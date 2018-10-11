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 Координационное совещание Авакова и Луценко по расследованию нападений на общественных активистов перенесли из-за неотложных изменений в графиках участников (обновлено)

Сегодня, 11 октября, правоохранительные структуры должны были провести в Одессе координационное совещание по вопросам противодействия преступности, в том числе активизации расследований фактов нападений на общественных активистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

"В четверг, 11 октября, в 12.00 в прокуратуре Одесской области (ул. Пушкинская, 3) состоится координационное совещание под председательством Генерального прокурора Украины Юрия Луценко с участием министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и других руководителей правоохранительных органов Украины о состоянии противодействия преступности, преступлениям против общественной безопасности, а также расследования уголовных преступлений, совершенных в отношении общественных активистов", - говорится в сообщении.

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"Координационное совещание с участием руководителей правоохранительных органов Украины о состоянии противодействия преступности, запланированное в Одессе на 12.00 11 октября 2018 г., перенесено из-за неотложных изменений в графиках нескольких участников", - сообщили позже в пресс-службе.

Источник: https://censor.net.ua/n3090784
 
 
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на Привозі семочок))), свіжих пожувати - і то краща ідея!
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та отож))), хоч з якого козла, але буде копієчка)))
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А надєніє рюкзакова на Саакашвілі теж?
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Це не банальний кримінал а тероризм.
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Бла бла бла, цензор... А шо косатая за власенко уже не отвечае
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бандитский сходняк. главмусор и генетальный прокурвор.
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Неотложные изменения в графиках вызваны необратимыми изменениями в мозгах!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоординационное совещание Авакова и Луценко по расследованию нападений на общественных активистов перенесли из-за неотложных изменений в графиках участников (обновлено)
 
 
 
 
 
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