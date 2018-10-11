 Наемники РФ обстреляли патруль ОБСЕ во время проведения смены персонала на Донецкой фильтровальной станции, - украинская сторона СЦКК

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает Цензор.НЕТ.

"10 октября 2018 г. в 9.00 в районе населенного пункта Каменка боевиками вооруженных формирований Российской Федерации был открыт огонь из стрелкового оружия в сторону позиций Вооруженных Сил Украины. Под огонь попали представители украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ, которые осуществляли мониторинг ситуации безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции при проведении ежедневной смены персонала. Таким образом, боевики пренебрегли гарантии безопасности и режим полной тишины, предоставляемые сторонами на время проведения данной процедуры. Причем, боевикам было достоверно известно, что патруль СММ ОБСЕ выставляется ежедневно в районе Каменки, которая сейчас попала под их огонь", - сказано в сообщении.

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