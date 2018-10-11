 12 автомобилей Красного Креста почти с 240 тоннами гуманитарной помощи проследовали в ОРДЛО, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории проследовали 12 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста общим весом 239,5 тонн", - говорится в сообщении.

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