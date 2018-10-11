 США отвергают идею о референдуме на Донбассе, - Волкер

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер на брифинге в Брюсселе в четверг.

"США отвергают инициативу о референдуме. Нет никаких правовых оснований для этого в Конституции Украины и Минских соглашениях", - сказал Волкер.

В этом контексте он также призвал учесть тот факт, что именно из-за российской агрессии более миллиона людей с Донбасса были вынуждены покинуть свои дома.

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