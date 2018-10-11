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 Политика Украины, Общество
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Все про:индексация (33) пенсионная реформа (1074) пенсия (1765) Министерство социальной политики (592) Рева Андрей (407)

 Перерасчет пенсий будет произведен в марте, - Рева

Индексация пенсий в 2019 году будет проведена не раньше марта, так как данные об инфляции и заработной плате будут известны примерно в середине февраля следующего года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил в эфире программы "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина".

"Цифры по инфляции за 2018 год и заработной платы будут известны не раньше середины февраля 2019 года. После того, как они официально поступят в правительство, будет принято соответствующее решение и с 1 марта будет произведен перерасчет этих пенсий", - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый шестой украинский заробитчанин может иметь проблемы с пенсионным обеспечением, - Рева

Согласно закону, индексация пенсий осуществляется по формуле 50% роста заработной платы за предыдущий год и 50% уровня инфляции за предыдущий год.

В связи с пенсионной реформой, минимальная пенсия составит 1 452 грн. Украинское правительство предлагает парламенту в 2019 году направить Пенсионному фонду на 27,2 млрд гривен больше, чем в текущем году.

Источник: https://censor.net.ua/n3090776
 
 
 Топ комментарии
 
Ну конечно в марте, не в январе же, а то еще и подзабыть пенсионеры успеют до выборов.))
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Ти диви, як "потужні реформатори" облюбували 112 канал..
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Это правильно - такое надо делать в аккурат перед выборами...)))
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Ну конечно в марте, не в январе же, а то еще и подзабыть пенсионеры успеют до выборов.))
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Перед повышением пенсии в марте , пусть проведут перепись населения, посмотрят процент экономии бюджета.
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Будущий министр социальной политики Андрей Рева родился 7 июля 1966 года в Богодухове, что на Харьковщине. В конце 80-х годов, после окончания обучения в Ленинградском высшем военно-политическом училище Андрей Рева переехал в Винницу. Там он устроился учителем средней школы №27. Позже Андрей Рева возглавлял Винницкий городской комитет профсоюза работников образования и науки.

