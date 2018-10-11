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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Кличко (2585) Столар (5) Микитась (2)

 Кличко о полете на чартере с Микитасем и Столаром: Если я с кем-то лечу, это не значит, что мы друзья

Вадим Столар не является "правой рукой" мэра Киева Виталия Кличко и не ведет от его имени политические переговоры.

Об этом в интервью "УП" рассказал городской голова Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Он не стал комментировать утверждение о том, что Вадим Столар является его "правой рукой", ссылаясь на то, что это все слухи. 

А на просьбу прокомментировать сюжет Радио Свобода, в котором показано, как он прилетел на чартере с Максимом Микитасем и Вадимом Столаром, Кличко сказал: "Смотрите, первое - меня пригласили на самолет. Второе - я летаю постоянно и не могу отвечать за всех людей, каким образом люди летели из Мюнхена, Вены, Неаполя, с теми или иными людьми. Меня пригласил Микитась. Даже обращение было к проверяющим органам - пожалуйста, доказывайте, что Микитасю были предоставлены какие-то преференции. Все было проверено, и никакого ответа нет. Более того, я заплатил за свой перелет, меня нельзя обвинить в коррупции".

На вопрос о том, какие у него отношения со Столаром и почему он с ним летает, Кличко ответил: "Я знаком со многими людьми, которые живут в нашем городе. Это не значит, что, если я со знакомым лечу по тем или иным направлениям, - это не значит, что мы друзья".

Также Кличко подчеркнул, что Столар не ведет и не может вести от его имени политические переговоры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК проверяет полет Кличко на чартере со скандальными застройщиками Мыкытасем и Столаром

Напомним, программа "Схемы" зафиксировала, что мэр Киева Виталий Кличко 17 августа 2017 года прилетел из Неаполя в Киев на частном самолете вместе с известными столичными застройщиками. Журналисты зафиксировали, как после посадки самолета Cessna Citation XLS из вип-терминала аэропорта "Борисполь" вышли мэр Киева Виталий Кличко и народный депутат и руководитель государственной корпорации "Укрбуд" Максим Мыкытась с женой. На борту самолета была и Мария Казанцева. Она фигурирует в СМИ как член наблюдательного совета строительной компании City Capital Group.

Также журналистам удалось получить информацию из базы данных о пересечении границы Украины по всем пассажирам этого чартера из Неаполя. В списке пассажиров самолета оказался Вадим Столар - экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов, бывший руководитель патронатной службы Киевской горадминистрации и бизнес-партнер застройщика Вагифа Алиева в некоторых проектах. В комментарии программе мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за аренду чартера платил Мыкытась. По словам Кличко, он случайно встретил на улице в Неаполе Максима Мыкытася и согласился приобрести билет на чартер, потому что имел перелет со "стыковкой", а Мыкытась летел прямым рейсом. Зато народный депутат Максим Мыкытась сообщил, что также не платил за весь чартер, а только приобрел билет: "Я только платил за те места, которые были оплачены. Я сидел, я же не стоя там летел. Я сидел в своем кресле. Вот за него я и заплатил", - заявил Мыкытась. Как он оказался в одном самолете с Кличко и Столаром, народный депутат Мыкытась сообщить отказался, объяснив, что это "личный вопрос". В счете за перелет, который Виталий Кличко отправил журналистам, указано, что мэр Киева должен оплатить 1500 евро без НДС на счет компании Tango limeted, зарегистрированной на Сейшельских островах.

Журналисты обратились к компании AirPink, которая предоставляет в аренду самолет, которым воспользовались Кличко, Мыкытась, Столар и Казанцева, с вопросом, существует ли возможность приобретения отдельного билета на чартер. Компания опровергла такую ​​возможность. Также в AirPink сообщили, что перелет самолета Неаполь - Киев стоит 13 300 евро.

Источник: https://censor.net.ua/n3090795
 
   
 Топ комментарии
 
они летели без удовольствия
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По словам Кличко, он случайно встретил на улице в Неаполе Максима Мыкытася.

