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Темы дня: Взрывы на складе возле Ични Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
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 ЧП под Ичней: спасатели продолжают тушить пожар на территории военного склада Минобороны, интенсивность взрывов снизилась, - ГСЧС

По состоянию на 7:00 11 октября продолжается тушение пожара на территории военного склада Министерства обороны вблизи пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области, интенсивность взрывов боеприпасов значительно уменьшилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано. К тушению привлечены 2 ИМР (инженерная машина разграждения. - Ред.) и 3 пожарных танка ВСУ. Для заправки водой пожарных танков привлечено 12 автоцистерн ГСЧС.

Также сообщается, что в районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью около 1 тыс. человек и 216 ед. техники, в том числе от ГСЧС - 260 человек, 75 ед. техники и 2 самолета АН-32П.

"Для координации привлеченных сил и средств, оказания помощи населению развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГСЧС Украины", - добавили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар на территории арсенала возле Ични ликвидирован, - Минобороны

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".

ЧП под Ичней: спасатели продолжают тушить пожар на территории военного склада Минобороны, интенсивность взрывов снизилась, - ГСЧС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3090775
 
 
 Топ комментарии
 
Пожар на территории 6-го Арсенала ВСУ в Черниговской области ликвидирован в полном объеме.Источник: https://censor.net.ua/n3090765
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Сейчас просто тушал муженковскую жопу. Переживает,бедняга,что попрут с хлебного места. Зря. Пэця своих не сдает.
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Пожар на территории 6-го Арсенала ВСУ в Черниговской области ликвидирован в полном объеме.Источник: https://censor.net.ua/n3090765
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что опять подожгли...вчера ведь только потушили
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Задачка для химиков и разработчиков артбоеприпасов - недетонирующие сухие смеси взрыв-
чатого в-ва 2-3-х компонентные, то есть заряд становится взывным при перемешивании во вре
мя выстрела - какаята часть снаряда со шнеком вращаясь вокруг оси производит перемешива-
ние за короткое время, скажем метров 50-100 после вылета....................................???
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Принцип детонации атомной бомбы вроде.Ядерного оружия короче.
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Брехня на брехні брехньою поганяє-М.О. України!
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А министерство обороны уже отчиталось что пожар потушен и порохоботы уже успели прокукарекать про перемогу.
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Сейчас просто тушал муженковскую жопу. Переживает,бедняга,что попрут с хлебного места. Зря. Пэця своих не сдает.
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Gunter Prin - он не может сдать....

ОПГ своих не сдает...., а то посыпется все....
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да все нормально, складов еще много... НП під Ічнею: рятувальники продовжують гасити пожежу на території військового складу Міноборони, інтенсивність вибухів знизилася, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6199 надо просто как-то запретить бросать окурки в ящики с боесприпасами, ну и проводку иногда починять...
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А ще заборонити мишам трахатись і висікати іскри!
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"Речник" минобороны бодрым голосом доложил, что вчера днем все потушили, ночью снова разгорелось (ночью тление лучше видно), а с восходом солнца все снова потухло. НП під Ічнею: рятувальники продовжують гасити пожежу на території військового складу Міноборони, інтенсивність вибухів знизилася, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9694
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А они из Киева видели, что дым исчез, вот и заявили, что всё потушено.
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тролятинку підвезли...
чого вас, п*скуди, пучить як скобєєву на пасє? НП під Ічнею: рятувальники продовжують гасити пожежу на території військового складу Міноборони, інтенсивність вибухів знизилася, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3281
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧП под Ичней: спасатели продолжают тушить пожар на территории военного склада Минобороны, интенсивность взрывов снизилась, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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