 По адресу проживания Мишкина-Петрова журналистов встретил заранее подготовленный тезка агента, - расследование CIT. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование CIT.

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"По нашей наводке корреспонденты телеканала "Дождь" во вторник, 9 октября, приезжали на адрес регистрации Александра Евгеньевича Мишкина. Дверь им открыл мужчина, который представился Александром Дмитриевичем Мишкиным. Он не опознал Мишкина (Петрова) по фотографии, хотя видел новости про "солсберецких ГРУшников". Мужчина удивился, что они почти полные тёзки с предполагаемым агентом военной разведки. По словам мужчины, он работает в "Газпроме", а в этой квартире проживает со своей семьёй. Квартиру они якобы приобрели у пожилых людей в 2013 году и с тех пор в ней живут", - отмечают авторы материала.

Выписка из Росреестра свидетельствует, что данная квартира принадлежит трём лицам с фамилией "Мишкина": Мишкина Надежда Викторовна и ещё два собственника с фамилией "Мишкина" и отчеством "Александровна".

Связать Надежду Викторовну Мишкину с солсберецким подозреваемым журналистам, как и в предыдущем расследовании, снова помогли его машины. По информации из баз данных, в полис КАСКО на принадлежащий Александру Мишкину Мерседес вписана (допущена к управлению) и Надежда Викторовна Мишкина.

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При этом расследователи совершенно уверены, что Александр Мишкин (Петров) прописан по тому адресу, куда приходили корреспонденты телеканала "Дождь". Об этом говорят следующие документы: фотография страницы паспорта Мишкина-Петрова с пропиской, имеющаяся в распоряжении нашей команды; фотография свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) — автомобиля Mercedes GLS 350 D, в котором в качестве собственника указан Александр Евгеньевич Мишкин, проживающий по тому же адресу; фотография паспорта транспортного средства — автомобиля Mercedes GLS 350 D, с теми же данными, что и в СТС.





"Тот факт, что "солсберецкий Мишкин" прописан в квартире, где живёт его почти полный тёзка (разница только в отчестве), действительно может быть совпадением или тонким расчётом ГРУ. Однако наличие в собственниках квартиры полной тёзки женщины, допущенной к управлению автомобиля Александра Евгеньевича Мишкина (Петрова), наводит на мысли, что корреспондентов встретил заранее подготовленный, подставной человек", - заключают журналисты.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

8 октября расследователи из Belligcat обнародовали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мужчина, называвший себя Александром Петровым, на самом деле носит фамилию Мишкин.

9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".