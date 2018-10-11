 В соответствии с прогнозным показателям Нацбанка тарифы на газ увеличатся на 25%, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина" сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Когда мы говорим про следующий год, мы планируем в соответствии с прогнозным показателям Нацбанка, что будет на 25% рост тарифа на газ", - сказал министр.

На сегодняшний день суммы средств на субсидии, которые были заложены в бюджет на 2018 год, использованы не полностью. В этом году предстоит отдать субсидии за октябрь и ноябрь, потому что субсидия за декабрь выплачивается в январе. В Минсоцполитики надеются, что этих средств должно хватить.

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"Я себе прогнозирую таким образом, что даже если сейчас будет повышена цена на газ, Национальная комиссия регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг не сможет со следующего дня поднять тарифы на горячую воду или тепло, там по закону существует определенный временной лаг", - сказал министр.

Рева уточнил, что средствами по субсидиям распоряжается не Минсоцполитики, а Минфин. Он осуществляет финансирование этой программы и указывает, сколько им нужно спланировать средств.

Напомним, правительство Украины на переговорах с МВФ достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении цены газа до уровня импортного паритета до 2020 года.

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