КГБ-Винница
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Мне тоже интересно как это можно было просто так стать учителем и избежать пожизненной службы в Советской армии? Только по состоянию здоровья или могли выгнать, но тогда бы можно было бы стать только землекопом, а не учителем в школе.
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Я даже не знаю, на какую казнь эти твари заслужили у народа Украины. Знаю одно: на самую жестокую и лютую...
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В январе наверное не успеют поднять пенсии пенсионерам ушедшим на пенсию в 2014 -2017 гг или забудут за них и всем в марте гадостно подымут Перерахунок пенсій буде здійснено в березні, - Рева - Цензор.НЕТ 2260
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Это правильно - такое надо делать в аккурат перед выборами...)))
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интересно НАБУ возбудить уголовное дело по факту коррупционной предвыборной оборудки Пэдрило гребанного а может по случаю что Пеця сдохло до выборов нам насчитают и пересчитают- поднимут пенсию на 70-80% хотя бы от нынешней размазни??!!
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Ти диви, як "потужні реформатори" облюбували 112 канал..
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В нього сім'ю взяли в заручники і примусили йти на ворожий канал.
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ты знаешь, от нечего делать нашел я таки этот "клуб порохоботов" на ФБ)))) Действительно, сидит там "наш" цензоровский троещенский соловей)))) Постит там шоколадные посты и в одном из них я читаю, что агитировать надо начинать ближе к выборам, чтобы из "пустых" голов не успело выветриться)))))))))))) Почти шо хозяин с пенсиями. Так что ближе к весне ждем соевого сашка из-под 20 ников. Мерзость соевая) А говорят порохоботы - "нас нет")
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Та тут оно сидит, никуда и не уходило. Законспирированное.
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так и есть))) Еще уважно стэжить за всем происходящим и ксринит у себя на страниуе нашу с тобой переписку, мол, "заскучали" за мной и пусть только сунутся сюда)))
Отвечаю, кому ты нужен, бот Перерахунок пенсій буде здійснено в березні, - Рева - Цензор.НЕТ 9304
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жесть! это все что нужно знать о проплаченых...
как до дерьма притронулся. пойду руки мыть
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Надеюсь, обратил внимание - какой сайт (кацапский), дату (Майдан в разгаре), кто автор?
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я в курсе про этот сайт и чем он дышит.
да, конечно. обратил... я и раньше это знал. только на именно этот зашквар не натыкался...
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Во заливает, 2 месяца они инфляцию за 2018 считать будут.))
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так вчера или позавчера уже сосчитали в СЕНТЯБРЕ РОСТ СКАЧКОМ СОСТАВИЛ 1.9 ПРОЦЕНТА ОТ ГОДОВОГО 5,9 во так то подсокращенный б.....ъ
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"Потужні реформи" пруть і пруть - ціну на газ підвищать зараз а пенсію перерахують в березні судячи по всьому з надією що велика кількість пенсіонерів "подохне" від холоду. А з врахуванням того що кількість пенсіонерів встановити не можливо (перепису не проводять) таким чином зекономлені не малі кошти які звичайно попадуть в бездонні кишені "рев" "вовчиків" і "бариг". Новий "роттердам+++++" придумали - молодці!!!
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Интересно сразу после выборов президента пересчитают пенсии или все таки перед выборами???
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морда шо срака, бреше як собака. а людям до березня на 1453 грн. жити?
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существующий закон"об инжексации доходов " они не выполняют несколько лет, так что им помешает не выполнить ещё один?
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Вы гляньте на эту непробиваемую ,человеконенавистническую рожу, и ничего не нужно объяснять.
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Девиз рёвы и таких скотов, как он:
оголи ж#пу пожилого
Читается одинаково - хоть слева направо, хоть наоборот. И рёвы усердно следуют этому девизу. Мерзавцы!
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О,пенсам можно будет больше есть? А то всё по курортам,да круизам,как немцы. Спасибо,благодетель.
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Там і пєдалік вдолі,як мер великого мегаполісу!!!
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Я не понял, это обещанная мне, добавка к пенсии, с 1 января не произойдёт?
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Эти ублюдочное твари считают это достижением?
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Добавят три гривны и будут пиариться
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Сталінський підхід! 1го квітня знизити ціни на калготки на 8коп.Новітні можновладці- підняти пенсії на 80 гривень!
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Соевьім некогда считать, надо оффшорьі наполнять
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Тільки це їм не допоможе утриматись при владі ,більшість пенсіонерів за межею бідності і реальні пенсії 2-3 рази менші ніж в 2013 році .
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МОВА: буде здійснено ------ правильно так: буде здійснений
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Проголосую за того кто посадит и бывших и настоящих.
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А моїм батькам пенсії при цій владі ні разу не переглядали. Бо науковці і на держслужбі... Ці генії подумали, що якщо держслужбовець, то одразу міністр-казнокрад чи депутат-корупціонер. І загнали всіх під одну гребінку.

Але ж насправді більшість пенсій держслужбовця отримують науковці, викладачі вузів, секретарі сільрад, клерки в місцевих державних адміністраціях, працівники цілої низки державних підприємств. І нерідко ці пенсії складають 2-3 тис. грн, як у моїх батьків.
І зараз парадоксальна ситуація склалася. Через те, що батькам понад 5 років не переглядали розмір пенсії, алкаш-електрик із ЖЕКу вже отримує більшу пенсію, аніж мої батьки, при тому, що 5 років тому було якраз навпаки.
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буде прийнято відповідне рішення -----> буде ухвалене відповідне рішення; 1 березня буде проведено перерахунок ------> 1 березня буде проведений перерахунок; індексація пенсій здійснюється за формулою ------> індексацію пенсій здійснюють за формулою
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Ну конечно, перед САМЫМИ выборами кинут по пару сотен сверху - ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ!
Теперь они должны "посмотреть, подумать, решить", а как же додик Гнойсман, "эффективный реХформатор" заявлял, что перерасчет пенсий будет производиться АВТОМАТИЧЕСКИ.
Цены прут вверх каждый день.
Как говорил моральный урод Рева "Украинцы плохо живут, потому что слишком много едят". Именно по-этому хрен им а не пенсии, чтобы не отъедались.
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тож Рева каже, що не кинуть (немає з чого), а от вже потім... (коли пройде зміна уряду за нового президента)
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міністр-казнокрад --- українською це так: міністр скарбнице-розкрадач
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данные об инфляции будут известны примерно в середине февраля ...
Перерахунок пенсій буде здійснено в березні, - Рева - Цензор.НЕТ 9832
И в чем проблема? Проиндексируйте сейчас, а потом пересчитайте.
Газ, а с ним и отопление подорожают на 25%, можно с сегодняшнего дня поднять пенсии на 25%. А в марте еще добавить.
А то, как-то хитро у нас считают инфляцию: газ подорожал на 25%, спички подешевели на 20% = инфляция 5% ?
.
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На свете нет большей напасти ,чем идиот дорвавшийся до власти!
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не дарма кажусь: хто может бути гірше за дурня? лише дурень з ініціативою...
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Как удобно - аккурат к предвыборной кампании Свинорыла... хотя можно ли было от этого существа ожидать иного?
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Цікаво тількі одне - де ти кішкаблуд будеш в березні - квітні???
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Это для тех пенсионеров кто переживет зиму?
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"данные об инфляции и заработной плате будут известны примерно в середине февраля следующего года"

