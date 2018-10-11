 "Чистое небо-2018": летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты. ФОТОрепортаж

Об этом написал пресс-офицер регионального медиа-центра Минобороны Андрей Агеев в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"На второй день учений бомбардировщики Су-24М имитировали нанесение бомбовых ударов по условным целям на авиаполигоне, расположенном на Волыни. Истребители отрабатывали полетные задания по перехвату нарушителей воздушного пространства и их сопровождение", - рассказал он.
Напомним, участие в учениях принимают более десяти единиц истребительной, транспортной авиации и БПЛА из трех штатов США - Калифорнии, Миссури и Иллинойса: самолеты F-15C/D, С-130, КС-135, МQ-9. От Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины привлекаются экипажи тактической и военно-транспортной авиации на самолетах типов МиГ-29, Су-27, Су-24, Ан-26 и самолет аэромедицинской эвакуации "Vita".
Базовыми военными аэродромами для проведения "Чистого неба - 2018" определен аэропорт "Староконстантинов" в Хмельницкой области и "Гавришовка" - в Виннцкой.
Учения начались 8 октября и продлятся до 19 октября.
«Я думаю, что очень важно четко дать понять, что Россия больше ничего не получит в Украине. Мы надеемся сдержать новую агрессию и продемонстрировать, что нынешняя агрессия только оборачивается затратами для России», - подчеркнул Уолкер.
Он отметил, что способности украинских военных в защите Украины сегодня намного сильнее, чем в 2014 году, когда началась российская агрессия.
«Украинские военные, благодаря собственным усилиям, сегодня намного лучше, чем они были в 2014 году. И они уже будут создавать для России условия, когда придется платить дополнительную цену. Россия не смогла бы отрицать свою ответственность, если бы она начала новую агрессию в этот раз», - сказал Уолкер.
Также он напомнил, что западные союзники помогают Украине оказанием поддержки в области безопасности и обороны
«Соединенные Штаты и другие страны оказывают поддержку Украине, в том числе, например, противотанковые ракетные комплексы и системы по борьбе со снайперским огнем, привлекли технических советников, организовали подготовку. Таким образом, украинские военные лучше оснащены и лучше способны реагировать на российскую агрессию, и она также дорого обойдется России», - пригрозил Уолкер.
Дипломат выразил убеждение, что Украина может сдерживать агрессивные действия России, а потери, которые русские неизбежно понесут в случае агрессии не стоят того, чтобы осуществлять ее.
«Это не означает, что они собираются уйти (из Украины), и это не значит, что Украина способна сейчас вернуть территорию с военной точки зрения, это не так. Никто не собирается нанести поражение России. Но, я думаю, что и для России будет слишком дорого попытаться продвинуться вперед», - заявил Уолкер.
Даун, що з нього візьмеш!)))))
https://el-murid.livejournal.com/3937860.html
По данным источника «Интерфакса», после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени. Источник сообщает, что экипаж «Союза» жив. Сообщается о том, что спасатели наблюдают парашют со спускаемым аппаратом.
При запуске ракеты "Союз" с космонавтами произошла авария
https://www.svoboda.org/a/29537784.html