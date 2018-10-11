 Выдавая зарплаты в конвертах, должностные лица одной из кондитерских компаний Харьковщины уклонились от уплаты в бюджет 5 млн грн НДФЛ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В частности установлено, что должностные лица предприятия - фигуранта в течение 2016-2018 годов использовали в производстве труд неоформленных работников и выплачивали им зарплату "в конверте" и, соответственно, не удерживали и не перечисляли в бюджет налог с доходов физических лиц. Кроме того, указанные работники были лишены надлежащих условий труда и социальной защиты.
В результате таких действий в бюджет не поступило 5 млн грн НДФЛ.
По результатам санкционированного обыска, проведенного в офисном помещении предприятия, изъяты доказательства преступной деятельности, в частности документация, черновые записи и более 870 тыс. грн наличными, на которые в дальнейшем судом наложен арест.
Все конкуренты рошена должны жить строго по закону!
Друзьям справедливость, врагам Закон
а в кривому)))каналі - там фсе йде на охфіс - в Парусі - і парковку біля нього десятка машин,
з гордим написом кривий))))
а заодно и хозяина
Пусть каждый сам за себя платит налоги и ответственность пусть каждый несет сам за себя!
Ведь по логике вещей именно работнику выгодно самому платить за себя налоги, ведь тогда он получит госпенсию, госсоцстрахование, гособразование, госмедицину...
По логике вещей, когда каждый сам за себя будкт платить, не будет конвертов, появится реальный гражданский контроль за властью и и за тем как власть тратит налоги...
Но вы совкочиновники забрали право и обьязанность у граждан самим платить за себя налоги!