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Все про:Метрополитен (552) реклама (539) Сытник (610)

 Провокация против Сытника: в киевском метро появилась новая антиреклама главы НАБУ. ФОТО

В киевском метрополитене появилась новая антиреклама против директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: "Это просто голословные высказывания", - Березенко отрицает причастность к рекламе с Сытником в метро

На рекламном плакате от имени Сытника говорится: "Дайте мне еще один шанс до следующего раза. Я точно разоблачу топ-коррупционеров".

Провокация против Сытника: в киевском метро появилась новая антиреклама главы НАБУ 01

Также на плакате указано 2 организации "Чесне Слово" и "Національна Безпекова Платформа".

Отметим, что 3 октября директор НАБУ Артем Сытник выступал с докладом перед Комитетом ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посмеет ли НАБУ начать проверку деятельности структур Березенко, - Бутусов об антирекламе Сытника в метро

Как сообщалось ранее, 3 октября директор НАБУ А.Сытник заявил, что за акциями и размещением рекламных материалов, направленных на дискредитацию НАБУ, могут стоять первый заместитель главы Службы безопасности Украины Павел Демчина и заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко. Отвечая на вопрос журналистов о том, стоят ли за акциями и рекламой С.Березенко и П.Демчина, директор бюро сказал: "Мы убеждены, что именно при содействии этих лиц это делается".

Отвечая на вопрос о том, какие у него есть доказательства, что за размещением метролайтов может стоят С.Березенко, А.Сытник сказал: "Это предварительный анализ того, что мы успели узнать за это короткое время… ".

Также директор Бюро выразил свое мнение об акциях, которые проходят под стенами НАБУ и не только, - во время заседания комитета с его участием такая акция проходила и у здания парламентских комитетов на ул.Садовой. "Люди, которые не могут пояснить, зачем они сюда пришли и что такое НАБУ. Люди, с которыми рассчитываются прямо под стенами НАБУ", - сказал он.

Напомним, ранее в Киевском метрополитене появилась реклама с изображением главы НАБУ Артема Сытника.

Провокация против Сытника: в киевском метро появилась новая антиреклама главы НАБУ 02

В НАБУ заявили, что Бюро оказалось в центре "черной" медиа-кампании.

Источник: https://censor.net.ua/n3090793
 
 
 Топ комментарии
 
Да! Точнее про нынешний Х**лостан не скажешь!
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Вывод какой? Давай найдём доброго президента!!!!!!!!!!!!!
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По делу есть что сказать, например, насчёт выводов по картинке, выложенной Лео Кот?
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Мне не о чем с тобой говорить.
Мне похер какой у вас президент.
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Тебе вообще нечего сказать по делу ни по статье, ни по комментарию Лео Кот...
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Да! Точнее про нынешний Х**лостан не скажешь!
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Иван Грозный: Самозванец!
Бунша: От самозванца слышу! Вот так! (С)
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Щось подібне вже було , коли петя захотів прибрати сєню від корита- згадайте борди " Беги , сєня, бегі.." Це , мабуть, підступна жулька та її жульченята творять такий глум..
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ага, ещё скажите, что Сытник лично ездил в Козин к Порошенко домой, что бы всю эту рекламу согласовать))) И как обычно, Бюро будет кричать, что не причастны к этому)
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Если бы не находились лапшеносцы, которые ходят толпами, то такие акции были бы бесполезны...
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Может, конечно, пиар и черный, но по сути - что РЕАЛЬНО сделало НАБУ за все время своего существования? Ну, кроме закупки носков по 400 грн...
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они ещё точно покупали дорогущие спортивные костюмы, если не ошибаюсь по 5000 грн.))) Сразу видно, деньги тратят с умом))) Хотя им какая разница, деньги все равно из бюджета Украины.
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Так будь якому коррупціонеру приємніше щоб його приходили брати гарно одягнені спецназівці, а не голодранці з вилами.
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100% в чем черный PR? В том, что написано, что он сделает свою работу? Так бляхя его на то и брали, что бы он работал.
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Щось не бачу тут ніякої провокації проти Ситника.
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...ви тільки уявіть собі,скільки грошей витрачається в безодню з 2015 року...
Провокация против Сытника: в киевском метро появилась новая антиреклама главы НАБУ - Цензор.НЕТ 5807
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нет, не закрывать, но переформатировать уже пора, потому что Сытник давно уже поломался, и те 2 милиарда, что на бюро выделили из бюджета - ушли в никуда, на пиар Сытника и бюро.
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почти миллиард в год на содержание НАеБУ уходит. при нулевом выхлопе 4-й год по миллиарду.
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думаю не тяжело, но вряд ли НАБУ будет искать заказчика, т.к. в конечно итоге выйдут сами на себя))) Сытник не будет так палиться)
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До речі, ще б хтось написав про антирекламу Гриценка, постійно в фейсбуці проплачені рекламні пости лізуть. Я не те щоб фанат Гриценка, але бісить, що фоно в фб мені лізе...
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І не тільки про Гриценка. В такій антирекламі чітко видно, що це щедро проплачені кимось пости, зразу під ніком-акаунтом так і пишеться Реклама.
А про Гриценка вичисляйте методом виключення. Той, хто відсутній на картинках і в текстах цієї антиреклами, той і замовник.
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Так я і кажу, що це реклама, проблема в тому, що її занадто багато.
А на картинках там і Петя, і Юля відсутні.... От і гадайте, хто із них
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Я бачила в фб антиРекламу про Гриценко з картинкою, на якій були Гриценко, Петя, Балога, Ющенко та Медведчук...

