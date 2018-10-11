 12 автомобилей Красного Креста почти с 240 тоннами гуманитарной помощи проследовали в ОРДЛО, - Госпогранслужба

Гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста на 12 грузовых автомобилях (239,5 тонн) направился на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей через КПВВ "Новотроицкое" (Волновахский р-н).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории проследовали 12 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста общим весом 239,5 тонн", - говорится в сообщении.
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Помощь террористам идет нон-стоп....
Сначала снабжение боевикам, потом кусок кидают цивильным под видом помощи с рашки...
Писали уже об этом...
Претензии к Цензору за публикацию фейков...
Бідний в гору - чорт за ноги.
- Послушайте, а почему вы выступаете против "гуманитарки" Красного Креста?
- Так они же нам "просрочку" шлют... Как банки ни пристраивай, а они ни в ствол лезть не хотят, ни взрываться... Другое дело - наша, родная, "рассейская"... Любого калибра есть...
Тогда кацапы распологали свои артустановки во дворах жилых домов, и люди любящие Украину, ждали освобождения.
Ждали своих, а не хлеб с малом для оккупантов и сепаров.
за вчера 4 убитых 3 раненых..
продолжайте дальше,
отстреливаться уже нечем 88 000 тонн черниговских бонб взлетело на воздух.