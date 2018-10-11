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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Кличко (2585) Левочкин (527) Порошенко (15554) Фирташ (978)

 "Ни Фирташ, ни Левочкин не имеют на меня никакого влияния", - Кличко

Ни Дмитрий Фирташ, ни Сергей Левочкин не имели влияния на переговоры Виталия Кличко с Петром Порошенко.

Об этом в интервью "УП" рассказал городской голова Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

На просьбу рассказать о его встрече в 2014 году в Вене с Петром Порошенко, Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным он заявил: "Я на эту тему много уже говорил. У моего брата был день рождения, он тренировался в Австрии, и так случилось, что я летел через Вену. Так случилось, что в Вене мы встретились. Мы говорили о том, как стабилизировать ситуацию. Я прилетел - Петр Алексеевич там был. Было предложение встретиться, я встретился, и был только один вопрос - как стабилизировать ситуацию. (...) Эти люди там присутствовали, когда я приехал. Мы говорили о будущем, поговорили о выборах, и я дальше поехал к брату".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будут и подозрения, и аресты": Луценко анонсирует "резонансные действия" против Фирташа и его компаний в ближайшие месяцы

На уточняющий вопрос, была ли встреча в таком формате случайной, Кличко ответил: "Я планируемо летел к брату. Но потом пришло предложение встретиться. (От кого? - УП) Я уже не помню, прошло много времени. Я получил предложение встретиться - и почему бы нет?"

Кличко также попросили прокомментировать слова Фирташа под присягой в венском суде. Напомним, тогда он заявил: "Мы добились, чего хотели. Порошенко стал президентом, Виталий Кличко - мэром".

Кличко сказал следующее: "Нужно было представить в Вене, что человек даже руководил процессами, которые происходили".

На уточняющий вопрос, значит ли это, что Фирташ обманывал, Кличко раздраженно ответил: "Я сказал то, что сказал. Не перекручивайте, пожалуйста".

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Также мэра Киева попросили рассказать, почему Фирташ и Левочкин были на его встрече с Порошенко и повлияли ли они на договоренности с ним?

"Не влияли. Это мои договоренности с Порошенко, - отметил Кличко. - Чтобы кто ни говорил - время, как лакмусовая бумажка, показывает, кто есть кто. И все заявления любого человека могут быть только заявлениями, а время все расставляет. Если бы Кличко был проектом Фирташа или Левочкина - он отстаивал бы интересы той или иной силы. Сделайте выводы по голосованию Верховной Рады, по моей работе в Киеве. Кличко представляет интересы Фирташа? Левочкина? Ахметова? Или еще каких-то игроков? Кличко представляет интересы исключительно киевлян".

"Ни Фирташ, ни Левочкин не имеют на меня никакого влияния", - подчеркнул мэр Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко о полете на чартере с Микитасем и Столаром: Если я с кем-то лечу, это не значит, что мы друзья

Источник: https://censor.net.ua/n3090804
 
 
 Топ комментарии
 
Надо заголовок поменять, как про самолёт: То, что я беру у них деньги, не значит, что я от них зависим
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Было предложение встретиться, я встретился, и был только один вопрос - как стабилизировать ситуацию. (с) Кличко.

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Ага,вот как оно сейчас называется:опустить жизненный уровень украинцев в 3 раза-это стабилизировать ситуацию.
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Ну " стабілізація" це боксерський термін - "партнер на підлозі" !
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Надо заголовок поменять, как про самолёт: То, что я беру у них деньги, не значит, что я от них зависим
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"У моего брата был день рождения, он тренировался в Австрии, и так случилось, что я летел через Вену. Так случилось, что в Вене мы встретились. Мы говорили о том, как стабилизировать ситуацию. Я прилетел - Петр Алексеевич там был."

Так случилось... "Ни Фирташ, ни Левочкин не имеют на меня никакого влияния", - Кличко - Цензор.НЕТ 761
А Петр Лексеевич тоже случайно в это время Фирташу перстень целовал...

Вот прямо из этого фильма - "Последний бойскаут..."
видео
https://youtu.be/Yz1MV2G6kh4



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"Вплив" Фірташа і Львочкіна був "закінчений" після дострокового виконання мною (Кличком) Віденського протоколу, а у "Інкогніто" ще продовжується...
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Открою тебе секрет, Виталька - они и на меня не имеют никакого влияния
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За него даже стулья в кабинете краснеют.
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Віталю, ну, якщо не мають на тебе вони ніякого впливу, то бери Петю та приїжджайте до мене в Черкаси. Це з ближче ніж в Австрію, та й по3,14здіть ні про що є з ким.
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Ну лошара, блин. Его использовали и списали, а оно кукареает что там всего "полшишечки" было, поэтому не считается.
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виталька педалька хоть и тупой боксер, но даже он понимает что придется очень скоро ответить за содеянное. И не самому а с лолитой.
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Филатов: Я никогда не был у Коломойского на побегушках. Если уж совсем честно, я ему ничего не должен. А он мне? По-разному можно считать.

«О выдуманном и реальных мирах. Каждый день я читаю тут гадости про своего близкого друга. То горячей воды нет, то мост устал, то ливневки забиты. А потом ты приезжаешь с ним на «район» и видишь, как его встречают люди… Открыли сегодня с Виталиком парк на Троещине», - написал глава Днепра в посте.

Это тот самый друг, который в Днепр смотрящего в 2014-м присылал!??? И из-за которого ещё один друг Кошляк пол года сидел потом???

"Моя задача - изменить правила игры, при этом, сохранить свой базовый рейтинг. Мне не надо 99%, как у Ким Чен Ина. Я просто должен понимать, что в следующие выборы прохожу в первом туре гарантированно."

Ждём на всех избиркомах титуханов!
Навыбиралибля...
НО!!! Виталя хотя бы просто надувается и бычит!!! А наш ещё обзывает избирателей вошами, мразями и говорит, что всех на хuю вертел!!!

Да уж! Навыбирали!
Пы.Сы. И Виталя вроде воду горячую в городе не отключил.
Задолбали!!!
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а шо такое? у Витальки бенефис? прямо с утра и ...понесло
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Ну св.Виталя...а то что втёмную дурня пользуют, орган, в который едят ,не поймет..
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А Фредди Крюгера он случайно не встречал в туалете самолёта? Виталику не надо никуда летать. С ним все случайно встречаются,а он не хочет. Поберег бы нервы.
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"Дмитрий Фирташ заявил о том, что противостояние с Тимошенко было вызвано разным видением дальнейшего развития страны.
У нас разное видение страны... Я считаю, что Украина должна быть независимой, нейтральной, иметь одинаковые отношения с РФ и ЕС. Она (Тимошенко) так не думает, ей было важно премьерское кресло и президентство.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/sud-na-firtashem-izbrannye-citaty-78829.html"
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та я до речі не сумніваюсь, щоб мати хоч якийсь вплив потрібно щоб людина хоча б щось розуміла....

бо як же пояснити людині якусь "схему", якщо людина моментально відправить до "своїх 2 замів 4 з яких леєать у кабміні"...
а вплив вони мають на оточення, а Кличку відведена роль "візувальника" потрібних документів...
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Если я с кем то ем,это не значит,що они мне друзья "Ні Фірташ, ні Льовочкін не мають на мене жодного впливу", - Кличко - Цензор.НЕТ 2756
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ни Фирташ, ни Левочкин не имеют на меня никакого влияния", - Кличко
 
 
 
 
 
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