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 На железной дороге массово воруют грузы, - заявление предприятий Запорожской области. ДОКУМЕНТ

Предприниматели Запорожской области заявляют о массовом системном хищении грузов на железной дороге.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Terminal, на днях представители нескольких предприятий Запорожской области обнародовали открытое обращение к правоохранительным органам, руководителям железной дороги и руководителям области, в котором говорится о системных случаях хищения грузов. По их словам, за несколько месяцев убытки достигли трех миллионов гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трансформация "Укрзализныци" привела к хаосу на рынке ж/д перевозок, - ArcelorMittal

Публикуем обращение предприятий Запорожской области.

На железной дороге массово воруют грузы, - заявление предприятий Запорожской области 01
На железной дороге массово воруют грузы, - заявление предприятий Запорожской области 02

Источник: https://censor.net.ua/n3090813
 
 
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 Топ комментарии
 
верхушка ворует миллиардами, а низам нельзя что ли?
Тем более если покапать, то там явно транспортная полиция крышует все...
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ага народ с вёдрами выстроился и черпает !
не смешите "мои молоты" !
уверен что в теме все верхние ! На залізниці масово крадуть вантажі, - заява підприємств Запорізької області - Цензор.НЕТ 5009
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Ну так - с Бальчуном Омеля потерял бабло с потоков - конечно Бальчун для ОМеляна личным врагом был.
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при Бальчуне был пик воровства в 2015 году.
Это не от руководства УЗ зависит
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Бальчун в 2015му? Ви маленькі шалунішки-побрехунці))

20 апреля 2016 года, по результатам конкурса, был назначен Кабинетом министров Украины председателем правления ПАО «Украинська зализныця»[6].
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Та ну нах! Не може такого бути в краіні яка йде в европу!Напевно то кацапи провокаціі мутять
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Подкацапники есть и в Украине. Учитывая что воровать в РФ это как дышать, то ваши слова близки к правде.
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верхушка ворует миллиардами, а низам нельзя что ли?
Тем более если покапать, то там явно транспортная полиция крышует все...
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Прикиньте, нет, воровать нельзя вне зависимости от того, что "а вон там Вася тоже..."
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ага народ с вёдрами выстроился и черпает !
не смешите "мои молоты" !
уверен что в теме все верхние ! На залізниці масово крадуть вантажі, - заява підприємств Запорізької області - Цензор.НЕТ 5009
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- Нету у вас методов против Кости Сапрыкина!(с)
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значит нужно улучшить систему охраны. и, самое главное, поувольнять с правоохранительных служб всех оборотней в погонах.
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Билл Дорожник прыгал на тихом ходу в товарняк, открывал ключами замок вагона и сбрасывал на полотно тюки хлопка, свиные туши, бидоны с маслом, бутыли с вином. Всем этим он делился с черными людьми. (с)
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Не разгоняйте "зраду" на голом месте... На "железке" воровали, воруют и будут воровать... И это не зависит от страны. Воруют и в зачуханом Зимбабве, и в США, и в Европе. Просто разные железнодорожные компании по-разному понимают свою обязанность охраны грузов и по-разному её осуществляют... А предпринимателям запорожским совет - вместо того, чтобы на Цензор "плакаться" ходить, качественнее составляйте договора с "Укрзализныцей" и чаще в суды обращайтесь... Тогда деньги, которые "УЗ" тратит на "секретуток" в офисах, она будет тратить на обеспечение охраны грузов...
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Вы не в теме абсолютно. А договора у УЗ типовые и не обсуждаются с грузовладельцами.
70% всех хищений Укрзализныци - в Запорожской дирекции Приднепровской ж/д. Как Вам такое? Есть такое в Зимбабве или США?
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"Антон", а КТО составлял и утверждал "типовые договора"? Это же не Конституция... А в неё тоже можно, соответствующим порядком, вносит изменения... Теперь второе - сколько исков подано грузовладельцами против грузоперевозчиков? (В частности, Запорожской дирекции?). Почему по этому поводу должна "болеть голова" у Цензора и у его пользователей? Я лично Приднепровской ж/д не пользуюсь - ни езжу, ни грузы не транспортирую... Да и основная масса форумчан - тоже... На хрена мне здесь хозяйственный спор между двумя субъектами предпринимательской деятельности? То грызутся за поставки серной кислоты, "призывая обчественность в арбитры", то за металл, то за необходимость (или ненужность) определённых товарно-грузовых станций... В СУД, панове, в хозяйственный суд!... И там решайте свои вопросы...
(А то, как у одного военного прокурора советских времён было, рассказывал на рыбалке: "Сижу, веду приём граждан в военном городке. Приходит дама. Излагает жалобу. Суть жалобы - "Мой муж со мной не спит и не исполняет свои супружеские обязанности...". Спрашиваю: " А я тут при чём? Вы мне предлагаете его заменить?" Ответ: "Ну, так тут же налицо явное нарушение Закона! Ведь по Конституции, "семья - ячейка общества"! А он её разрушает...". Вот так... "Каждый баран носит свои яйца...".)
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Везде воруют. Воровство и коррупция - краеугольные камни современного украинского государства.
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а еще необходимо принять законы, которые будут очень серьезно защищать права законного бизнеса и коммерческих организаций.
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Можно принять хоть 100500 законов в нагрузку к уже имеющимся, но ключевой порок украинских законов в том, что они не обязательны к исполнению.
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тех, кто так делает - к ответственности.
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за любое нападение бандитов на честный законный бизнес или коммерческую организацию - размазывать по земле.
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Конда приехал в Мариуполь и увидл как металические карандаши весом по несоклько тон возят фурами спросил, а почему не вагонами. Ответ - потому что с вагонов воруют.
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Брат працює на залізниці, розказував,як там крадуть в першу чергу самі залізничники,має всю схему і інформацію,був готовий дати покази,спитав моєї поради,я звернувся до знайомого сбушника в чині полковника,то той порадив не довіряти нікому,навіть СБУ,бо життя і здоров'я ніхто не буде гарантувати,а поліція в основному на прикормі! Отаке життя!
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разве только в этой области? ...в 60-х годах в конце каждого состава был вооруженный карабином вохровец и открывал огонь без предупреждения...
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Да вот тут сверху пишут, что именно в этой области прям беспредел - больше чем во всех остальных вместе взятых.
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це все фішня. треба терміново закрити пару студій де дівчата з письки показують.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНа железной дороге массово воруют грузы, - заявление предприятий Запорожской области. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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