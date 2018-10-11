 У нас нет запланированной встречи, - Волкер о переговорах с Сурковым

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается встречи с моим коллегой Сурковым... У нас нет запланированной встречи. Я хотел бы, чтобы в следующий раз, когда мы встретимся, у нас был продуктивный разговор", - сказал К.Волкер в четверг в ходе телефонного брифинга.

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В последний раз К.Волкер и В.Сурков встречались в Дубае 26 января 2018 года.