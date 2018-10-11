 Количество пострадавших из-за кишечной инфекции в детсаду на Хмельнитчине возросло до 56, из них 44 - дети

Об этом Укринформу сообщила заведующая отделением организации эпидемиологических исследований ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины" Татьяна Федак, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 10 октября 2018 года зарегистрированы 56 человек с острым кишечным отравлением, среды них 44 - дети. Подавляющее количество больных (45 человек, из них 38 - дети) имеет среднюю тяжесть течения инфекционного заболевания. У всех больных подозревают сальмонеллез. У 31 больного этот диагноз уже лабораторно подтвержден. Исследование продолжается. Инфекционная вспышка еще не закрыта", - отметила специалист.

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В Хмельницком областном лабораторном центре также проинформировали, что, по результатам бактериологических обследований объектов окружающей среды, в очаге пищевых продуктов выделена сальмонелла энтеритидис в столовой детсада - на овощах (капусте, моркови, овощном рагу, яблоках), на столах, досках для нарезания мяса, а также на отдельных предметах в детских комнатах.

Как сообщалось, на Хмельнитчине следователи открыли уголовное производство по факту массового отравления детей и взрослых в одном из дошкольных заведений г. Нетешин. Дети в возрасте от трех до шести лет с симптомами отравления начали поступать в больницы города еще с вечера 3 октября. По состоянию на утро 7 октября в медицинских учреждениях Нетешина с предварительным диагнозом "гастроэнтероколит средней тяжести" находились 36 пациентов (29 детей и 7 взрослых). Производство открыто по ч. 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет.