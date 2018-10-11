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 Политика Украины
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 США отвергают идею о референдуме на Донбассе, - Волкер

Российская идея относительно проведения референдума "о статусе Донбасса" противоречит Конституции Украины и Минским соглашениям.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер на брифинге в Брюсселе в четверг.

"США отвергают инициативу о референдуме. Нет никаких правовых оснований для этого в Конституции Украины и Минских соглашениях", - сказал Волкер.

В этом контексте он также призвал учесть тот факт, что именно из-за российской агрессии более миллиона людей с Донбасса были вынуждены покинуть свои дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас нет запланированной встречи, - Волкер о переговорах с Сурковым

Источник: https://censor.net.ua/n3090858
 
   
 Топ комментарии
 
Единственный референдум будет о статусе Кубани в составе Украины
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Кацапам некогда заботиться о своих людях , их беспокоит один единственный вопрос :,, а чё там у холов ?"
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всем очень интересно какая там бабушка откинулась в мокшанских ебенях, пусть хоть все повыздыхают там
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кто не понимает, к чему ведет уничтожение независимых блогеров и сми:
США отвергают идею о референдуме на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 4235США отвергают идею о референдуме на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 4235
В Саратове от нехватки лекарств умерла 28-летняя девушка-диабетик. Льготные препараты она должна была получать за госсчет, но саратовский минздрав их просто не закупил. Денег, чтобы приобретать их самостоятельно, у девушки просто не было.

Скандал уже дошел до Кремля, а в регионе продолжают делать круглые глаза - как же так, мол, мало жаловалась, неактивно, ничего не знали. Прокуратура засуетилась, врачей в поликлинике опрашивают - как будто эти врачи виноваты, что саратовскому минздраву на людей положить.
Эта девушка была бы сейчас жива, если бы в регионе нашлись люди, которым не все равно на ее судьбу - как и на судьбу других саратовских инвалидов-льготников. Но местные чиновники не просто плевать хотели на граждан - они сделали так, чтобы за простых людей вообще было некому заступиться.
В начале года саратовский минздрав, прокуратура и суд объявили войну региональному обществу больных диабетом. Общество отстаивало интересы пациентов, добивалось для них лекарств, ругалось с бюрократами за права подопечных - а чиновникам это очень не нравилось. В итоге защиту инвалидов признали «политической деятельностью», и под этим предлогом записали НКО в «иностранные агенты», затаскали по судам и оштрафовали на 300 тысяч рублей (плюс еще на 50 тысяч оштрафовали главу общества).
А все это время медленно умирала от нехватки лекарств молодая девушка. Сначала саратовские чиновники убили гражданское общество. Теперь они убили человека.
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всем очень интересно какая там бабушка откинулась в мокшанских ебенях, пусть хоть все повыздыхают там
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Наоборот, очень полезно видеть как все происходит, чтобы у нас такого ужаса не допускать.
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Кацапам некогда заботиться о своих людях , их беспокоит один единственный вопрос :,, а чё там у холов ?"
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А по поводу крымского референдума было написано? США отвергают идею о референдуме на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 6225
А в югославской конституции по поводу сербского, хорватского ...?
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Единственный референдум будет о статусе Кубани в составе Украины
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Хлопці з Цензора, аби за цю "новину", яку ви через день-два публікуєте вже котрий місяць, я випивав по 100 грам, то вже б спився. Побережіть наркологів!
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Референдум отвергаем - войну дальше продолжаем. Мирная мы нация. ничего не скажешь -)))) США відкидають ідею про референдум на Донбасі, - Волкер - Цензор.НЕТ 2105
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Почему пуйтин у себя референдумы не проводит?
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2014 год.
«Российские власти запретили «марш за независимость Сибири» и пригрозили заблокировать русскую службу Би-Би-Си из-за того, что та освещает сепаратистские протесты».

По резкому контрасту с тем, как она обращалась с «сепаратистами» в Крыму и на востоке Украины, Москва дала четко понять, что похожие чаяния внутри страны не приветствует, замечает издание. Марш планировалось провести 17 августа в Новосибирске.

Роскомназдор также потребовал от русской службы Би-Би-Си, чтобы она удалила интервью с организатором акции - Артемом Лоскутовым за нарушение недавно принятого закона о призыве к сепаратизму.
В британской службе заявили, что материал удалять не собираются, а также что запросили интервью с представителями российских властей по этой теме.
Всего российская Генпрокуратура вынесла 14 предупреждений различным СМИ, которые сообщали об этом протестном мероприятии, в соответствии с законом об экстремизме. Она также заблокировала страницу, посвященную этой акции
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Каким собачьим хером рашка лепиться проводить референдумы в независимых чужих государствах? В Китае не хотят лаптеногие референдум устроить?
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Там пару миллионов местных жителей. Почему о них никто не говорит???.
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Молодець, пане Волкер! расію треба чавити, дістало це недогеографічне образование!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША отвергают идею о референдуме на Донбассе, - Волкер
 
 
 
 
 
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