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НАБУ под прикрытием США.Поэтому эти мелкие пакости от петра и его шоблы результата не дадут. А точнее результат будет абсолютно противоположный тем целям, которые ставили пред собой эти андоны.
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В чем пакость?

На постере написано, что Сытник сделает свою работу. Разве не для этого его нанимал народ что бы он работал?
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Идет борьба старой коррупционной системы с агентами настоящих перемен в Украине. Тролли из РФ тужаться чтобы обескуражить и показать что ничего не меняется.
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Простите, какие агенты каких перемен? НАБУ под руководством Сытника, точно так же как и ГПУ - занято прежде всего тем, что действует на руку определенных кругов власти и бизнеса, открывая дела на неугодных.
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НАБУ - орган созданный при участии международных партнеров. Его сравнивать с ГПУ могут только неграмотные люди. Все против кого НАБУ формировали дела - были пойманы после агентурной работы. Назови хоть одного святого в этом списке.
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ага, после агентурной работы с нарушением законодательства Украины, что потом в суде все их доказательства или не принимаются или разбиваются в пух и прах)) Видели мы этих агентов НАБУ, таже всем известная "агент Катерина", у которой обнаружили два дома в Конча-Заспе и 4 элитных автомобиля, думаете на зарплату купила?
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Там твой коллега вверху ратовал что НАБУ обижает невинных людей. Все кого НАБУ поймал - коррупционеры. И какими методами их ловили в Укарине никого не интересует, главное результат. Дальше будет Аникторр суд и тогда решения уже будут конкретными - с посадками.
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Агент Катерина профессионально делает свою работу, в отличии от твоих соотечественников-геев Боширова и Петрова. За то и пользуется благами.
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Незрозуміло у чому проблема ...
НАБУ, якщо сам не може проводити розслідування з цього приводу, повинен подати заяву у поліцію, або прокуратуру для відкриття справи ...
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У нас за сутки 5 ребят погибло.... А эти крысы тыловые "рекламкой" и интригами балуются!
С-ки!
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суки???? це їм комплімант!!! це банальні покидьки і нікчеми, влада на 90% складається з цього лайна, придивіться лише уважніше, погортайте мережу.
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Собственно НАБУ опять будет кричать, что они к этому совсем не причастны)) Сколько ещё денег бюро будет выкидывать на пиар? Это же все деньги налогоплательщиков(
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Где картинка с Галустяном из нашей раши?)))
А кто же это сделал?😀
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а почему правду называют антирекламой и черным пиаром?
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"В НАБУ заявили, что Бюро оказалось в центре "черной" медиа-кампании."

По ходу, Сытник сам выбрал сторону.
Были бы реальные результаты и меньше склок, тогда и сторона была бы "белая".
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А выяснить, кто размещает плакатики в метро НАБУ не в силах? А что она тогда может?
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Ноги ростут от Березенко и младой команды Черновецкого.Им принадлежат рекламные площади.
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Вообще-то ЛЮБОЙ шум вокруг персонажа, хоть плюс, хоть минус - является рекламой....
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Враховуючи, що вся влада і ЗМІ в Україні належать мафії, я б був насправді занепокоєний, якби проти Ситника не робили провокації.
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Пан ситник вірішив зробити з себе жертву режиму))) Очевидно, - що один сраний плакат в метро несе на два порядки менший інформаційний вихлоп ніж скавчання в СМІ - "а-я-яй мене переслідують злі дяді з БПП". Така собі ковдра насірова-2
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Народ, смотрим, это полезно для выборов. Особенно интересно про барну и кононенко.
Легко ли развести депутатов на деньги

https://youtu.be/Pnw7stQkdow
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Топ-воры и госбездельники в Украине боятся только одного - широкой международной огласки их тёмных дел.
Тогда "грошэй нэ дадуть".
А на то шо вы возмущаетесь и негодуете, им насрать.
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Сытник за годы своей работы в НАБУ научился только двум вещам: пиарится и закрывать дела за взятки, как это было в деле с Артемсоль, когда на пару с Углавой за 500 тыс. слили дело)
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Шоколадную мафию в стране начало плющить.
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Цель,у озлобленного люда,наблюдающего як не один топ корупционер не сел ...Вызвать на Сытника и НАБУ,рвотный рефлекс и негативное отторжение,его и НАБУ в целом Провокація проти Ситника: в київському метро з'явилася нова антиреклама очільника НАБУ - Цензор.НЕТ 1630
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я вот их путаю. Этот сцытник тот который свою жену с любовницей в лондон за госсударственные деньги возил?
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У этого дятла губатого, одни разговоры, а толку ноль...
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З самого початку було зрозуміло, якщоб ситників навіть клонувати і розмножити - краще в країні люди жити не стануть. Всі ці набу, сапи це ляльковий театр.
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Это не антиреклама, а просто констатация факта. Если кто смотрел так называемый "отчет" Сытника - он же реально ни на один вопрос не ответил, а объяснял кто и как мешает "работать" НАБУ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПровокация против Сытника: в киевском метро появилась новая антиреклама главы НАБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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