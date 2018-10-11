 Перерасчет пенсий будет произведен в марте, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил в эфире программы "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина".
"Цифры по инфляции за 2018 год и заработной платы будут известны не раньше середины февраля 2019 года. После того, как они официально поступят в правительство, будет принято соответствующее решение и с 1 марта будет произведен перерасчет этих пенсий", - заявил министр.
Согласно закону, индексация пенсий осуществляется по формуле 50% роста заработной платы за предыдущий год и 50% уровня инфляции за предыдущий год.
В связи с пенсионной реформой, минимальная пенсия составит 1 452 грн. Украинское правительство предлагает парламенту в 2019 году направить Пенсионному фонду на 27,2 млрд гривен больше, чем в текущем году.
КГБ-Винница
с голоду пухнут будочники !
Отвечаю, кому ты нужен, бот
как до дерьма притронулся. пойду руки мыть
да, конечно. обратил... я и раньше это знал. только на именно этот зашквар не натыкался...
оголи ж#пу пожилого
Читается одинаково - хоть слева направо, хоть наоборот. И рёвы усердно следуют этому девизу. Мерзавцы!
Але ж насправді більшість пенсій держслужбовця отримують науковці, викладачі вузів, секретарі сільрад, клерки в місцевих державних адміністраціях, працівники цілої низки державних підприємств. І нерідко ці пенсії складають 2-3 тис. грн, як у моїх батьків.
І зараз парадоксальна ситуація склалася. Через те, що батькам понад 5 років не переглядали розмір пенсії, алкаш-електрик із ЖЕКу вже отримує більшу пенсію, аніж мої батьки, при тому, що 5 років тому було якраз навпаки.
Теперь они должны "посмотреть, подумать, решить", а как же додик Гнойсман, "эффективный реХформатор" заявлял, что перерасчет пенсий будет производиться АВТОМАТИЧЕСКИ.
Цены прут вверх каждый день.
Как говорил моральный урод Рева "Украинцы плохо живут, потому что слишком много едят". Именно по-этому хрен им а не пенсии, чтобы не отъедались.
И в чем проблема? Проиндексируйте сейчас, а потом пересчитайте.
Газ, а с ним и отопление подорожают на 25%, можно с сегодняшнего дня поднять пенсии на 25%. А в марте еще добавить.
А то, как-то хитро у нас считают инфляцию: газ подорожал на 25%, спички подешевели на 20% = инфляция 5% ?
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а если ты просто возмешь калькулятор и посчитаешь скоко налогов у тебя изымается (если ты конечно умеешь считать и знаешь проценты основных наших налогов) а потом эту сумму скажем так просто вирутально положешь в банк под проценты пусть даже без накопления процентов (хотя все банки предлагают именно с накоплением) а потом так сказать сравнишь полученный результат с тем что тебе предлагает пенсионный фонд!! ВЫВОДЫ СДЕЛАЕШЬ САМА!!
2 Да да да ПЕЦЯ ни в чем ни виноват он вообще там для мебели сидит! токо не надо про парламент про премьера прежде чем начать врать ответь на простой вопрос БПП в раде это чье?!!
Я пішов на пенсію в лютому 2008 року, в вересні того ж року був ВПЕРШЕ в Україні здійснений перерахунок пенсій в зв*язку з ростом середньої зарплати по країні. Отримав добавку до пенсії в розмірі 340 грн. з копійками. Скільки тоді коштував 1 кг. відбірної свинини? В Одесі не більше 55 грн. Вся моя пенсія загалом на вересень 2008 року в доларах складала 750$ (мав коеф.зарплати близько 6 і стаж 42 роки) , а тепер, після пецо-гройсікових "благодіянь" вона складає 7,0 тис. грн. з копійками. В долари, пецоботка, перерахуй сама і ціну свинини на сьогодні не забудь. Да! За роки диктатури Свинохряка-Пахла моя пенсія не зросла взагалі ні на копійку. Щось там додавали мінімальщикам, але то були подачки, а не перерахунок.