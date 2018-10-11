 Украина, Грузия и Молдова получат финансовую помощь от ЕС на развитие экологической сферы, - Семерак

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, в ней принимает участие украинская делегация под председательством министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака.

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"В экологической сфере есть много проблем общих для Украины и стран ЕС. Все это говорит, что ЕС должна переходить к политике "больше за больше". В частности, для Украины, Молдовы, Грузии, по сравнению с другими странами "Восточного партнерства", имеют более амбициозную повестку дня с учетом Соглашения об ассоциации с ЕС. В то же время, успешные примеры государств ЕС, которые прошли этот сложный путь, придадут толчок как Украине, так и Грузии и Молдове, с которыми сегодня договорились координировать выполнение соглашений об ассоциации и привлечения помощи ЕС", - сказал Остап Семерак.

Также во время встречи "Восточного партнерства" поднимался не менее важный вопрос о формировании новой климатической политики и противостоянии климатическим изменениям.

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"Все европейские страны имеют схожие вызовы в вопросах противостояния негативным изменениям климата. Эти вопросы требуют большего внимания общества, а также более политического лидерства, поддержки и давления для продвижения экологического повестки дня как в странах "Восточного партнерства", так и в самом ЕС", - резюмировал министр экологии и природных ресурсов Украины.

Отдельно в своем выступлении Остап Семерак остановился на достижениях Украины в процессе внедрения нового европейского законодательства и в частности, на двух важных евроинтеграционных законах "Об оценке воздействия на окружающую среду" и "О внедрении интегрированных подходов в управлении водными ресурсами по бассейновому принципу", которые были приняты украинским парламентом в последние годы.

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