Перерахунок пенсій буде здійснено в березні, - Рева - Цензор.НЕТ 9022
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Що поробиш, замполіти - вони такі, за простих людей ніколи не думали, не думають і не будуть думати...
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Чтоб вас б...ть пораздувало от ваших "реформ" . И чтобы этот так званый горе "реформатор пенсионной реформы" попробовал прожить хотя бы месяц на ту пенсию ,которую он предлагает для народа. 1453гр.Народ уже устал сводить концы с концами от ваших "реформ" ,чтобы как-то выжить. Цель его "пенсионной реформы" понятна народу.Чем больше вымрет пенсионеров с голоду ,тем лучше. Тошно уже смотреть на эту рожу и слушать его брехню
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Читал, что они приблизительно на 25% завышают численность пенсионеров.
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Дурный,дурный, да хитрый . За зиму тысяч двести стариков вымрут.
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"В связи с пенсионной реформой, минимальная пенсия составит 1 452 грн.", а прожиточный минимум 1 777 грн.. Те пенсионеры, которые получают пенсии меньше 1 777 грн., обречены властью на вымирание. Естественная убыль среди украинских пенсионеров составляет около 700 тысяч человек в год. При бандите, воре и сволочи Януковиче, минимальная пенсия была 119 $. Сейчас после всех реформ и повышений заботливыми Порошенками, Яценюками и Гройсманами, минимальная пенсия стала 52 $. Будни депутатской "столовки": Икра белуги, гусиная печень с клубникой, бургундские улитки и средний счет за завтрак - 1500 гривен. Глядя на Розенко, Реву и остальных, можно приблизительно посчитать на сколько грн. они сжирают в обед, на ужин и особенно после сауны. В соответствии со стандартами ООН в мире установлена черта бедности на уровне 5 долларов в день. ... В частности, по международным нормам бедность наступает за чертой, если человек располагает в месяц суммой менее 150 долларов. "Цифры по инфляции за 2018 год и заработной платы будут известны не раньше середины февраля 2019 года. После того, как они официально поступят в правительство, будет принято соответствующее решение и с 1 марта будет произведен перерасчет этих пенсий", - заявил министр. Не подумайте, что мне нравится Тимошенко и я буду за неё голосовать, но как она умудрялась согласно тому же закону Про індексацію грошових доходів населення индексировать зарплаты и пенсии через месяц и даже несколько месяцев подряд? Винницкая школа Гройсмана и Ленинградское высшее военно-политическое училище им. Ю. В. Андропова Ревы, явно не тянут против университета Тимошенко.
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Дадут по 100 грн сверху и будут везде рассказывать как они пересчитали пенсии!!
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Хто що заробив, те і отримає. Бо коли треба платити податки, то люди кажуть, що краще він буде отримувати чорну зарплатню, бо йому здається, що він до пенсії не доживе, краще поїду працювати до Росії або до Європи і отримувати там великі гроші, бо це набагато краще і сьогодні, а пенсія все рівно буде маленькою, а я зароблю собі на старість. Але що відбувається потім: виявляється, що людина дожила до пенсії і не померла, і тоді вона починає вимагати від держави достойну пенсію. А де ж ви були раніше, коли треба було платити податки, з яких утримувалися ваші батьки і дідусі пенсійного віку, яким платили пенсії із державних коштів, що наповнювалися тими, хто платив? Мені просто гидко читати коментарі всепропальщиків, які напевно ухиляються від сплати податків, або повністю, або частково, а потім пишуть, що все пропало. На мій погляд, що ті люди, які не сплачують податки в державний бюджет, взагалі не мають права на бесплатне навчання своїх дітей навіть у школі, не мають права вимагати бесплатної медичного обслуговування, а ще я б таким людям заборонила право голосу на виборах, бо вони не беруть участь в житті держави. Коли такі люди кажуть, що не платять в бюджет, тому що держава погана. Так вона ж погана, тому що вона складається з таких поганих людей, як ви, котрі хочуть мати від держави гроші за рахунок тих, хто добросовісно наповнює державний бюджет своїми податками.
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давай начнем с того что ты перечислишь мне что именно ты получила от своих налогов!! токо с фактами а не твои фантазии (сказки типа медицина образование защиту оставь дуракам)

