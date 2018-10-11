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 За рубежом
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Все про:Евросоюз (12088) Могерини (372)

 Если бы Евросоюз исчез даже на несколько дней, то мир бы рухнул, - Могерини

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини уверена, что миру придет конец, если Евросоюз перестанет существовать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом она заявила в среду, 10 октября, выступая с лекцией в Финляндии, передает дипслужба ЕС

"Закройте глаза и представьте на мгновение, что Европейский союз исчез с мировой сцены прямо сейчас. Скажем, на месяц, или неделю, даже на несколько дней. Мир просто бы рухнул", − отметила Могерини.

Она также добавила, что "мир сейчас не в лучшей форме, но без Европейского союза он оказался бы в гораздо худшем положении".

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"Уберите все действия, которые мы предпринимаем как Европейский союз, вместе с государствами-членами по всему миру, будь то мир и безопасность, развитие, гуманитарная деятельность, дипломатия, и вы поймете, что ситуация в мире, безусловно, будет намного, намного хуже", − указала глава дипломатии ЕС.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, обсуждая позицию Брюсселя по Brexit, заявил, что Евросоюз становится "тюрьмой", подобно СССР.

Источник: https://censor.net.ua/n3090772
 
 
 Топ комментарии
 
вот я так и сделал - закрыл глаза и представил...
И увидел старую, добрую Европу белых людей...., с ее традиционными ценностями семьи и детей.... Без черножопых папуасов на ее улицах, без грязи, хамства и массовых шествий гомиков...
Открыл глаза.... - О, Боже мой....
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А людоеды в Океании и пингвины в Антарктиде даже не осознают, что живут благодаря ЕС Если бы Евросоюз исчез даже на несколько дней, то мир бы рухнул, - Могерини - Цензор.НЕТ 6583
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А якщо би штати зникли, то взагалі..
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А людоеды в Океании и пингвины в Антарктиде даже не осознают, что живут благодаря ЕС Если бы Евросоюз исчез даже на несколько дней, то мир бы рухнул, - Могерини - Цензор.НЕТ 6583
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це повинні усвідомлювати більш менш розвинуті країни, якщо, звичайно, не хочуть жити як людоїди в Океанії чи як пінгвіни в Антарктиді.
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Страны британской короны, я так понимаю, не дуже розвинуті
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Запитайте, чи бажали би вони зникнення ЄС.
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Що і в кого запитати? В жителя Торонто, Донкастера чи Окленда, чи він усвідомлює, що живе завдяки ЄС, без якого "мір би рухнул"?
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вот я так и сделал - закрыл глаза и представил...
И увидел старую, добрую Европу белых людей...., с ее традиционными ценностями семьи и детей.... Без черножопых папуасов на ее улицах, без грязи, хамства и массовых шествий гомиков...
Открыл глаза.... - О, Боже мой....
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це не найкраще побажання - краще би вони, кацяпи, зникли на завжди !!!
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У пані - манія величі! Аміназіну їй з галоперидолом і в палату до Наполеона з Цезарем!
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Так рухнул или было бы хуже... Самолюбование и неадекватные заявления это называется.
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скажите её что земля не плоская и рухнуть не может)) д.б.
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Что значит не плоская? Вы ещё скажите, что слоны, стоящие на черепахе, которые ее держат это выдумка?
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Фантазії та фобії підстаркуватої екзальтованої панянки похилого віку...
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Та нет ! Африканцы бы начали жрать друг-друга и всех белых на своём континенте . И всего-то .
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А если рашка исчезнет, мир прыгнет вперед
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Ого скільки любителів ТС відписалося. Просто тема-індикатор. Спостерігаю далі.
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Да ладно, она же даже не в Фейсбуке, а на лекции такое выдала - а студенты хорошую шутку любят...)))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕсли бы Евросоюз исчез даже на несколько дней, то мир бы рухнул, - Могерини
 
 
 
 
 
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