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 Политика Украины, Экономика
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 В соответствии с прогнозным показателям Нацбанка тарифы на газ увеличатся на 25%, - Рева

Число субсидий и тарифов на газ на 2019 год планировалось согласно прогнозной цифре роста тарифов в поданном проекте госбюджета - 25%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина" сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Когда мы говорим про следующий год, мы планируем в соответствии с прогнозным показателям Нацбанка, что будет на 25% рост тарифа на газ", - сказал министр.

На сегодняшний день суммы средств на субсидии, которые были заложены в бюджет на 2018 год, использованы не полностью. В этом году предстоит отдать субсидии за октябрь и ноябрь, потому что субсидия за декабрь выплачивается в январе. В Минсоцполитики надеются, что этих средств должно хватить.

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"Я себе прогнозирую таким образом, что даже если сейчас будет повышена цена на газ, Национальная комиссия регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг не сможет со следующего дня поднять тарифы на горячую воду или тепло, там по закону существует определенный временной лаг", - сказал министр.

Рева уточнил, что средствами по субсидиям распоряжается не Минсоцполитики, а Минфин. Он осуществляет финансирование этой программы и указывает, сколько им нужно спланировать средств.

Напомним, правительство Украины на переговорах с МВФ достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении цены газа до уровня импортного паритета до 2020 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3090773
 
 
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уже Нацбанк тарифы поднимает на газ? В соответствии с прогнозным показателям Нацбанка тарифы на газ увеличатся на 25%, - Рева - Цензор.НЕТ 9604
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посчитали- сколько не хватает, чтобы было что украсть всем
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Цена газа в нашей стране зависит от того, сколько нужно денег отдать МВФ.
Кляті москалі!
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никогда в жизни не буду голосовать за "демократическую власть" уж лучще- за бывших
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Это кто демократ, Люся? Офшорник, который защищал Банковую от майдановцев, и подбежавший писать на них кляузу в НКВД? Или Гойсман, верещавший во время Майдана, что он за Януковича и как ему комфортно работать с Азировым и партией регионов?
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демократами они сами себя называют гниды пархатые одной национальности
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За бывших уже не получится, бывшим с помощью снайперов на Майдане закрыли дорогу в политику.
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Уже верный замполит винницкого двоечника переводит стрелки на Нацбанк? Жопы нет?
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"там по закону существует определенный временной лаг"

Лаг существует у тебя в голове по закону природы!!!
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Что бы там ни мутил Нацбанк,который остался под руководством гражданки России,цена на украинский газ должна быть украинской.Вместо начисления субсидий,из-за которых страдает казна,нужна корректировка внутренних цен на внутренние энергоносители.
Сами энергоформирующие предприятия относятся к стратегическим и были ЗАПРЕЩЕНЫ "законом о приватизации" подлежать передаче их в негосударственные руки.И этот диктат цен частными лицами-НЕЗАКОННЫМИ СОБСТВЕННИКАМИ- является самым дестабилирующим фактором украинской экономики,вынужденной брать непомерные кредиты и попадать в зависимость диктата цен и различных политических условий МВФ.
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томос не дали, отложили на неопределенный срок, армия в жопе, склады рвутся, и с чем барыга придет на выборы? с поднятиями цен?
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Єдине, що добре виходить в потужних та рішучих реформаторів - так це нишпорити по кишенях та гаманцях українців..
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Это не твой зуб газ, и даже не мой зуб газ. Это их зуб газ. (с)
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Вы лучше сообщите где вы будете на следующий год?
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25% сейчас а остальное в апреле, по их мнению украинцы должны покупать свой газ по европейским ценам.
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А рост зарплат и пенсий на 25% нацбанк с мвф не заложили на следующий год?
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на следующий год их не будет, а сейчас на нас лохах- опять розживутся
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Как-то не пойму взаимосвязь между в четыре раза завышенной ценой, которую я плачу за газ, и числом субсидий, как минимум половина из которых левые. В соответствии с прогнозным показателям Нацбанка тарифы на газ увеличатся на 25%, - Рева - Цензор.НЕТ 2090 И почему теперь цена должна быть завышена в 5 раз!? В соответствии с прогнозным показателям Нацбанка тарифы на газ увеличатся на 25%, - Рева - Цензор.НЕТ 7609
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И почему мне горячую воду отключили "потому что она слишком дорогая", несмотря на то, что ТЭС поставлять готова. Кто это решил, что мне выгоднее 350 грн за нагрев бака платить (плюс весь дом сейчас тратит деньги на замену центральной электропроводки и оборудования), чем 80 грн за горячую воду!!!??? Ааа, наверное тот же, кто обо мне заботится и решил, что с 22-х до 7-ми мне пиво вредно!!! ЗА@БАЛИБЛЙААА!!!
Пы.Сы. Ещё мой мэр считает меня вошью, мразью и вообще на ХUЮ ВЕРТЕЛ!!! Так у себя в фейсбуке и написал!
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Добыча будет растет а импорт уменьшается, при этом растут тарифы и прибыль барыг у власти, по сравнению с этой обдираловкой угольные схемы Роттердама+ просто детский лепет.
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Никак не нажрутся. Сколько уже положили людей, и все равно не идут на встречу людям. Как грабили так и грабят людей. Все мало.
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За всю историю Украины не было такого дебильного состава Кабмина! Просто невозможно смотреть на эти рожи с полным отсутствием интеллекта ! А уж как начинают говорить , то это просто жуть ... Один уже всех научил как управлять державой - так все развалить талант нужно иметь. Другой заколыхал своими субсидиями , которые в этом сезоне вряд ли кто получит из нуждающихся. Зарплаты у нас растут не по дням , а по часам . Все счастливы, неужели еще хоть кто-нибудь проголосует на выборах за эту власть ???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ соответствии с прогнозным показателям Нацбанка тарифы на газ увеличатся на 25%, - Рева
 
 
 
 
 
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