Та и правда. Сколько там того Неаполя. Вон Луцик же наткнулся на Беню в Амстердаме. А этому что, нельзя?
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Ну вообще то логично...
Если я кого то трах-ю, это ведь не обязательно супружеский долг!
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ага. мне вот интересно, если в кумовьях шлюхрич ходит, это значит, что они друзья?
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Понятное дело, вы просто "бизнес-партнеры" которые воруют деньги из киевского бюджета.
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А что им сочувствовать? Два раза Лёню-Космоса, теперь этого дауна. Такое в каждом городе происходит.
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Им не сочувствовать, а соболезновать надо. Если бог хочет наказать, лишает ума...
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По словам Кличко, он случайно встретил на улице в Неаполе Максима Мыкытася.

Та и правда. Сколько там того Неаполя. Вон Луцик же наткнулся на Беню в Амстердаме. А этому что, нельзя?
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Тааакиииииееее маааленькие деревеньки городского типа.
Одна главная улица им. Ленина!
Ой ржу не могу!
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так он и порохла с фирташем случайно в Вене встретил
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Дык понятно - вы просто вместе билеты вскладчину взяли, чтобы дешевле было...)))
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- Да ты скажи, какая вина на мне, боярин?
-Тамбовский волк тебе боярин! Квартиру Шпака вы брали?!(С)
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а як ви лінк хочете отримати?)))з методички ж його копіпастом на форум не перенести)))
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Ну и к чему это!?
Это хрен знает когда было - раз, Кличко просто отмороженый на всю голову - два, прилетел бухой - три. Лучше бы троллили по 3-ему пункту, но из-за второго сцыкотно! Кличко о полете на чартере с Микитасем и Столаром: Если я с кем-то лечу, это не значит, что мы друзья - Цензор.НЕТ 8343
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Как говорится- секс не повод для знакомства. Витале все мозги на ринге отбили.
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Анекдот про дружбу.
- Братан, привет! Что-то случилось? От тебя 18 пропущенных звонков.
- Все нормально, братан! Меня уже отп"здили!
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А если подогреть воду,то она будет теплой. Не так ли,виталя?
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Зная виталю... Даже стесняюсь спросить - сколько пива надо выпить, что бы подогреть до нужной температуры! Кличко о полете на чартере с Микитасем и Столаром: Если я с кем-то лечу, это не значит, что мы друзья - Цензор.НЕТ 825
Пусть что ли табличку даст!
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Согласен с Клячко, какая разница,все и так знают ,что ты Виталька мудак...)
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Ой мляяяя... Педалик у тебя слово коррупция отпечатано на отбитом лбу... А ты все "я не я и хата не моя... Не смеши моего кота... он просто в афиге
Кличко о полете на чартере с Микитасем и Столаром: Если я с кем-то лечу, это не значит, что мы друзья - Цензор.НЕТ 3070
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Это не значит, что они друзья. Это значит, что они договариваются о каких-то схемах. И это значит, что Виталя - коррупционер.
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А ты, типа, глаза закрыл и на голову пакет полиэтиленовый надел?
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Столица.Должности. Схемы. Вот и слетается сюда все дерьмо с регионов.
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Як кажуть у нашому селі, - "Алкоголіки нам не друзі!!!...Але і не вороги!" Кличко о полете на чартере с Микитасем и Столаром: Если я с кем-то лечу, это не значит, что мы друзья - Цензор.НЕТ 1423
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Ну ... да, Ну-да. А ось Юлін друзь Ющенко не дозволяв їй літати навіть на державних літаках в державних справах. І чого він так робив?
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Было противно, но я летел. Через не могу и не хочу
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Пишу явку с повинной-около месяца назад я летел с Кличко одним самолетом до Мюнхена,но есть смягчающее обстоятельство-рейс был обычным.
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браты клячко могут попробовать себя в казине «булкан»,
там они случайно могут со шлюшком выиграть рошенку
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киевляне прикормленные властью скоты, жаль, что после чернобыля ветер не в сторону киева дул
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я хотів голосувати за Клічко, коли він був ще кандидатом в президенти. Хоча і розумів, що біля хороших хлопців завжди крутяться хлопці погані, в якості "радників", "друзів", "доброзичливців"... Та коли він зняв свою кандидатуру на користь "поганого хлопця", як політик - став не цікавий.
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Радіо Свобода скоро перетвореться на радіо Зрада.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКличко о полете на чартере с Микитасем и Столаром: Если я с кем-то лечу, это не значит, что мы друзья
 
 
 
 
 
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