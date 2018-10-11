 Провокация против Сытника: в киевском метро появилась новая антиреклама главы НАБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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На рекламном плакате от имени Сытника говорится: "Дайте мне еще один шанс до следующего раза. Я точно разоблачу топ-коррупционеров".

Также на плакате указано 2 организации "Чесне Слово" и "Національна Безпекова Платформа".

Отметим, что 3 октября директор НАБУ Артем Сытник выступал с докладом перед Комитетом ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

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Как сообщалось ранее, 3 октября директор НАБУ А.Сытник заявил, что за акциями и размещением рекламных материалов, направленных на дискредитацию НАБУ, могут стоять первый заместитель главы Службы безопасности Украины Павел Демчина и заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко. Отвечая на вопрос журналистов о том, стоят ли за акциями и рекламой С.Березенко и П.Демчина, директор бюро сказал: "Мы убеждены, что именно при содействии этих лиц это делается".

Отвечая на вопрос о том, какие у него есть доказательства, что за размещением метролайтов может стоят С.Березенко, А.Сытник сказал: "Это предварительный анализ того, что мы успели узнать за это короткое время… ".

Также директор Бюро выразил свое мнение об акциях, которые проходят под стенами НАБУ и не только, - во время заседания комитета с его участием такая акция проходила и у здания парламентских комитетов на ул.Садовой. "Люди, которые не могут пояснить, зачем они сюда пришли и что такое НАБУ. Люди, с которыми рассчитываются прямо под стенами НАБУ", - сказал он.

Напомним, ранее в Киевском метрополитене появилась реклама с изображением главы НАБУ Артема Сытника.

В НАБУ заявили, что Бюро оказалось в центре "черной" медиа-кампании.