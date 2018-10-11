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 Политика Украины
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 Суд приговорил к 9 годам экс-беркутовца за передачу "ДНР" информации о прибытии Авакова и Порошенко в зону АТО

Суд приговорил к 9 годам лишения свободы бывшего инспектора отдела документирования полка милиции "Беркут" Андрея Мирутенко за передачу боевикам самопровозглашенной "Донецкой народной республики" информации о прибытии министра внутренних дел Арсена Авакова и Президента Петра Порошенко в зону антитеррористической операции (АТО) в июле 2014 года.

Об этом говорится в приговоре суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

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Установлено, что майор милиции Мирутенко в мае 2014 года был откомандирован в зону АТО, но с 27 мая по 6 июля 2014 года в Изюме (Харьковская область) постоянно поддерживал связь с неустановленным досудебным расследованием лицом - представителем "ДНР", во исполнение заданий которого осуществлял сбор информации о размещении блокпостов, вооружения, перемещении и расположении личного состава и военной техники подразделений украинской армии.

В частности, 1-3 июля подсудимый передал террористам информацию о прибытии Авакова и Порошенко в штаб АТО в поселке Долгенькое Харьковской области.

Кроме того, он передал "ДНР" информацию о планах и замыслах руководства сил АТО относительно проведения военной операции по взятию Славянска (Донецкая область).

Также дома у обвиняемого были найдены около 1 тыс. штук патронов.

29 июля 2014 года экс-беркутовец был задержан, но 25 декабря 2014 года был освобожден из СИЗО для проведения обмена пленными с "ДНР".

Тем не менее он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию.

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Во время допроса в судебном заседании обвиняемый заявил, что с ноября 2013 года по июль 2014 выполнял свои функциональные обязанности милиционера, в том числе во время Евромайдана, но после расформирования их спецподразделения "Беркут" был откомандирован в зону АТО.

"О приезде министра внутренних дел и Президента Украины узнал вечером в тот день, когда они приехали, из телевизионных новостей. Вся техника была на виду, она не скрывалась от посторонних лиц, стояла на блокпостах и ​​так далее. Через блокпост, на котором он дежурил, постоянно проезжали разные автомобили, которые могли самостоятельно увидеть эту технику, вооружение", - указаны в приговоре суда пояснения подсудимого.

В судебных дебатах Мирутенко указал, что обвинение основано на предположениях, и стал отрицать предоставление какой-либо секретной информации боевикам "ДНР".

Он также настаивал на допросе в суде Авакова, но тот не явился по повестке в суд.

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Суд при вынесении приговора учел, что Мирутенко по месту работы характеризовался положительно, имеет награды и поощрения в трудовой книжке, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, является участником боевых действий, имеет болезнь позвоночника, является внештатным корреспондентом журнала "Четыре сезона" и имеет высшее юридическое образование.

В итоге суд приговорил экс-беркутовца к 9 годам тюрьмы, но до вступления в силу приговора избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Источник: https://censor.net.ua/n3090831
 
   
 Топ комментарии
 
Суд приговорил к 9 годам экс-беркутовца за передачу "ДНР" информацию о прибытии Авакова и Порошенко в зону АТО

Это, очевидно, более серьёзное преступление, чем расстрелять 100 человек на Майдане. Из тех никто не сидит, а здесь вот..
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Передал информацию торговым партньорам из дыры, они понятное дело ничего не сделали, а вот самого стукача сдали.
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Вот єто по нашему, как дело коснулось своей дупы, то и найти смогли, и следствие провести и реальный срок дать, а как больше сотни погибло на Майдане, так 5 год результат нулевой.
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Передал информацию торговым партньорам из дыры, они понятное дело ничего не сделали, а вот самого стукача сдали.
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Срочно ! Запущеный рукожопыми Союз МС-10 совершает аварийную посадку из-за отказа 2-й ступени. - Роисся-24
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Вот єто по нашему, как дело коснулось своей дупы, то и найти смогли, и следствие провести и реальный срок дать, а как больше сотни погибло на Майдане, так 5 год результат нулевой.
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Я представляю ,что бы дали информатору за передачу данных про простых грешных,если жизнь президента и министра наши законы оценивают в 9 лет тюрьмы. Жах.
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Видно, поздно передал, гад,- не успели хлеб-соль и хор мальчиков зайчиков подготовить. За что и поплатился.
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"торговые партнёры" сами на таких вот экс-беркутовцев выходят, бо среди них высоких процент тех, кто соглашается им момогать хотя-бы инфой...
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Суд приговорил к 9 годам экс-беркутовца за передачу "ДНР" информацию о прибытии Авакова и Порошенко в зону АТО

Это, очевидно, более серьёзное преступление, чем расстрелять 100 человек на Майдане. Из тех никто не сидит, а здесь вот..
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Судя по тому, что на время их приезда обстрелы прекращаются, лугандонцы всегда об этом хорошо информированы...
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А також у него старенька мати, садок вишневий коло хаты, два собаки, кiт та корова недоена!
Ну як такого посадиш?!
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... i вдома на нього чекаЕ маленька донечка. Суд приговорил к 9 годам экс-беркутовца за передачу "ДНР" информации о прибытии Авакова и Порошенко в зону АТО - Цензор.НЕТ 6352
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Через сколько времени сбежит на кацапетовку?
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Дома його тримають для втечі у "днр"?
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это вы про авакова или порошенка?
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В итоге суд приговорил экс-беркутовца к 9 годам тюрьмы, но до вступления в силу приговора избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Источник: https://censor.net.ua/n3090831
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ну давайте ближе к теме. тумгоева отдали рассеи, а этому персонаже- домашний арест, все таки понятен и очевиден проффессионализм нашей власти.
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У тебя ж на лбу написано что ты ольгинская проститутка, какая еще "наша власть"? Убейся об стену.
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Домашний арест перед 9 годами тюрьмы? Суд приговорил к 9 годам экс-беркутовца за передачу "ДНР" информации о прибытии Авакова и Порошенко в зону АТО - Цензор.НЕТ 5453 Чудной суд в Украине...
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А кому не видно потужных результатов радикальной судебной рехвормы - тот огенд кримля!
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Будет на апелляцию подавать - поскольку, даже судя по информации в статье, дело шито белыми нитками...
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який жахливий злочин!
покарання явно не адекватне.
треба два пожиттєвих впаяти! одне за рюкзакова інше- за Первава
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За прибытие этих двух использованных гандона в зону АТО срок - 9лет, а за убийства на Майдане - пожурили
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Оримав термін не за зраду Батьківщини, а за те, що повідомив про приїзд парашенка і сабакова в зону АТО
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Начебто він відрізняється від усіх інших бєркутастів.
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А вбивць Небасноі Сотні не знайшли і понині...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд приговорил к 9 годам экс-беркутовца за передачу "ДНР" информации о прибытии Авакова и Порошенко в зону АТО
 
 
 
 
 
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