 "Слова на бумаге должны быть воплощены в реальность", - зампомощника генсека НАТО Дэвис о Минских соглашениях

"Мы признаем, что ваша работа очень сложная, поскольку вы внедряете реформы во время войны. НАТО осуждает действия России по оккупации части территории Украины, санкции должны быть сохранены до тех пор, пока Россия продолжает оккупировать Крым", - сказал заместитель помощника генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям Гордон Дэвис (Gordon Davis), выступая на семинаре по развитию оборонно-промышленного комплексу Украины в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он добавил, что НАТО поддерживает Минские соглашения. "Слова на бумаге должны быть воплощены в реальность. Должно быть обеспечено реальное перемирие, свернуто оружие, проведено разминирование и обеспечен доступ для международных наблюдателей", - подчеркнул Г.Дэвис.
По его словам, процесс реформ может выглядеть недостаточно динамичным, однако он создает условия для перемен к лучшему. Он добавил, что реформы в оборонном секторе также требуют изменений в экономическом секторе, борьбы с коррупцией и верховенства права.
"Ключевые моменты включают в себя построение честного общества, создание прозрачных условий и выявление и борьба с коррупцией. Этого ожидают", - резюмировал представитель НАТО.
Хіба Порошенко не повторює те ж саме, як зіпсована грамплатівка, то які можуть бути претензії до мислителя, з точки зору якого це договір, який підписанти повинні виконувати?
І хіба те, що наслідком виконання того ганебного договорняку ми отримаємо в результаті постійно діючу гангрену в тілі України мусить чужоземного мислителя турбувати - ми ж самі там підписались, та на додаток злего ще в ООНівській канцелярії зареєстрували?
Четвер, 11 жовтня 2018, 09:48
Представники РФ і Нідерландів провели переговори стосовно відповідальності за катастрофу MH17.
Про це повідомив De Telegraaf прес-секретар міністерства закордонних справ Нідерландів.
У МЗС Нідерландів повідомили, що прийняли пропозицію РФ долучитися до обговорення розслідування катастрофи і здійснили контакти, про можливість яких на саміті ООН в Нью-Йорку минулого місяця заявив міністр закордонних справ Стеф Блок.
"Тому що ми не хочемо нашкодити процесу, ми можемо відповісти на кожний дипломатичний крок", - пояснили в МЗС Нідерландів.
Перед цим російське зовнішньополітичне відомство зробило заяву про те, що Москва "готова обговорити з Нідерландами та Австралією весь комплекс проблем, пов'язаних із розслідуванням у справі MH17, частково з метою професійного висвітлення відповідальності України", - сказали для RTL Nieuws в МЗС Росії.
24 травня міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 оголосила, що малайзійський "Боїнг" був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.
У результаті Австралія та Нідерланди сказали, що Росія несе відповідальність за збиття пасажирського літака. Москва відкидає причетність до катастрофи.
4 жовтня міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд заявила, що четверо співробітників ГРУ РФ намагалися отримати дані міжнародного слідства у справі катастрофи малайзійського "Боїнга" на сході України, за що їх вислали з Нідерландів.
Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема 80 дітей. Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії. https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/10/11/7088049/
Для чого тепер Мінські домовленості?