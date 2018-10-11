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 Общество
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Все про:зарплата (1774) налоговая (764) ГФС (2822)

 Выдавая зарплаты в конвертах, должностные лица одной из кондитерских компаний Харьковщины уклонились от уплаты в бюджет 5 млн грн НДФЛ

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры области расследуется уголовное производство по факту умышленного уклонения от уплаты налогов и грубого нарушения законодательства о труде должностными лицами одной из кондитерских компаний Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В частности установлено, что должностные лица предприятия - фигуранта в течение 2016-2018 годов использовали в производстве труд неоформленных работников и выплачивали им зарплату "в конверте" и, соответственно, не удерживали и не перечисляли в бюджет налог с доходов физических лиц. Кроме того, указанные работники были лишены надлежащих условий труда и социальной защиты.

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В результате таких действий в бюджет не поступило 5 млн грн НДФЛ.

По результатам санкционированного обыска, проведенного в офисном помещении предприятия, изъяты доказательства преступной деятельности, в частности документация, черновые записи и более 870 тыс. грн наличными, на которые в дальнейшем судом наложен арест.

Источник: https://censor.net.ua/n3090794
 
 
 Топ комментарии
 
И это правильно, товарищи!
Все конкуренты рошена должны жить строго по закону!
Друзьям справедливость, врагам Закон
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Років зо два тому на виплаті зарплатні в конвертах попався один потужний канал чесних новин.. Навіть свідчення були.. Це ж які збитки були нанесені бюджету, пенсійному фонду та наповненню військового збору під час війни? Але власника каналу чомусь не покарано, не посаджено до буцигарні як Аль Капоне за злісне та свідоме ухиляння від сплати податків..
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Ох у эти кондитеры, минимизируюшие налоговое бремя...)
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"одной из кондитерских компаний" - НЕУЖЕЛИ РОШЕН!!!???
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Судя по тому, что название компании не назвали....
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2 года налогов с 1 конд фабрики - 5 млн. то бишь чтоб десятки фабрик должны платить налоги на протяжении 2 лет чтоб покрыть 1 взрыв склада. не говоря о стоимости уничтоженных боеприпасов. и барыги уверенны что мы это снова схаваем и мы схаваем, то есть украина заслуживает этих мародёров и такое жалкое существование.
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дорогуша. с каких пор кацапье блохастое волнуют украинские проблемы в кондитерской отрасли. вы там у себя сосите лапу, или что то повкусней, и помалкивайте. украинцы сами разберутся.
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написано-Харьковщины. или очки не выдал бригадир?
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ни в коем случае. и я не говорю, что прызыдентмыру так не делает. делает. но ведь это просто замечательный инструмент борьбы с конкурентом.
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И это правильно, товарищи!
Все конкуренты рошена должны жить строго по закону!
Друзьям справедливость, врагам Закон
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Ох у эти кондитеры, минимизируюшие налоговое бремя...)
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Років зо два тому на виплаті зарплатні в конвертах попався один потужний канал чесних новин.. Навіть свідчення були.. Це ж які збитки були нанесені бюджету, пенсійному фонду та наповненню військового збору під час війни? Але власника каналу чомусь не покарано, не посаджено до буцигарні як Аль Капоне за злісне та свідоме ухиляння від сплати податків..
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І не факт, що і до цього часу там з/п не в конвертах.
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шо не зробиш, шоб))) картинка була в дурно-ящику, номер 5 ?!
а в кривому)))каналі - там фсе йде на охфіс - в Парусі - і парковку біля нього десятка машин,
з гордим написом кривий))))
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Налог на зарплату 39.5% .то есть тупо грабёж и обдираловка украинского народа чтобы прокормить корупционную ублюдочное зимующих тварей чиновников
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шо це за новина?! це ж не про рошен), чоколятні)) розкажіть!
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походу настала пора харьковской бисквитке поменять вывеску
а заодно и хозяина
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А уменьшить налоговое давление на мелкий и средний бизнес низзяяя..Сразу пу нападёт..Поэтому будут давить..А когда всех задавят - свалят..Как саранча..
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Теперь эту компанию налоговики обанкротят, придет петя, купит за 5 копеек и будет это рошен, на котором тоже будут платить зарплату в конвертах, только в 2 раза меньше)))
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После уплаченных тарифов на налог денег не остаётся
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Щас вгонят в долги,а потом сделают предложение,от якого нельзя отказаться. Видаючи зарплати "в конвертах", посадові особи однієї з кондитерських компаній Харківщини ухилилася від сплати до бюджету 5 млн грн ПДФО - Цензор.НЕТ 9104
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Ну так ПОЧЕМУ В УКРАИНЕ НАЛОГИ ЗА РАБОЧЕГО НАЧИСЛЯЕТ И ПЛАТИТ НЕ САМ РАБОЧИЙ, А ПРЕДПРИЯТИЕ???

Пусть каждый сам за себя платит налоги и ответственность пусть каждый несет сам за себя!

Ведь по логике вещей именно работнику выгодно самому платить за себя налоги, ведь тогда он получит госпенсию, госсоцстрахование, гособразование, госмедицину...
По логике вещей, когда каждый сам за себя будкт платить, не будет конвертов, появится реальный гражданский контроль за властью и и за тем как власть тратит налоги...

Но вы совкочиновники забрали право и обьязанность у граждан самим платить за себя налоги!
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Потому что у нас такая запутанная и сложная система налогообложения - что нужно получать специальное образование, чтобы правильно начислить и уплатить налоги.
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Что приводит к необходимости содержать туеву хучу особых госклерков с "достойными" условиями работы и зарплатами..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВыдавая зарплаты в конвертах, должностные лица одной из кондитерских компаний Харьковщины уклонились от уплаты в бюджет 5 млн грн НДФЛ
 
 
 
 
 
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