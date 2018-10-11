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Все про:Березовский (180) Литвиненко (58) убийство (5025) ФСБ (1269) Аэрофлот (29)

 Задушенный соратник Березовского планировал доказать в лондонском суде связь "Аэрофлота" с ФСБ, - WSJ

Бывший замдиректора "Аэрофлота" Николай Глушков, погибший от удушения в марте этого года, планировал доказать в лондонском суде сотрудничество российской авиакомпании со спецслужбами.

 Каксообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документы суда.

Вдова Александра Литвиненко Марина рассказала изданию, что "Аэрофлот" с советских времен использовался спецслужбами для отправки зарплаты агентам по всему миру, а также доставки нелегальных грузов. В интервью Глушкова "Коммерсанту" тот утверждал, что на момент его прихода в "Аэрофлот" в 1996 году в авиакомпании работали около 3 тыс. сотрудников ФСБ из 14 тыс. человек.

По данным WSJ, Глушков предложил руководителям "двух главных спецслужб" России самим платить зарплаты в "Аэрофлоте", поскольку они активно пользуются услугами авиакомпании. После этого ему, согласно судебным документам, стали поступать угрозы. Начальник охраны Бориса Ельцина Александр Коржаков обещал ему "оторвать голову" и "посадить в тюрьму", если он "продолжит нарушать права ФСБ". Сам Коржаков в разговоре с WSJ это отрицает.

Глушков рассказал своим друзьям о планах доказать связь "Аэрофлота" со спецслужбами. Он был задушен незадолго до предварительного судебного заседания по своему иску.

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Погибший в 1989—1991 годах занимал пост начальника отдела, затем — замгендиректора АО "ЛогоВАЗ", созданного Березовским. В 1991—1995 годах руководил финансовым департаментом "АвтоВАЗа", в 1996 году занял пост заместителя гендиректора "Аэрофлота".

В 2000 году был арестован по делу о хищении средств авиакомпании, обвинен в мошенничестве, отмывании преступно нажитых средств и невозвращении валютной выручки из-за границы. В 2004 году был приговорен Савеловским судом Москвы к трем годам и трем месяцам заключения и освобожден в зале суда, так как отбыл этот срок, находясь под стражей.

Последние годы проживал в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств "Аэрофлота" в 1990-х годах.

Тело Глушкова обнаружила его дочь Наталья в квартире на окраине Лондона 13 марта. Полиция Великобритании пришла к выводу, что он скончался в Лондоне от удушья. Расследованием его смерти занялось Управление полиции Лондона по борьбе с терроризмом. 16 марта оно объявило, что считает смерть Глушкова убийством.

Источник: https://censor.net.ua/n3090802
 
 
 Топ комментарии
 
Продолжайте строить газопроводы и не скулите.
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Задушенный соратник Березовского планировал доказать в лондонском суде связь "Аэрофлота" с ФСБ, - WSJ

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так це аксіома, її не доводять. Це очевидні речі. Навіщо це доводити, у кого сумніви? ФСБ пронизані всі сфери суспільного життя, а тим більш галузі, які безпосередньо контактують с зовнішнім, ворожим параші, світом.
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Продолжайте строить газопроводы и не скулите.
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знакомый почерк.Любители "солберецкогошпиля" подчищают за обгадившейся по самые не хочу страной.
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Скоро грушники королеву Великобритании придушат.
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Это уже просто насмешка. Собачьим поводком, типа смерть собаке. А с другой стороны скрипаль не верит, что его хотели убить грушники. путиноид его назвал предателем,мерзавцем, открыто не стесняясь, т.е. даже не скрывал своего презрения и что с такими людьми нужно делать.
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какая тебе разница чем гебня душит людей?
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Задушенный соратник Березовского планировал доказать в лондонском суде связь "Аэрофлота" с ФСБ, - WSJ

--------------
так це аксіома, її не доводять. Це очевидні речі. Навіщо це доводити, у кого сумніви? ФСБ пронизані всі сфери суспільного життя, а тим більш галузі, які безпосередньо контактують с зовнішнім, ворожим параші, світом.
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Обалдеть, получается,что спецслужбы рф убивают давно в Лондоне и до *новичка* многое скрывалось или усердно замалчивалось. Поражает еще другое, а разве спецслужбы других стран не знали об Аэрофлоте? Скоро в этой Англии до королевской семьи доберутся, с такими специалистами. Позорище какое-то в мире происходит.
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ФСБ ликвидировало в Великобритании дюжину "друзей" Березовского. Но когда Тереза Мэй была министром МВД это её не особо волновало.
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Все списали на несчастные случаи и самоубийства. Даже труп в сумке и человека умершего от множественных ножевых ран. Мэй будучи министром даже препятствовала расследованию дела Литвиненко.
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Эксперт по радиации в деле Литвиненко Мэтью Панчер умер в мае 2016 года. На его теле были обнаружены многочисленные колотые раны. В заключении патологоанатома сказано, что смерть наступила из-за потери крови. По мнению судмедэксперта, Панчер сам нанес себе травмы при помощи двух ножей.

https://www.novayagazeta.ru/news/2017/06/20/132683-buzzfeed-uznal-ob-ubiystve-eksperta-po-delu-litvinenko
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Удивительные люди, эти европйеские либералы. ФСБ у них под носом расправлялась с инакомыслящими десятками, если не сотнями, а они только сейчас задумались.
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В британской прессе опубликовано фото возможного любовника задушенного в Великобритании соратника Бориса Березовского. Журналисты утверждают, что 27-летний мажор учился с дочкой Николая Глушкова и основал с ней бизнес в Азербайджане.
Пикантных подробностей смерти сбежавшего в Британию несколько лет назад Николая Глушкова становится все больше - Daily Mail опубликовала фотографию молодого человека, который, по одной из версий, случайно задушил беглого бизнесмена во время любовных игр.
По данным британского таблоида, 27-летнего любовника Глушкова зовут Денис Трушин. Познакомились они, когда Трушин изучал моду в Вестминстерском университете, где училась и дочь Глушкова Наталья. Трушин свободно говорит по-английски, считается выходцем из так называемой тусовки мажоров, работает бренд-консультантом. Сообщается, что вместе с дочерью Глушкова Трушин открыл бизнес по торговле модной одеждой в Азербайджане.
Между тем британская полиция продолжает расследование таинственной смерти соратника миллиардера Бориса Березовского. Судя по немногочисленным утечкам информации, Глушков в роковую ночь был дома не один.
Следователи нашли несколько косвенных подтверждений этой необычной версии. Во-первых, Глушков был задушен поводком для выгула собак. Во-вторых, следов взлома на месте преступления обнаружено не было, а значит, убийцу практически наверняка добровольно пустили в дом.https://www.dailymail.co.uk/news/article-5524865/Husband-27-quizzed-Russian-tycoon.html
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗадушенный соратник Березовского планировал доказать в лондонском суде связь "Аэрофлота" с ФСБ, - WSJ
 
 
 
 
 
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