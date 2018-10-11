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 Фильм "Миф" о погибшем на Донбассе оперном певце Слипаке попал в программы еще двух международных фестивалей, - Госкино

Документальный фильм "Миф" Леонида Кантера и Ивана Ясния рассказывает историю жизни и гибели Василия Слипака - оперного певца с мировым именем и уникальным голосом, украинского воина АТО.

Лента отобрана в программы фестивалей DocsMX в Мехико и Doc'n'Roll в Лондоне, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Госкино.

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"Документальный фильм был создано при поддержке Госкино Украины и благотворителей со всего мира. Премьера фильма в Украине состоялась 8 февраля 2018. После этого лента была показана в США, Канаде и Европе. Картина получила главные награды на украинском кинофестивалях, а также Гран-при и награду за монтаж на фестивале Figueira Film Art в Португалии", - напоминают в агентстве.

На очереди фестивале в Мексике и Великобритании фильм "МИФ" отобран в конкурсную программу фестиваля DocsMx в Мехико и программы фестиваля Doc'n Roll Film Festival в Лондоне.

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Источник: https://censor.net.ua/n3090769
 
   
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Великий был певец и гражданин. Вечная ему память😢
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Коли Василя ховали ми плакали всією сім'єю.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФильм "Миф" о погибшем на Донбассе оперном певце Слипаке попал в программы еще двух международных фестивалей, - Госкино
 
 
 
 
 
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