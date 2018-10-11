 Координационное совещание Авакова и Луценко по расследованию нападений на общественных активистов перенесли из-за неотложных изменений в графиках участников (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

"В четверг, 11 октября, в 12.00 в прокуратуре Одесской области (ул. Пушкинская, 3) состоится координационное совещание под председательством Генерального прокурора Украины Юрия Луценко с участием министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и других руководителей правоохранительных органов Украины о состоянии противодействия преступности, преступлениям против общественной безопасности, а также расследования уголовных преступлений, совершенных в отношении общественных активистов", - говорится в сообщении.

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"Координационное совещание с участием руководителей правоохранительных органов Украины о состоянии противодействия преступности, запланированное в Одессе на 12.00 11 октября 2018 г., перенесено из-за неотложных изменений в графиках нескольких участников", - сообщили позже в пресс-службе.