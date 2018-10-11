EN|RU|UK
Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  511  5
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (3333) обстрел (7287) СЦКК (426) наемники РФ (640)

 Наемники РФ обстреляли патруль ОБСЕ во время проведения смены персонала на Донецкой фильтровальной станции, - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает: вооруженные формирования РФ открыли огонь в сторону патруля СММ ОБСЕ во время проведения смены персонала на Донецкой фильтровальной станции.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает Цензор.НЕТ.

"10 октября 2018 г. в 9.00 в районе населенного пункта Каменка боевиками вооруженных формирований Российской Федерации был открыт огонь из стрелкового оружия в сторону позиций Вооруженных Сил Украины. Под огонь попали представители украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ, которые осуществляли мониторинг ситуации безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции при проведении ежедневной смены персонала. Таким образом, боевики пренебрегли гарантии безопасности и режим полной тишины, предоставляемые сторонами на время проведения данной процедуры. Причем, боевикам было достоверно известно, что патруль СММ ОБСЕ выставляется ежедневно в районе Каменки, которая сейчас попала под их огонь", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боевики размещают на Донбассе "Грады", - наблюдатели ОБСЕ

Наемники РФ обстреляли патруль ОБСЕ во время проведения смены персонала на Донецкой фильтровальной станции, - украинская сторона СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3090782
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Закрыть фильтровальную станцию и пусть русня без воды останется. Тем более повод есть!
 показать весь комментарий
 
И что ОБСЕ обстрела не "услышала" не "увидела" не "унюхала"
 показать весь комментарий
 
Наверно хотят "доказать", что нужно вводить миротворцев по плану паРаши...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоНаемники РФ обстреляли патруль ОБСЕ во время проведения смены персонала на Донецкой фильтровальной станции, - украинская сторона СЦКК
 
 
 
 
 
 вверх