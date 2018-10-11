 Американские сенаторы предлагают Европе миллиард долларов за отказ от российских энергоресурсов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsru.com, сообщение о "Законе о европейской энергетической безопасности и диверсификации", авторами которого являются председатель подкомитета по внешним связям сената США по Европе и региональному сотрудничеству в области безопасности, республиканец Рон Джонсон и член подкомитета, демократ Крис Мерфи, размещено на сайте последнего.

В проекте предлагается предоставить США "новые инструменты для борьбы с пагубным влиянием России, а также способствовать созданию новых экономических возможностей в стране и за рубежом".

Как отмечается в сообщении, Россия использует свое господство на энергетическом рынке, а также взяточничество, коррупцию и пропаганду, чтобы подорвать западные институты и установить [в странах Европы] более уступчивые, податливые правительства, которые не смогут или не захотят противостоять России или ее президенту Владимиру Путину.

Сенаторы предлагают выделить дополнительно миллиард долларов для "стимулирования инвестиций государственного и частного секторов" страны в европейские энергетические проекты". По мнению авторов инициативы, вместе с "усилением дипломатической и технической поддержки" такой шаг поможет диверсифицировать поставки энергии в Европу и "снизить влияние России на регион".​

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Мерфи, которого цитирует РБК, отмечает, что США "справедливо инвестировали миллиарды в укрепление военной обороны в Восточной Европе".

Однако, считает сенатор, не следует также забывать об опасных последствиях энергетического господства России в Европе. По мнению демократа, оказывая европейским союзникам поддержку в использовании новых источников энергии и внесении своего вклада в стратегически важные проекты, Вашингтон может помочь "сломить хватку Путина" в Европе и создать новые рабочие места в США.

Законопроект позволяет Агентству торговли и развития США (USTDA) и другим агентствам поддерживать инвестиции частного сектора США в стратегически важные энергетические проекты в Центральной и Восточной Европе с 2019 года по 2023 год, отмечает газета "Коммерсант". Проекты включают инфраструктуру природного газа - межсетевые соединители, хранилища, объекты импорта сжиженного природного газа (СПГ) и пропускную способность обратного потока. Они также включают электрическую инфраструктуру и интеллектуальные сети.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинял Берлин в зависимости от Москвы из-за строительства газопровода "Северный поток-2". Так, в июле он заявил о неприемлемости потока "трубопроводных долларов" из стран Европы в Россию.

Поверенный в делах постпредства США при ЕС Эдам Шуб призывал страны Евросоюза воспрепятствовать реализации "Северного потока-2". В сентябре министр внутренних дел США ​Райан Зинке допустил возможность морской блокады России, чтобы помешать ее энергопоставкам.