 На железной дороге массово воруют грузы, - заявление предприятий Запорожской области. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Terminal, на днях представители нескольких предприятий Запорожской области обнародовали открытое обращение к правоохранительным органам, руководителям железной дороги и руководителям области, в котором говорится о системных случаях хищения грузов. По их словам, за несколько месяцев убытки достигли трех миллионов гривен.
Публикуем обращение предприятий Запорожской области.
Это не от руководства УЗ зависит
20 апреля 2016 года, по результатам конкурса, был назначен Кабинетом министров Украины председателем правления ПАО «Украинська зализныця»[6].
Тем более если покапать, то там явно транспортная полиция крышует все...
не смешите "мои молоты" !
уверен что в теме все верхние !
70% всех хищений Укрзализныци - в Запорожской дирекции Приднепровской ж/д. Как Вам такое? Есть такое в Зимбабве или США?
(А то, как у одного военного прокурора советских времён было, рассказывал на рыбалке: "Сижу, веду приём граждан в военном городке. Приходит дама. Излагает жалобу. Суть жалобы - "Мой муж со мной не спит и не исполняет свои супружеские обязанности...". Спрашиваю: " А я тут при чём? Вы мне предлагаете его заменить?" Ответ: "Ну, так тут же налицо явное нарушение Закона! Ведь по Конституции, "семья - ячейка общества"! А он её разрушает...". Вот так... "Каждый баран носит свои яйца...".)