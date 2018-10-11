 США отвергают идею о референдуме на Донбассе, - Волкер

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер на брифинге в Брюсселе в четверг.
"США отвергают инициативу о референдуме. Нет никаких правовых оснований для этого в Конституции Украины и Минских соглашениях", - сказал Волкер.
В этом контексте он также призвал учесть тот факт, что именно из-за российской агрессии более миллиона людей с Донбасса были вынуждены покинуть свои дома.
В Саратове от нехватки лекарств умерла 28-летняя девушка-диабетик. Льготные препараты она должна была получать за госсчет, но саратовский минздрав их просто не закупил. Денег, чтобы приобретать их самостоятельно, у девушки просто не было.
Скандал уже дошел до Кремля, а в регионе продолжают делать круглые глаза - как же так, мол, мало жаловалась, неактивно, ничего не знали. Прокуратура засуетилась, врачей в поликлинике опрашивают - как будто эти врачи виноваты, что саратовскому минздраву на людей положить.
Эта девушка была бы сейчас жива, если бы в регионе нашлись люди, которым не все равно на ее судьбу - как и на судьбу других саратовских инвалидов-льготников. Но местные чиновники не просто плевать хотели на граждан - они сделали так, чтобы за простых людей вообще было некому заступиться.
В начале года саратовский минздрав, прокуратура и суд объявили войну региональному обществу больных диабетом. Общество отстаивало интересы пациентов, добивалось для них лекарств, ругалось с бюрократами за права подопечных - а чиновникам это очень не нравилось. В итоге защиту инвалидов признали «политической деятельностью», и под этим предлогом записали НКО в «иностранные агенты», затаскали по судам и оштрафовали на 300 тысяч рублей (плюс еще на 50 тысяч оштрафовали главу общества).
А все это время медленно умирала от нехватки лекарств молодая девушка. Сначала саратовские чиновники убили гражданское общество. Теперь они убили человека.
А в югославской конституции по поводу сербского, хорватского ...?
«Российские власти запретили «марш за независимость Сибири» и пригрозили заблокировать русскую службу Би-Би-Си из-за того, что та освещает сепаратистские протесты».
По резкому контрасту с тем, как она обращалась с «сепаратистами» в Крыму и на востоке Украины, Москва дала четко понять, что похожие чаяния внутри страны не приветствует, замечает издание. Марш планировалось провести 17 августа в Новосибирске.
Роскомназдор также потребовал от русской службы Би-Би-Си, чтобы она удалила интервью с организатором акции - Артемом Лоскутовым за нарушение недавно принятого закона о призыве к сепаратизму.
В британской службе заявили, что материал удалять не собираются, а также что запросили интервью с представителями российских властей по этой теме.
Всего российская Генпрокуратура вынесла 14 предупреждений различным СМИ, которые сообщали об этом протестном мероприятии, в соответствии с законом об экстремизме. Она также заблокировала страницу, посвященную этой акции