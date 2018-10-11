 70% административной территории арсенала под Ичней разминированы: авиация продолжает тушение очагов тления, - Минобороны

По состоянию на утро 11 октября на территории 6-го Арсенала в Черниговской области очищено 70% административной территории. Об этом сообщил спикер Минобороны Алексей Чорнобай в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"На территории арсенала со вчерашнего дня начали работать 10 групп разминирования, которые очистили 70% административной территории арсенала. Сегодня планируется привлечение еще 5 групп и планируется завершить очистку административной территории арсенала", - заявил он.

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Минобороны также сообщает, что на технической территории арсенала наблюдалось усиление интенсивности взрывов на двух площадках из-за ночного перепада температуры. После 5 часов утра интенсивность взрывов значительно снизилась.

"На территории Арсенала сегодня утром уже работает аэроразведка, которая обнаруживает очаги тления, а авиация Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины сбросами воды гасит их. На технической территории работают девять пожарных танков и три инженерных машины разграждения", - уточняют в ведомстве.

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Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".