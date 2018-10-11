 Задушенный соратник Березовского планировал доказать в лондонском суде связь "Аэрофлота" с ФСБ, - WSJ

Каксообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документы суда.

Вдова Александра Литвиненко Марина рассказала изданию, что "Аэрофлот" с советских времен использовался спецслужбами для отправки зарплаты агентам по всему миру, а также доставки нелегальных грузов. В интервью Глушкова "Коммерсанту" тот утверждал, что на момент его прихода в "Аэрофлот" в 1996 году в авиакомпании работали около 3 тыс. сотрудников ФСБ из 14 тыс. человек.

По данным WSJ, Глушков предложил руководителям "двух главных спецслужб" России самим платить зарплаты в "Аэрофлоте", поскольку они активно пользуются услугами авиакомпании. После этого ему, согласно судебным документам, стали поступать угрозы. Начальник охраны Бориса Ельцина Александр Коржаков обещал ему "оторвать голову" и "посадить в тюрьму", если он "продолжит нарушать права ФСБ". Сам Коржаков в разговоре с WSJ это отрицает.

Глушков рассказал своим друзьям о планах доказать связь "Аэрофлота" со спецслужбами. Он был задушен незадолго до предварительного судебного заседания по своему иску.

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Погибший в 1989—1991 годах занимал пост начальника отдела, затем — замгендиректора АО "ЛогоВАЗ", созданного Березовским. В 1991—1995 годах руководил финансовым департаментом "АвтоВАЗа", в 1996 году занял пост заместителя гендиректора "Аэрофлота".

В 2000 году был арестован по делу о хищении средств авиакомпании, обвинен в мошенничестве, отмывании преступно нажитых средств и невозвращении валютной выручки из-за границы. В 2004 году был приговорен Савеловским судом Москвы к трем годам и трем месяцам заключения и освобожден в зале суда, так как отбыл этот срок, находясь под стражей.

Последние годы проживал в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств "Аэрофлота" в 1990-х годах.

Тело Глушкова обнаружила его дочь Наталья в квартире на окраине Лондона 13 марта. Полиция Великобритании пришла к выводу, что он скончался в Лондоне от удушья. Расследованием его смерти занялось Управление полиции Лондона по борьбе с терроризмом. 16 марта оно объявило, что считает смерть Глушкова убийством.