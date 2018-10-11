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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Чистое небо-2018": летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области продолжаются многонациональные авиационные учения "Чистое небо-2018" с участием военных летчиков бригад тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и представителей стран-членов НАТО из Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США.

Об этом написал пресс-офицер регионального медиа-центра Минобороны Андрей Агеев в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"На второй день учений бомбардировщики Су-24М имитировали нанесение бомбовых ударов по условным целям на авиаполигоне, расположенном на Волыни. Истребители отрабатывали полетные задания по перехвату нарушителей воздушного пространства и их сопровождение", - рассказал он.

Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 01
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 02
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 03
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 04
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 05

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Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 06
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 07
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 08
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 09
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 10
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 11
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 12

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Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 13
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 14
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 15
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 16
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 17
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 18
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 19
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 20

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Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 21
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 22
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 23
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 24
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 25
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 26
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 27
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 28
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 29
Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 30

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Напомним, участие в учениях принимают более десяти единиц истребительной, транспортной авиации и БПЛА из трех штатов США - Калифорнии, Миссури и Иллинойса: самолеты F-15C/D, С-130, КС-135, МQ-9. От Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины привлекаются экипажи тактической и военно-транспортной авиации на самолетах типов МиГ-29, Су-27, Су-24, Ан-26 и самолет аэромедицинской эвакуации "Vita".

Базовыми военными аэродромами для проведения "Чистого неба - 2018" определен аэропорт "Староконстантинов" в Хмельницкой области и "Гавришовка" - в Виннцкой.

Учения начались 8 октября и продлятся до 19 октября.

Чистое небо-2018: летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты 31

Источник: https://censor.net.ua/n3090819
 
   
 Топ комментарии
 
"Чистое небо-2018": летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты - Цензор.НЕТ 8512 Где ты самолет то увидел ??? Это погрузчик. А наушники шумоизолирующие.
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Спецпредставитель госдепа США по делам Украины Курт Уолкер пригрозил Кремлю, что любая попытка Москвы захватить новые территории в Украине обернется большими потерями для России. Об этом спецпредставитель США сказал в интервью УНИАН.

«Я думаю, что очень важно четко дать понять, что Россия больше ничего не получит в Украине. Мы надеемся сдержать новую агрессию и продемонстрировать, что нынешняя агрессия только оборачивается затратами для России», - подчеркнул Уолкер.

Он отметил, что способности украинских военных в защите Украины сегодня намного сильнее, чем в 2014 году, когда началась российская агрессия.

«Украинские военные, благодаря собственным усилиям, сегодня намного лучше, чем они были в 2014 году. И они уже будут создавать для России условия, когда придется платить дополнительную цену. Россия не смогла бы отрицать свою ответственность, если бы она начала новую агрессию в этот раз», - сказал Уолкер.

Также он напомнил, что западные союзники помогают Украине оказанием поддержки в области безопасности и обороны

«Соединенные Штаты и другие страны оказывают поддержку Украине, в том числе, например, противотанковые ракетные комплексы и системы по борьбе со снайперским огнем, привлекли технических советников, организовали подготовку. Таким образом, украинские военные лучше оснащены и лучше способны реагировать на российскую агрессию, и она также дорого обойдется России», - пригрозил Уолкер.

Дипломат выразил убеждение, что Украина может сдерживать агрессивные действия России, а потери, которые русские неизбежно понесут в случае агрессии не стоят того, чтобы осуществлять ее.

«Это не означает, что они собираются уйти (из Украины), и это не значит, что Украина способна сейчас вернуть территорию с военной точки зрения, это не так. Никто не собирается нанести поражение России. Но, я думаю, что и для России будет слишком дорого попытаться продвинуться вперед», - заявил Уолкер.
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служат собаки "Чистое небо-2018": летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты - Цензор.НЕТ 9016 а воины работают. а про немерено так ты ведь уехал в родную говень теперь там их нет
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"Служить бы рад, да выслуживаться тошно" (с)
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Спецпредставитель госдепа США по делам Украины Курт Уолкер пригрозил Кремлю, что любая попытка Москвы захватить новые территории в Украине обернется большими потерями для России. Об этом спецпредставитель США сказал в интервью УНИАН.

