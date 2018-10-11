 Россиянам надоела сильная власть, многие устали и готовы к переменам, - доклад Комитета гражданских инициатив

Об этом говорится в докладе Комитета гражданских инициатив об изменениях общественных настроений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
Россияне все меньше надеются на помощь государства и все больше стараются рассчитывать на свои силы, считают авторы исследования. Граждане все реже соглашаются с внешней политикой России, причем число несогласных растет "по мере снижения уровня жизни", сказано в докладе.
Изменения произошли из-за "усталости от длительного периода экономического неблагополучия и спада доходов", сказал "Коммерсанту" один из авторов доклада Михаил Дмитриев. Всплеск негативных настроений, по его мнению, произошел после объявления о повышении возраста выхода на пенсию.
Подобные негативные настроения наблюдали после экономических кризисов, а также перед 2014 годом. Однако предыдущая волна негатива прервалась после оккупации Крыма Россией.
Комитет гражданских инициатив подготовил доклад после опроса 10 фокус-групп в Москве, Владимире и Гусь-Хрустальном и сравнительного анализа личностных социально-психологических профилей 60 сторонников и противников власти в соцсетях.
Это сурло!
Так шо, не дуйся.
Читатель Новостей
Действительно, намного лучше, когда власть слабая.
11.10.2018 10:33 Ответить Мне нравится
напоказ.
Вот я и учусь, чтоб не быть покорным быдлом, как ты.
Как это можно комментировать
Даже не знаю, что и сказать и мысли лишь о шпилях
- 2-3 раза в столетие -- дефицыт , а по сути голодовки..
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И касапов всегда спасали ЕВР0ПА и АМЕРИКА !
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Скоро касапы будут откапывать ими зарыты гейевропейсские продукты..
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ТАК БЫЛ0 и ТАК БУДЕТ !,
Если Г0СП0ДУ НЕ НАД0ЕСТ ! И он НАКАЖЭТ ЗА ГРЕХ УНИЧТ0ЖЭНИЯ ПР0ДУКТ0В современности росции..
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Якщо у телевізорі все погано, а у холодильнику добре (як у нас), то дядько думає: "Це, мабуть, лише мені пощастило, а в країні жопа.".
Якщо у телевізорі все добре а у холодильнику погано (як у кацапів), дядько думає: "це лиш мені, мабуть не пощастило, а в країні все добре".
Тому, не сподівайтеся що жолодильник переможе телевізор!
У нас же ж не переміг, то чому у кацапів переможе?