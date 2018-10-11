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 Общество, За рубежом
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 Россиянам надоела сильная власть, многие устали и готовы к переменам, - доклад Комитета гражданских инициатив

Социологи впервые за несколько лет зафиксировали в массовом сознании россиян высокую готовность к переменам и отказ от надежд на сильную власть в пользу запроса на справедливость.

Об этом говорится в докладе Комитета гражданских инициатив об изменениях общественных настроений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

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Россияне все меньше надеются на помощь государства и все больше стараются рассчитывать на свои силы, считают авторы исследования. Граждане все реже соглашаются с внешней политикой России, причем число несогласных растет "по мере снижения уровня жизни", сказано в докладе.

Изменения произошли из-за "усталости от длительного периода экономического неблагополучия и спада доходов", сказал "Коммерсанту" один из авторов доклада Михаил Дмитриев. Всплеск негативных настроений, по его мнению, произошел после объявления о повышении возраста выхода на пенсию.

Подобные негативные настроения наблюдали после экономических кризисов, а также перед 2014 годом. Однако предыдущая волна негатива прервалась после оккупации Крыма Россией.

Комитет гражданских инициатив подготовил доклад после опроса 10 фокус-групп в Москве, Владимире и Гусь-Хрустальном и сравнительного анализа личностных социально-психологических профилей 60 сторонников и противников власти в соцсетях.

Источник: https://censor.net.ua/n3090798
 
 
 Топ комментарии
 
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят!"
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Підірве хуйло ще пару будинків, як на Каширці -і вівці знову згуртуються навколо нього..
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"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят!"
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во-во...нет чтоб устроить переворот, отдать свои недра в правильные руки добросовестных западных партнеров и сразу зажить по-людски на кредиты мвф...рабы-с... Росіянам набридла сильна влада, багато хто втомився і готовий до змін, - доповідь Комітету громадянських ініціатив - Цензор.НЕТ 286
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Твоё лицо, когда ты слышишь гимн Украины
Россиянам надоела сильная власть, многие устали и готовы к переменам, - доклад Комитета гражданских инициатив - Цензор.НЕТ 4599
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наш гімн і жовтоблакитний, а особливо червоночорний прапор діють на орків, як свячена вода на нечисть...
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Их сцарю нечего бояться. Его холопы сплотятся вокруг него при первом же упоминании о Киевской "хунте".
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Действительно, намного лучше, когда власть слабая.
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Ну-ка расскажи - где в статье написан отказ от сильной власти? :D
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Я ж тебе уже сказал, мне с тобой не о чем говорить.
Так шо, не дуйся. Россиянам надоела сильная власть, многие устали и готовы к переменам, - доклад Комитета гражданских инициатив - Цензор.НЕТ 677
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Тогда сам с собой говори, а не выставляй содержимое твоего понимания, вроде этого

Читатель Новостей

Действительно, намного лучше, когда власть слабая.
11.10.2018 10:33 Ответить Мне нравится

напоказ.
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На уроках надо учиться, а не читать новости..Бо будешь як Рева..
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На чьих уроках, на твоих?
Вот я и учусь, чтоб не быть покорным быдлом, как ты.
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"Хороший президент тот, который хорошо е...ставит раком." - Поговорка времён совка.
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Підірве хуйло ще пару будинків, як на Каширці -і вівці знову згуртуються навколо нього..
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Що? Невже заквакали мокші на болоті... що вже поганенько??? Так це тільки на чверть "шишки" вставленної вам у дупу від всесвітньої спільноти. Бажаю почути відголос розриву вашої рашедупи після введення оної під самі гланди.
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Рукоцелование на России никто не отменял
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это снова новость для тех кто еще верит что россиюшка матушка и ее жители будут нормальными, что вот вот сейчас там будет сменяемость власти и все жители кацапии встанут на колени и будут просит прощенья за свои преступления
Как это можно комментировать
Даже не знаю, что и сказать и мысли лишь о шпилях
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Не надо путать "гражданскую активность и сознательность" с "бурчанием пустого желудка", а "Майдан" - с "русским народным бунтом, бессмысленным и беспощадным...".
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Кацапы начинают задумываться о демократии (в их понимании), когда становится нечего жрать.
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Не помню кто,но кто-то из предсказателей в 2016г сказал,что война с Востока Украины перекинется в Кацапию. Очень хочется чтоб сбылось.
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Ніяких протестів не буде, навіть при ліквідації росії.
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Кумедний ти мокша -) харашо живьйош как и многие ?)!немного патерпі будет ісчо лучше-)
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Какую страну проср#ли! Одно указание "провести продажу туалётной бумаги с 10.00" в трёх магазинах чего стоит Росіянам набридла сильна влада, багато хто втомився і готовий до змін, - доповідь Комітету громадянських ініціатив - Цензор.НЕТ 3160
Росіянам набридла сильна влада, багато хто втомився і готовий до змін, - доповідь Комітету громадянських ініціатив - Цензор.НЕТ 8194
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Со времен ивана грозного , на росции ( тогда московсское царство )

- 2-3 раза в столетие -- дефицыт , а по сути голодовки..

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И касапов всегда спасали ЕВР0ПА и АМЕРИКА !

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Скоро касапы будут откапывать ими зарыты гейевропейсские продукты..

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ТАК БЫЛ0 и ТАК БУДЕТ !,

Если Г0СП0ДУ НЕ НАД0ЕСТ ! И он НАКАЖЭТ ЗА ГРЕХ УНИЧТ0ЖЭНИЯ ПР0ДУКТ0В современности росции..

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Кацапам на пляшці посидіти як горідки випити. Брехня, кацапи будуть терпіти до здоху свого.
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А хэ вам ни на рэ? Сначала репарации/контрмбуции..а потом мухожук...
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Эффект от захвата Крыма ослаб,приготовится Белоруси !
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Холодильник, почав перемогати телевизор Росіянам набридла сильна влада, багато хто втомився і готовий до змін, - доповідь Комітету громадянських ініціатив - Цензор.НЕТ 4972
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Будут им перемены! Надеюсь с Ингушетии начнеться распад и гражданская война! И россиянин будет варить рассиянина и с аппетитом кушать его!! Аминь и да будет так!
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Холодильник начал побеждать телевизор.
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Це неможливо.
Якщо у телевізорі все погано, а у холодильнику добре (як у нас), то дядько думає: "Це, мабуть, лише мені пощастило, а в країні жопа.".
Якщо у телевізорі все добре а у холодильнику погано (як у кацапів), дядько думає: "це лиш мені, мабуть не пощастило, а в країні все добре".
Тому, не сподівайтеся що жолодильник переможе телевізор!
У нас же ж не переміг, то чому у кацапів переможе?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссиянам надоела сильная власть, многие устали и готовы к переменам, - доклад Комитета гражданских инициатив
 
 
 
 
 
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