«Я думаю, что очень важно четко дать понять, что Россия больше ничего не получит в Украине. Мы надеемся сдержать новую агрессию и продемонстрировать, что нынешняя агрессия только оборачивается затратами для России», - подчеркнул Уолкер.

Он отметил, что способности украинских военных в защите Украины сегодня намного сильнее, чем в 2014 году, когда началась российская агрессия.

«Украинские военные, благодаря собственным усилиям, сегодня намного лучше, чем они были в 2014 году. И они уже будут создавать для России условия, когда придется платить дополнительную цену. Россия не смогла бы отрицать свою ответственность, если бы она начала новую агрессию в этот раз», - сказал Уолкер.

Также он напомнил, что западные союзники помогают Украине оказанием поддержки в области безопасности и обороны

«Соединенные Штаты и другие страны оказывают поддержку Украине, в том числе, например, противотанковые ракетные комплексы и системы по борьбе со снайперским огнем, привлекли технических советников, организовали подготовку. Таким образом, украинские военные лучше оснащены и лучше способны реагировать на российскую агрессию, и она также дорого обойдется России», - пригрозил Уолкер.

Дипломат выразил убеждение, что Украина может сдерживать агрессивные действия России, а потери, которые русские неизбежно понесут в случае агрессии не стоят того, чтобы осуществлять ее.

«Это не означает, что они собираются уйти (из Украины), и это не значит, что Украина способна сейчас вернуть территорию с военной точки зрения, это не так. Никто не собирается нанести поражение России. Но, я думаю, что и для России будет слишком дорого попытаться продвинуться вперед», - заявил Уолкер.
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Где ты самолет то увидел ??? Это погрузчик. А наушники шумоизолирующие.
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Прямо вилами погрузчика, чтоб быстрее дошло.)))
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Та то зайвохромосомне типу "острить")))
Даун, що з нього візьмеш!)))))
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Фотограф дуже гуманна особа: щоб не псувати без того настрій ху?лу під час обговорення надання автокефалії УПЦ, просто не показав бомбу з " поздоровленням ху?лу від Дональда і братського народу" яку завантажує ця пані.
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я так понимаю "Чистое небо-2018": летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты - Цензор.НЕТ 2070 представители стран-членов НАТО из Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США домой потом поездом или гражданскими авиалиниями.............
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А вы сударь догадливы, как я посмотрю))
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Полюбому будут воздушные бои Ф-15 против самолетов, которые создавались против Игла - Миг 29 и СУ -27, интересно узнать о результатах...
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летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты. А бомбили Воронеж или лугандон.
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Це просто жах для рюзькава чілавєка - натівські яструби, хвашисти, бандерівці, хунта і 100500 розіп'ятих мальчікаф. "Чисте небо-2018": льотчики відпрацювали бомбові удари та перехоплення - Цензор.НЕТ 9879
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Вот чтро удалось "сделать" Тупину за 4-е года.То о чем мы даже и мечтать не могли."Сцарь-стратег".Как говорил наш старшина про таких--"епать дурак" "Чисте небо-2018": льотчики відпрацювали бомбові удари та перехоплення - Цензор.НЕТ 6732
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ХЗ шо они там отрабатывают, но в воздухе третий день шото летает негражданское и куй его видно. Винница, до Староконстантинова по прямой 120 км. Я не против.
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это гуд.скоро кацапо-фашисткое логово драть надо будет.
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КРАСИВЫЕ ФОТО !!!! очень !!!! и ЛЮДИ !!!! теперь МЫ союзники и этим надо ДОРОЖИТЬ !!!
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.....девушка на под. кране ТОЖЕ круто ))))) я б "очканул" загружать бомболюки (((((
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Во время старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария носителя
По данным источника «Интерфакса», после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени. Источник сообщает, что экипаж «Союза» жив. Сообщается о том, что спасатели наблюдают парашют со спускаемым аппаратом.
"Чисте небо-2018": льотчики відпрацювали бомбові удари та перехоплення - Цензор.НЕТ 1175
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Ага там ещё и батутами торгуют))) на альфа центавра, недорого
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Учения "Чистое небо"... проходят успешно
При запуске ракеты "Союз" с космонавтами произошла авария

https://www.svoboda.org/a/29537784.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Чистое небо-2018": летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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