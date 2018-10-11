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Все про:автокефалия (158) Томос (9) Евстратий (Зоря) (1)

 Вопрос о предоставлении автокефалии не снят с повестки дня на Фанаре, - Евстратий (Зоря)

"Новость" о комментарии Австрийского митрополита Арсения о якобы откладывании Синодом Константинопольской патриархии вопроса об автокефалии Украинской Церкви является неправдивой. Обсуждение вопроса об автокефалии продолжается сегодня, 11 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Евстратий (Зоря), архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода УПЦ КП, руководитель Информационного отдела Киевской патриархии.

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Он привел в пример анекдот о том, как СМИ способны исказить слова духовных лиц:

"Папа Римский прилетает в Париж с визитом. Не успел он стать ногой на французскую землю, как к нему подбегает журналист с вопросом: "Как Вы относитесь к тому, что в Париже работают бордели?" "Здесь действительно работают бордели?" - удивленно переспрашивает Папа... Утром газета выходит с огромным заголовком на первой полосе: "Первые слова Папы Римского в Париже: Здесь работают бордели?".

"Новость" о комментарии Австрийского митрополита Арсения о якобы откладывания вопрос автокефалии - воплощение этого анекдота. Потому что его спросили утром, до доклада Экзархов и до того, как, собственно, в Синоде началось обсуждение украинской темы (которое продлится еще и 11го октября). Поэтому митрополит никак не мог до рассмотрению вопроса заявить о решении что, дело якобы "отложили". Но кому-то не терпится срочно сделать "первую полосу с сенсационным заголовком", - отметил владыка Евстратий.

Вопрос о предоставлении автокефалии не снят с повестки дня на Фанаре, - Евстратий (Зоря) 01

Напомним, вчера ряд СМИ распространили информацию о том, что вопрос предоставления Украине автокефалии снят с повестки Синода Константинопольской патриархии. Об этом журналистам якобы сказал Австрийский митрополит Арсений.

Однако на Фанаре заявили, что решение по украинскому вопросу объявят сегодня, 11 октября.

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Ранее в интервью Цензор.НЕТ архиепископ Евстратий сообщил, что в Украинской Православной Церкве Киевского Патриархата надеются, что процесс предоставления Томоса об автокефалии Украине будет завершен до конца 2018 года.

"Мы не говорим о конкретных датах. Это зависит не от нас. Единственный полномочный орган, который может принять решение о предоставлении Томоса Украинской Церкви - это Синод Константинопольского Патриархата. Его заседание проходят регулярно раз в месяц. В октябре - 9-11 числа. Следующее - во второй половине ноября. Поэтому, если Константинопольский патриархат будет готов к тому, чтобы принять такое решение, то оно будет принято на этой сессии. Если нет - то на какой-то из последующих. Есть основания надеяться, что весь процесс будет завершен до конца года", - пояснил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3090848
 
   
 Топ комментарии
 
На цензоре тролли уже с утра начали визг и постить лайно с кацапских сайтов Информация о снятии вопроса о предоставлении автокефалии является неправдивой, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 6881
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касапы они такие.....ну никакие.

Информация о снятии вопроса о предоставлении автокефалии является неправдивой, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 8739
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Чекаймо вістей від Вселенського престолу й тримаймо кулаки..
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На цензоре тролли уже с утра начали визг и постить лайно с кацапских сайтов Информация о снятии вопроса о предоставлении автокефалии является неправдивой, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 6881
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Та Дойче Велле это написала, такое же га..но, как и Раша Тудей!
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Какого хрена цензор напечатал эту галиматью австрийского попа. Так же и до инфаркта можно довести.
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А ты зачем это печатаешь ,, второй уже день подряд ? Вопрос о предоставлении автокефалии не снят с повестки дня на Фанаре, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 6039 .
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Чекаймо вістей від Вселенського престолу й тримаймо кулаки..
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Венгрия пытается заблокировать предоставление автокефалии Украине http://alter-idea.info/vengrija-pytaetsja-zablokirovat-predostavlenie-avtokefalii-ukraine/
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Ну як Угорщина може впливати на автокефалію, хоч думай ніж писати, там же той самий австріяк.
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Ну если венгрия ,, это уже очень серьёзно . Вопрос о предоставлении автокефалии не снят с повестки дня на Фанаре, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 4132 .катастрохва .!!
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я цілий день моніторю цензор в очікуванні позитивної новини
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Ну, про бордель и Папу очень уместно звезданул, этот перец ( Евстратий (Зоря) точно имеет отношение к сану? Про гундяя у него анекдота не нашлось, или зассал поп? Тьфу!
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гундяя згадувати словесно - тяхкий гріх
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Я ацаніў жарт, дзякуй за гумар, аднак гундяй - гэта проста прозвшча, а не царкоўнае імя, так?
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церковне чи не церковне не знаю
і нащо він вам здався?
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Как по мне , так все попы - звездаболы, давно понял, что церковь и вера во что нибудь - суть разная. Но , к сожалению влияние церкви ( не веры!) , велико, можно этого не замечать, но от томоса , увы, многое зависит, такие дела (делишки), гы.
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Ні, не "проста прозвшча", і так це "не царкоўнае імя".
Гундяй, це прізвисько похідне від його мирського прізвища "Гундяєв"
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В том бородатом анекдоте изначально Папа был.
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Дапустим, а на гэтым анекдоце ўсе астатнія анекдоты тупа скончыліся? Так? Ок! :

