 Суд приговорил к 9 годам экс-беркутовца за передачу "ДНР" информации о прибытии Авакова и Порошенко в зону АТО

Об этом говорится в приговоре суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

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Установлено, что майор милиции Мирутенко в мае 2014 года был откомандирован в зону АТО, но с 27 мая по 6 июля 2014 года в Изюме (Харьковская область) постоянно поддерживал связь с неустановленным досудебным расследованием лицом - представителем "ДНР", во исполнение заданий которого осуществлял сбор информации о размещении блокпостов, вооружения, перемещении и расположении личного состава и военной техники подразделений украинской армии.

В частности, 1-3 июля подсудимый передал террористам информацию о прибытии Авакова и Порошенко в штаб АТО в поселке Долгенькое Харьковской области.

Кроме того, он передал "ДНР" информацию о планах и замыслах руководства сил АТО относительно проведения военной операции по взятию Славянска (Донецкая область).

Также дома у обвиняемого были найдены около 1 тыс. штук патронов.

29 июля 2014 года экс-беркутовец был задержан, но 25 декабря 2014 года был освобожден из СИЗО для проведения обмена пленными с "ДНР".

Тем не менее он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию.

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Во время допроса в судебном заседании обвиняемый заявил, что с ноября 2013 года по июль 2014 выполнял свои функциональные обязанности милиционера, в том числе во время Евромайдана, но после расформирования их спецподразделения "Беркут" был откомандирован в зону АТО.

"О приезде министра внутренних дел и Президента Украины узнал вечером в тот день, когда они приехали, из телевизионных новостей. Вся техника была на виду, она не скрывалась от посторонних лиц, стояла на блокпостах и ​​так далее. Через блокпост, на котором он дежурил, постоянно проезжали разные автомобили, которые могли самостоятельно увидеть эту технику, вооружение", - указаны в приговоре суда пояснения подсудимого.

В судебных дебатах Мирутенко указал, что обвинение основано на предположениях, и стал отрицать предоставление какой-либо секретной информации боевикам "ДНР".

Он также настаивал на допросе в суде Авакова, но тот не явился по повестке в суд.

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Суд при вынесении приговора учел, что Мирутенко по месту работы характеризовался положительно, имеет награды и поощрения в трудовой книжке, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, является участником боевых действий, имеет болезнь позвоночника, является внештатным корреспондентом журнала "Четыре сезона" и имеет высшее юридическое образование.

В итоге суд приговорил экс-беркутовца к 9 годам тюрьмы, но до вступления в силу приговора избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.