 Вопрос о предоставлении автокефалии не снят с повестки дня на Фанаре, - Евстратий (Зоря)

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Евстратий (Зоря), архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода УПЦ КП, руководитель Информационного отдела Киевской патриархии.
Он привел в пример анекдот о том, как СМИ способны исказить слова духовных лиц:
"Папа Римский прилетает в Париж с визитом. Не успел он стать ногой на французскую землю, как к нему подбегает журналист с вопросом: "Как Вы относитесь к тому, что в Париже работают бордели?" "Здесь действительно работают бордели?" - удивленно переспрашивает Папа... Утром газета выходит с огромным заголовком на первой полосе: "Первые слова Папы Римского в Париже: Здесь работают бордели?".
"Новость" о комментарии Австрийского митрополита Арсения о якобы откладывания вопрос автокефалии - воплощение этого анекдота. Потому что его спросили утром, до доклада Экзархов и до того, как, собственно, в Синоде началось обсуждение украинской темы (которое продлится еще и 11го октября). Поэтому митрополит никак не мог до рассмотрению вопроса заявить о решении что, дело якобы "отложили". Но кому-то не терпится срочно сделать "первую полосу с сенсационным заголовком", - отметил владыка Евстратий.
Напомним, вчера ряд СМИ распространили информацию о том, что вопрос предоставления Украине автокефалии снят с повестки Синода Константинопольской патриархии. Об этом журналистам якобы сказал Австрийский митрополит Арсений.
Однако на Фанаре заявили, что решение по украинскому вопросу объявят сегодня, 11 октября.
Ранее в интервью Цензор.НЕТ архиепископ Евстратий сообщил, что в Украинской Православной Церкве Киевского Патриархата надеются, что процесс предоставления Томоса об автокефалии Украине будет завершен до конца 2018 года.
"Мы не говорим о конкретных датах. Это зависит не от нас. Единственный полномочный орган, который может принять решение о предоставлении Томоса Украинской Церкви - это Синод Константинопольского Патриархата. Его заседание проходят регулярно раз в месяц. В октябре - 9-11 числа. Следующее - во второй половине ноября. Поэтому, если Константинопольский патриархат будет готов к тому, чтобы принять такое решение, то оно будет принято на этой сессии. Если нет - то на какой-то из последующих. Есть основания надеяться, что весь процесс будет завершен до конца года", - пояснил он.
і нащо він вам здався?
Гундяй, це прізвисько похідне від його мирського прізвища "Гундяєв"
- Здравствуйте, я Кирилл и у меня кончается терпение. - Привет, Кирилл! - Не бесите! - Кирилл злится! Давайте его обнимем! - Заткнись, мразь.
- Я - томат, солнцу рад! - Я - слива садовая, вкусная, лиловая! - А я - Кирилл, еще не курил.
- Как заявил патриарх Кирилл, церковь, которой он рулит, могут критиковать только духовно больные люди. - Действительно, как можно хулить один из самых успешных бизнес-проектов России?
розжувати ?
"Митрополит Австрійський та екзарх Угорщини Арсеній (Кардамакіс) повідомив, що питання надання Українській православній церкві автокефалії поки що відкладене. За словами Кардамакіса, на засіданні Синоду Вселенського патріархату було вирішено перенести ухвалення рішення щодо надання томоса для України. Про це він заявив у Стамбулі у середу, 10 жовтня, у розмові з католицькою агенцією новин KNA в Стамбулі. Рішення щодо томоса для України Вселенський патріархат Константинополя ухвалить лише тоді, коли настане "відповідний час", наголосив Арсеній у кулуарах Синоду. Натякаючи на напругу в відносинах між Константинополем і Москвою щодо українського питання, він сказав: "Ми не воліли б створювати жодних нових проблем, однак з Божою допомогою будемо чинити так, щоб усе було мирно".
Тому не відомо, чи мирополит висловив волю австро-угорських політиків путінського фінансування, чи ЗМІ перекрутили його слова.