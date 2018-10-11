EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  609  11
Материалы по теме:
Все про:переговоры (3534) Сурков (213) Волкер Курт (308)

 У нас нет запланированной встречи, - Волкер о переговорах с Сурковым

Специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что у него не запланирована встреча с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается встречи с моим коллегой Сурковым... У нас нет запланированной встречи. Я хотел бы, чтобы в следующий раз, когда мы встретимся, у нас был продуктивный разговор", - сказал К.Волкер в четверг в ходе телефонного брифинга.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Россияне не согласны с нашим вариантом размещения миротворцев на Донбассе, но сами пока не предложили никаких альтернатив, - Волкер. ВИДЕО

В последний раз К.Волкер и В.Сурков встречались в Дубае 26 января 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3090837
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
та воно того не варте - кацяпи хай самі з своїм хуйлом спілкуються, може вмовлять ! У нас нет запланированной встречи, - Волкер о переговорах с Сурковым - Цензор.НЕТ 8666
 показать весь комментарий
 
могу подтвердить, что «Свобода» фигурирует в «черной бухгалтерии» Партии регионов и не в самом лучшем свете. Это расследовать невозможно, потому что фигуранты, как я понимаю, сбежали из Украины, скорее, может быть политическая оценка.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Це за твоїм посиланням У нас не заплановано зустрічі, - Волкер про переговори із Сурковим - Цензор.НЕТ 1028
 показать весь комментарий
 
посмотрим биг борды мураева и спросим луценка- плокулол а пропаганда росии это нормально?У нас нет запланированной встречи, - Волкер о переговорах с Сурковым - Цензор.НЕТ 8238У нас нет запланированной встречи, - Волкер о переговорах с Сурковым - Цензор.НЕТ 2781
 показать весь комментарий
 
 
Где тут россия и по какой статье можно привлеч Мураева?
 показать весь комментарий
 
а де ньюс про навернувшийся тока шо кацапский "Саюз" с космонавтами?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУ нас нет запланированной встречи, - Волкер о переговорах с Сурковым
 
 
 
 
 
 вверх