не будут продавать СПГ дешевле трубопроводного и не появятся достаточное количество терминалов ничего не изменится.
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Европа на энергоносители тратит больше миллиарда евро в день. Как в США представляют сколь-нибудь заметное изменение энергопотребления у ЕС, используя миллиард баксов?
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Безідейна ліберал-демократична гейропа все вимірює шлунком і гаманцем
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Надо было так ставить вопрос:
Американские сенаторы предлагают Европе десять миллиардов долларов и отказ от военной операции против ЕС за отказ Европы от российских энергоресурсов
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАмериканские сенаторы предлагают Европе миллиард долларов за отказ от российских энергоресурсов
 
 
 
 
 
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