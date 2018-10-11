 "Ни Фирташ, ни Левочкин не имеют на меня никакого влияния", - Кличко

Об этом в интервью "УП" рассказал городской голова Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
На просьбу рассказать о его встрече в 2014 году в Вене с Петром Порошенко, Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным он заявил: "Я на эту тему много уже говорил. У моего брата был день рождения, он тренировался в Австрии, и так случилось, что я летел через Вену. Так случилось, что в Вене мы встретились. Мы говорили о том, как стабилизировать ситуацию. Я прилетел - Петр Алексеевич там был. Было предложение встретиться, я встретился, и был только один вопрос - как стабилизировать ситуацию. (...) Эти люди там присутствовали, когда я приехал. Мы говорили о будущем, поговорили о выборах, и я дальше поехал к брату".
На уточняющий вопрос, была ли встреча в таком формате случайной, Кличко ответил: "Я планируемо летел к брату. Но потом пришло предложение встретиться. (От кого? - УП) Я уже не помню, прошло много времени. Я получил предложение встретиться - и почему бы нет?"
Кличко также попросили прокомментировать слова Фирташа под присягой в венском суде. Напомним, тогда он заявил: "Мы добились, чего хотели. Порошенко стал президентом, Виталий Кличко - мэром".
Кличко сказал следующее: "Нужно было представить в Вене, что человек даже руководил процессами, которые происходили".
На уточняющий вопрос, значит ли это, что Фирташ обманывал, Кличко раздраженно ответил: "Я сказал то, что сказал. Не перекручивайте, пожалуйста".
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Также мэра Киева попросили рассказать, почему Фирташ и Левочкин были на его встрече с Порошенко и повлияли ли они на договоренности с ним?
"Не влияли. Это мои договоренности с Порошенко, - отметил Кличко. - Чтобы кто ни говорил - время, как лакмусовая бумажка, показывает, кто есть кто. И все заявления любого человека могут быть только заявлениями, а время все расставляет. Если бы Кличко был проектом Фирташа или Левочкина - он отстаивал бы интересы той или иной силы. Сделайте выводы по голосованию Верховной Рады, по моей работе в Киеве. Кличко представляет интересы Фирташа? Левочкина? Ахметова? Или еще каких-то игроков? Кличко представляет интересы исключительно киевлян".
"Ни Фирташ, ни Левочкин не имеют на меня никакого влияния", - подчеркнул мэр Киева.
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Ага,вот как оно сейчас называется:опустить жизненный уровень украинцев в 3 раза-это стабилизировать ситуацию.
- Пить есть, есть нету.
Так случилось...
А Петр Лексеевич тоже случайно в это время Фирташу перстень целовал...
Вот прямо из этого фильма - "Последний бойскаут..."
видео
https://youtu.be/Yz1MV2G6kh4
«О выдуманном и реальных мирах. Каждый день я читаю тут гадости про своего близкого друга. То горячей воды нет, то мост устал, то ливневки забиты. А потом ты приезжаешь с ним на «район» и видишь, как его встречают люди… Открыли сегодня с Виталиком парк на Троещине», - написал глава Днепра в посте.
Это тот самый друг, который в Днепр смотрящего в 2014-м присылал!??? И из-за которого ещё один друг Кошляк пол года сидел потом???
"Моя задача - изменить правила игры, при этом, сохранить свой базовый рейтинг. Мне не надо 99%, как у Ким Чен Ина. Я просто должен понимать, что в следующие выборы прохожу в первом туре гарантированно."
Ждём на всех избиркомах титуханов!
Навыбиралибля...
НО!!! Виталя хотя бы просто надувается и бычит!!! А наш ещё обзывает избирателей вошами, мразями и говорит, что всех на хuю вертел!!!
Да уж! Навыбирали!
Пы.Сы. И Виталя вроде воду горячую в городе не отключил.
Задолбали!!!
У нас разное видение страны... Я считаю, что Украина должна быть независимой, нейтральной, иметь одинаковые отношения с РФ и ЕС. Она (Тимошенко) так не думает, ей было важно премьерское кресло и президентство.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/sud-na-firtashem-izbrannye-citaty-78829.html"
бо як же пояснити людині якусь "схему", якщо людина моментально відправить до "своїх 2 замів 4 з яких леєать у кабміні"...
а вплив вони мають на оточення, а Кличку відведена роль "візувальника" потрібних документів...