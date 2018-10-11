 73% мужчин поддерживают равное право женщин на участие в политике, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время парламентских слушаний "Предотвращение и противодействие дискриминации женщин из уязвимых социальных групп", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила сотрудничество ВР и Кабмина по обеспечению гендерного равенства, а также сообщила, что за небольшой промежуток времени в Украине прошел ряд государственных инициатив в этой сфере.

"Впервые вопросы координации гендерной политики вынесены на общеправительственный уровень - к компетенции вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Впервые разработан и одобрен Национальный план действий до 2021 года во исполнение Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW), принят и обновлен Национальный план действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1325 "Женщины, мир, безопасность" на период до 2020 года" , - сказала вице-премьер-министр, отметив, что Министерство финансов и Министерство экономического развития и торговли интегрировали гендерное бюджетирование в Стратегию управления государственными финансами.

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Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что гендерная составляющая включена в Государственную целевую программу восстановления и развития мира в восточных регионах Украины и Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц и внедрения долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года. Кроме этого, принята Государственная социальная программа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года.

Вице-премьер-министр обратила внимание на то, что усиление деятельности по внедрению государственной политики гендерного равенства отвечает современным ожиданиям общественности. "По результатам опроса Фонда народонаселения ООН, 81% мужчин считают, что женщины должны получать равную с мужчинами зарплату за работу равной ценности. 74% мужчин считают, что женщины могут быть такими же хорошими лидерами общин, как и мужчины, а 73% мужчин считают, что женщины должны иметь равные шансы участия в политике с мужчинами", - сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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