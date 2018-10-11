 Провокация против Сытника: в киевском метро появилась новая антиреклама главы НАБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На рекламном плакате от имени Сытника говорится: "Дайте мне еще один шанс до следующего раза. Я точно разоблачу топ-коррупционеров".
Также на плакате указано 2 организации "Чесне Слово" и "Національна Безпекова Платформа".
Отметим, что 3 октября директор НАБУ Артем Сытник выступал с докладом перед Комитетом ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.
Как сообщалось ранее, 3 октября директор НАБУ А.Сытник заявил, что за акциями и размещением рекламных материалов, направленных на дискредитацию НАБУ, могут стоять первый заместитель главы Службы безопасности Украины Павел Демчина и заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко. Отвечая на вопрос журналистов о том, стоят ли за акциями и рекламой С.Березенко и П.Демчина, директор бюро сказал: "Мы убеждены, что именно при содействии этих лиц это делается".
Отвечая на вопрос о том, какие у него есть доказательства, что за размещением метролайтов может стоят С.Березенко, А.Сытник сказал: "Это предварительный анализ того, что мы успели узнать за это короткое время… ".
Также директор Бюро выразил свое мнение об акциях, которые проходят под стенами НАБУ и не только, - во время заседания комитета с его участием такая акция проходила и у здания парламентских комитетов на ул.Садовой. "Люди, которые не могут пояснить, зачем они сюда пришли и что такое НАБУ. Люди, с которыми рассчитываются прямо под стенами НАБУ", - сказал он.
Напомним, ранее в Киевском метрополитене появилась реклама с изображением главы НАБУ Артема Сытника.
В НАБУ заявили, что Бюро оказалось в центре "черной" медиа-кампании.
Мне похер какой у вас президент.
Бунша: От самозванца слышу! Вот так! (С)
А про Гриценка вичисляйте методом виключення. Той, хто відсутній на картинках і в текстах цієї антиреклами, той і замовник.
А на картинках там і Петя, і Юля відсутні.... От і гадайте, хто із них
На постере написано, что Сытник сделает свою работу. Разве не для этого его нанимал народ что бы он работал?
НАБУ, якщо сам не може проводити розслідування з цього приводу, повинен подати заяву у поліцію, або прокуратуру для відкриття справи ...
С-ки!
А кто же это сделал?😀
По ходу, Сытник сам выбрал сторону.
Были бы реальные результаты и меньше склок, тогда и сторона была бы "белая".
Легко ли развести депутатов на деньги
https://youtu.be/Pnw7stQkdow
Тогда "грошэй нэ дадуть".
А на то шо вы возмущаетесь и негодуете, им насрать.