 На железной дороге массово воруют грузы, - заявление предприятий Запорожской области. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Terminal, на днях представители нескольких предприятий Запорожской области обнародовали открытое обращение к правоохранительным органам, руководителям железной дороги и руководителям области, в котором говорится о системных случаях хищения грузов. По их словам, за несколько месяцев убытки достигли трех миллионов гривен.

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Публикуем обращение предприятий Запорожской области.



