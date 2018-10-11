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 12 автомобилей Красного Креста почти с 240 тоннами гуманитарной помощи проследовали в ОРДЛО, - Госпогранслужба

Гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста на 12 грузовых автомобилях (239,5 тонн) направился на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей через КПВВ "Новотроицкое" (Волновахский р-н).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории проследовали 12 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста общим весом 239,5 тонн", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3090815
 
 
 Топ комментарии
 
ВКЛ_это_мы_01 - вот на хрена ты суешь эти фотки? Там рашисты все распределяют....

Сначала снабжение боевикам, потом кусок кидают цивильным под видом помощи с рашки...
Писали уже об этом...
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Это уже спонсирование терроризма какое-то. Неужели в Европе настолько тупы,что не понимают с кем имеют дело? Что это все пойдет по супермаркетам,а "нарот дамбаза" будет и дальше посасывать.
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"Ополченца" спрашивают:
- Послушайте, а почему вы выступаете против "гуманитарки" Красного Креста?
- Так они же нам "просрочку" шлют... Как банки ни пристраивай, а они ни в ствол лезть не хотят, ни взрываться... Другое дело - наша, родная, "рассейская"... Любого калибра есть...
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я в шоке!!!украинцы гибнут,а эти подкармливают убийц !!!
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Це по перше, а по друге ця тупенька европа не може ніяк віддуплитися шо ця вся гуманитарка попаде до сепарських паханів , буде тупо продана а бабло піде на зарплатню сепарам найманцям
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Ща скушает цыпу, прощается, разве не видишь?
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Читать статьи надо на Цензоре, чтобы знать - откуда бабушка...
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по ходу раша банкует в "Красном Кресте"...
Помощь террористам идет нон-стоп....
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ВКЛ_это_мы_01 - вот на хрена ты суешь эти фотки? Там рашисты все распределяют....

Сначала снабжение боевикам, потом кусок кидают цивильным под видом помощи с рашки...
Писали уже об этом...
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Пусть добрым будет ум у вас , а сердце умным будет, уважаемый, эта помощь кормит только оккупантов и прихлебателей простым людям ее не видать.
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Тем более тем , кто ждет Украину оккупанты и куска не дадут, не здесь эти фото надо размещать
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Замечательно, а Украина вроде там блокаду объявила?
Бідний в гору - чорт за ноги.
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Это уже спонсирование терроризма какое-то. Неужели в Европе настолько тупы,что не понимают с кем имеют дело? Что это все пойдет по супермаркетам,а "нарот дамбаза" будет и дальше посасывать.
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"Ополченца" спрашивают:
- Послушайте, а почему вы выступаете против "гуманитарки" Красного Креста?
- Так они же нам "просрочку" шлют... Как банки ни пристраивай, а они ни в ствол лезть не хотят, ни взрываться... Другое дело - наша, родная, "рассейская"... Любого калибра есть...
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Я сейчас вспомнила пост одного чела из Донбаса , который в силу обстоятельств не мог выехать с оккупированных территорий, он писал :что, все рано это не жизнь с оккупантским быдлом, мы уже не боимся , стреляйте по ним ,родненькие, не бойтесь нас зацепить , это честь -умереть за Украину.
Тогда кацапы распологали свои артустановки во дворах жилых домов, и люди любящие Украину, ждали освобождения.
Ждали своих, а не хлеб с малом для оккупантов и сепаров.
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Толерастная Европа подрывает главную скрепу *кармильцев* о выкармливании всей Украины!!
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Интересно, Путину не стыдно, что Красный Крест подкармливает жителей с подконтрольной ему территории? Тут некоторые любители русского мира мне доказывали, что украинцы тысячами переезжают в ОРДЛО, а тут такое. Ну ну...
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А у Хуйла вже закінчилась начинка білих камазів?
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иркагеращенка жирует.

за вчера 4 убитых 3 раненых..

продолжайте дальше,

отстреливаться уже нечем 88 000 тонн черниговских бонб взлетело на воздух.
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Вы, наверное, из окопа пишете? Берегите себя.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество12 автомобилей Красного Креста почти с 240 тоннами гуманитарной помощи проследовали в ОРДЛО, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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