а если ты просто возмешь калькулятор и посчитаешь скоко налогов у тебя изымается (если ты конечно умеешь считать и знаешь проценты основных наших налогов) а потом эту сумму скажем так просто вирутально положешь в банк под проценты пусть даже без накопления процентов (хотя все банки предлагают именно с накоплением) а потом так сказать сравнишь полученный результат с тем что тебе предлагает пенсионный фонд!! ВЫВОДЫ СДЕЛАЕШЬ САМА!!
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Достаточно в заголовке написать "Пенсия", как в каменты сбегаются нытики и начинают ныть про мифическое "зубожіння".
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Може я щось не зрозуміла, але йдеться про перерахунок пенсій в бік підвищення. Майже всі коментарі говорять про те, що усі незадоволені цим підвищенням. То може краще б було нічого не підвищувати, як це було при Янику? Це ж при Януковичі уряд зупинив осучаснення пенсій, а ще раніше Тимошенко припинила осучаснення пенсій шляхом перерахунку згідно із зростанням середньої зп по Україні і пенсії нараховувалися на середню зп по Україні, з якої була нарахована або перерахована пенсія останній раз. Мені, як перерахували пенсію у 2007 році на середню зп 1197 грн., так і далі перераховували згідно цієї зарплатні. Усі, хто йшов з такими показниками, як у мене у 2017 році мали пенсії у два з половиною рази більше. Зараз уряд намагається виправити таке становище і осучаснити пенсії, а людям чомусь це не сподобалось. Чому люди цим не задоволені? Шукаю відповідь. Мені здається, що тому, що дуже хочеться обісрати Порошенка, хоча він не має відношення до пенсій, цим займається уряд Гройсмана. Бо в нас так: не підвищують - погано, підвищують- теж погано, бо це вважається за якийсь піар. Люди добрі, схаменіться, що ви робите? Я, наприклад, дуже вдячна уряду за осучаснення пенсій, бо до них ніхто цього не робив, один раз у 2007 році це зробила Тимошенко, а потім все це відмінила і зробила ще гірше, ніж було до цього.
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1 Сначала повысили тарифы на 500- 5000 грн а потом тебе повысили пенсии на 100 грн давай начиная радоваться (если дундук)
2 Да да да ПЕЦЯ ни в чем ни виноват он вообще там для мебели сидит! токо не надо про парламент про премьера прежде чем начать врать ответь на простой вопрос БПП в раде это чье?!!
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"вдячна уряду за осучаснення пенсій, бо до них ніхто цього не робив" - минимальную пенсию со 119 $ ещё никто не повышал до 52 $.
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Брехло ти брехливе! Перерахунок пенсій буде здійснено в березні, - Рева - Цензор.НЕТ 8215 Цікаво, ти "ідейно" брешеш, чи за пайку з мінстеця?
Я пішов на пенсію в лютому 2008 року, в вересні того ж року був ВПЕРШЕ в Україні здійснений перерахунок пенсій в зв*язку з ростом середньої зарплати по країні. Отримав добавку до пенсії в розмірі 340 грн. з копійками. Скільки тоді коштував 1 кг. відбірної свинини? В Одесі не більше 55 грн. Вся моя пенсія загалом на вересень 2008 року в доларах складала 750$ (мав коеф.зарплати близько 6 і стаж 42 роки) , а тепер, після пецо-гройсікових "благодіянь" вона складає 7,0 тис. грн. з копійками. В долари, пецоботка, перерахуй сама і ціну свинини на сьогодні не забудь. Да! За роки диктатури Свинохряка-Пахла моя пенсія не зросла взагалі ні на копійку. Щось там додавали мінімальщикам, але то були подачки, а не перерахунок.
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А данные о нищете пенсионеров тоже станут известны вам в марте???
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О молодцы какие, конечно в марте,зачем же сейчас, вы твари сейчас все на март будете скидывать, потому что вас всех в марте под сраку кышнут)))
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Слава украинскому пенсионеру, который своим трудом создал благополучие власть имущих, а также создал условия над собой поиздеваться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПерерасчет пенсий будет произведен в марте, - Рева
 
 
 
 
 
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