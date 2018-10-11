EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  2285  6
Все про:Нацполиция (8284) стрельба (2348) Херсонщина (707)

 Неизвестные расстреляли автомобиль на Херсонщине: двое раненых, - полиция

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области

"10 октября около 21:10 на автодороге Херсон-Феодосия - Керчь неизвестные лица, которые находились в автомобиле, обстреляли из неустановленного оружия другой легковой автомобиль. В результате чего двое мужчин с ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение в Херсоне. Злоумышленники на автомобиле скрылись в неизвестном направлении. На территории области введен оперативный план "Сирена". Открыто уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В центре Харькова произошла стрельба, один человек ранен. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3090783
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
высрался? Не забудь очко подтереть
 показать весь комментарий
 
 
Битва за урожай в разгаре. Организованный криминал Херсонщины, как и других областей, переехал "в поля" - там лавэ, там кипят бурные страсти, совершаются преступления, лишь иногда информация о них попадает в СМИ
 показать весь комментарий
 
я прикидаю шо буде творитись як буде вільна продажа зброі
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные расстреляли автомобиль на Херсонщине: двое раненых, - полиция
 
 
 
 
 
 вверх