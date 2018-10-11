 "Слова на бумаге должны быть воплощены в реальность", - зампомощника генсека НАТО Дэвис о Минских соглашениях

"Мы признаем, что ваша работа очень сложная, поскольку вы внедряете реформы во время войны. НАТО осуждает действия России по оккупации части территории Украины, санкции должны быть сохранены до тех пор, пока Россия продолжает оккупировать Крым", - сказал заместитель помощника генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям Гордон Дэвис (Gordon Davis), выступая на семинаре по развитию оборонно-промышленного комплексу Украины в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он добавил, что НАТО поддерживает Минские соглашения. "Слова на бумаге должны быть воплощены в реальность. Должно быть обеспечено реальное перемирие, свернуто оружие, проведено разминирование и обеспечен доступ для международных наблюдателей", - подчеркнул Г.Дэвис.

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По его словам, процесс реформ может выглядеть недостаточно динамичным, однако он создает условия для перемен к лучшему. Он добавил, что реформы в оборонном секторе также требуют изменений в экономическом секторе, борьбы с коррупцией и верховенства права.

"Ключевые моменты включают в себя построение честного общества, создание прозрачных условий и выявление и борьба с коррупцией. Этого ожидают", - резюмировал представитель НАТО.

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