- Здравствуйте, я Кирилл и у меня кончается терпение. - Привет, Кирилл! - Не бесите! - Кирилл злится! Давайте его обнимем! - Заткнись, мразь.

- Я - томат, солнцу рад! - Я - слива садовая, вкусная, лиловая! - А я - Кирилл, еще не курил.

- Как заявил патриарх Кирилл, церковь, которой он рулит, могут критиковать только духовно больные люди. - Действительно, как можно хулить один из самых успешных бизнес-проектов России?






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ФАНЕРЕ ((((( у меня ассоциация какая то не хорошая ((((
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....сегодня пока ОДНО порадовало , что у москалей ПОРВАЛСЯ батут !!!
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Скупляємо в магазинах коньяк,вечором відмітим перемогу,або...заллєм поразку
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.....от тоді заживемо...пенсії 1000 евро,з/п 3000 евро!По Европах покатаємося, дітей в їхні школи здамо!Борги по газу поплатимо..
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ти не прав - не все так швидко. спочатку почнемо вивантажувати за парєбрік гундяйську наволоч
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Подивися як святі отці будуть битися за святий престол,щоб бути ближче до бога,бо все від бога-і мерси,і апартаменти,і всі мирські утіхи...
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ти маєш рацію, але змішуєш котлети з мухами
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Тебе в любом случае этого не видать . Ты ж Неверующий !! .
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Ні один піп не пікнув,що люди погано живуть,що ціни на газ,на продукти ростуть....молись і терпи,бог допоможе,а він 27 рік допомогає та все не тім хто в бідності...
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у попів інше завдання. Ти ж не лікуєшся у продавщиці в гастрономі, а до терапевта з гіпертонією звертаєшся
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Хомка ты так нихера не понял и судя по тебе никогда не поймеш....
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Красиво вашу увагу гарант перемістив на другорядне,От слабо мислячі і купилися!!!
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кесарю - кєсарєве. А автокефалія нам необхідна. Ти ж не скажеш, що нам дихати не треба, бо їсти хочеться
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"Що кому,а голодному хліб". Питання духовноств не менш важливе чим пенсії і зарплати.Треба "дивитися в корінь" (К.Прутков). Воно все взаємоповязано
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Хочеш сказати що живеш духовною піщою,так на мумію не дуже схожий!
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ну ваапче та анєкдот не стока пра попа скока пра газетчікафф
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якщо читатати деякі заголовки на Цензорі,не вникаючи у суть ,розумієш,що редакторами тут працює або лінива неосвіччена школота ,або відверті "руссмірци" .що ЛИШЕ перекладають заголовки з українофобських Ріа-новості чи Лєнта -ру..


розжувати ? Питання про надання автокефалії не знято з порядку денного на Фанарі, - Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 7071
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Та для Цензора, головне, щоб то були, «кто угодно, только нє еті проплачєнниє порохоботи !!!»...

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Анекдот, класика принципу тотальної підміни понять...
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Німецьке Deutsche Welle написалj так:
"Митрополит Австрійський та екзарх Угорщини Арсеній (Кардамакіс) повідомив, що питання надання Українській православній церкві автокефалії поки що відкладене. За словами Кардамакіса, на засіданні Синоду Вселенського патріархату було вирішено перенести ухвалення рішення щодо надання томоса для України. Про це він заявив у Стамбулі у середу, 10 жовтня, у розмові з католицькою агенцією новин KNA в Стамбулі. Рішення щодо томоса для України Вселенський патріархат Константинополя ухвалить лише тоді, коли настане "відповідний час", наголосив Арсеній у кулуарах Синоду. Натякаючи на напругу в відносинах між Константинополем і Москвою щодо українського питання, він сказав: "Ми не воліли б створювати жодних нових проблем, однак з Божою допомогою будемо чинити так, щоб усе було мирно".
Тому не відомо, чи мирополит висловив волю австро-угорських політиків путінського фінансування, чи ЗМІ перекрутили його слова.
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Якщо розгляд питання надання Томоса відкладуть,чи перенесукть на невизначений термін,то це ХАНА! Слідуючого разу може і не бути,або буде через 30 років,тоді коли вже не буде кому його давати,бо на той час православних українців в Україні майже не залишиться...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВопрос о предоставлении автокефалии не снят с повестки дня на Фанаре, - Евстратий (Зоря)
 
 
 
 
 
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