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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10684) гендерные проблемы (83) Климпуш-Цинцадзе (273)

 73% мужчин поддерживают равное право женщин на участие в политике, - Климпуш-Цинцадзе

Обеспечение гендерного равенства - это не "сезонное" оживление и не предвыборная риторика. Это общая кропотливая работа.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время парламентских слушаний "Предотвращение и противодействие дискриминации женщин из уязвимых социальных групп", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила сотрудничество ВР и Кабмина по обеспечению гендерного равенства, а также сообщила, что за небольшой промежуток времени в Украине прошел ряд государственных инициатив в этой сфере.

"Впервые вопросы координации гендерной политики вынесены на общеправительственный уровень - к компетенции вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Впервые разработан и одобрен Национальный план действий до 2021 года во исполнение Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW), принят и обновлен Национальный план действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1325 "Женщины, мир, безопасность" на период до 2020 года" , - сказала вице-премьер-министр, отметив, что Министерство финансов и Министерство экономического развития и торговли интегрировали гендерное бюджетирование в Стратегию управления государственными финансами.

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Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что гендерная составляющая включена в Государственную целевую программу восстановления и развития мира в восточных регионах Украины и Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц и внедрения долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года. Кроме этого, принята Государственная социальная программа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года.

Вице-премьер-министр обратила внимание на то, что усиление деятельности по внедрению государственной политики гендерного равенства отвечает современным ожиданиям общественности. "По результатам опроса Фонда народонаселения ООН, 81% мужчин считают, что женщины должны получать равную с мужчинами зарплату за работу равной ценности. 74% мужчин считают, что женщины могут быть такими же хорошими лидерами общин, как и мужчины, а 73% мужчин считают, что женщины должны иметь равные шансы участия в политике с мужчинами", - сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3090768
 
 
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женщины должны получать равную с мужчинами зарплату за работу равной ценности.Источник: https://censor.net.ua/n3090768 - - лозунги грантоедов. Бизнесмен будет платить за выполненную работу и не важно - мужчина или женщина ее выполнили.
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Ні, це не так. Навіть у розвинених країнах Заходу за ту ж саму роботу жінкам платять менше.
https://globalnews.ca/news/4142982/gender-pay-gap-not-a-myth/
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Именно за ту же самую работу? Или взяли ит-компанию и сравнили зарплату программиста (мужчины) и уборщицы (женщины) и с негодованием обнаружили дискриминацию - "за одну и ту же работу" - женщине платят меньше!
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Я ж Вам спеціально статтю скинула. Так, за ту саму.
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Скажите, а где логика, что бы бизнесмену нанимать мужчин и платить им больше за работу, которую женщины согласны были бы выполнить за те же сроки и за меньшие деньги? Да бизнесмены каждую копейку считают!
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каждому свое
нпример шахтер - профессия
не думаю что женщине в забое заплатят меньше)))
грузчик - тоже ничо так)))
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А к чему она это сказала.Где ущемляют права женщин?Хочешь иди в политику ,хочет в грузчики,копатели траншей, кузнецами, укладчики рельсов,шахтеры.Кто против? Что она бля хочет ?
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Это больше мужчин ущемляют.Попробуй секретарем к начальнику пойти или банщиком в женскую баню.Хер там.
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работа у нее такая - говорить про якобы ущемление женщин.
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Якщо говорити про гендерну рівність, то в Україні треба вже захищати права чоловіків, яких жінкі політики утримують. Чоловіча праця вдома є важкою і жінки, що не слідкують за дітьми, п'ють горілку, палять, матюкаються..., тобто мають сучасні жіночі риси, цього не розуміють.
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Так це опитування проводилося серед українських чоловіків ? Бо щось мені слабо віриться у такі високі цифри.
Наші ще до цих пір пишуть, що жінці не місце за кермом, а тут - політика, лідерство у громадах.
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У нас повно жінок за кермом і говорять це лише при порушенні правил дорожнього руху.
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Правильно. І що ж тоді кажуть наші чоловіки ? Вони коменти строчать по самому порушенню чи за статевою ознакою ?

- о, баба за кермом, тп, насмоктала, тупа курка і решта до нецензурщини - не так ?
А коли чоловік зробить те саме порушення, то йому дорікатимуть лише за його вину (ідіот, придурок, куди дивився, куди гнав, лось), але ніхто і не подумає сказати - от, (перепрошую), тупі яйця (чи інший орган) за кермом і решта в цьому роді.
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До чоловіків ще гірше говорять, а іноді пики б'ють.
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ваши чоловики или наши? Почему вы опять обвиняете всех без разбора мужчин Украины?
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это сексизм с Вашей стороны - Вы только что написали, что 100% украинских мужчин не уважают женщин. Что является очевидным враньем.
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Де я написала 100% ? Чого Ви розходилися ?
Не всі, але значна кількість не поважає і принижує, починаючи від розумових здібностей.
І цей форум, на якому я з літа 2014 теж є показовим.
Скільки разів жінкам-користувачкам зневажливо пишуть: ты, борщ иди мужу вари, а не коменты пиши ...
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За рахунок економії на жінках чоловікам платять більше.
Ви дарма сперечаєтесь і не вірите.
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"...завтра вранці я буду відсипатися,але якщо зненацька петро олексійович почне невідкладні,радікальні рехформи,не соромтесь - будіть !" На добраніч Українці !

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Я тоже підтримую, люба розумна і наполеглива жінка має право і можливість бути політиком,якщо володіє необхідими якостями, в принципі так воно і є зараз. Але вони хочуть щоб було тупо 50/50, тобто мужчина має пробиватись в престижних сферах, а жінок брати мабуть тільки за наявность їх статевих органів.
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Ганна Герман, Богословська Ірина, Бондаренко Олена, Засуха Тетяна, Лукаш Олена, Левочкіна Юлія, Повалій Таїсія... Це приклад гендерної рівності.
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Подсказываю,в последнем предложении ответ.
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Що окрім патріотичних українських жінок є такі, що працюють проти України. Дивитися треба не на стать, а на те що людина робить.
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А це вже дискримінація за політичними поглядами буде
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Дискримінації за політичними поглядами нема, бо у кожного різні погляди. Ділити людей по статі є найвищою формою дискримінації. Приналежність людини до жіночої статі не робить її кращою і вище мій приклад.
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Ти явно мене з кимось переплутав або не правильно зрозумів, я нічого не писав такого
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Если брать за эталон женщины в политике,скажем Тэтчер,то це один %,а як що жiнку III тисячолiття,то це вже зовсiм iншii
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Я в принципе не против политиков-женщин типа Маргарет Тетчер в руководстве нашей страны. Но к сожалению список украинских политиков в юбке разочаровывает- Ленкабондаренка, Натахавитренка, Жоналуценка, Бывшасекретарлозаренка и прочих нет им числа.
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И что вы хотели этим сказать? Что я за отсутствие половых признаков или идентификации по этим признакам?
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у нас равные права для обоих полов, нет никаких законов которые бы дискриминировали женщин в плане участия в политике. тогда с чем она там борется и что хочет внедрять? а хотят они не равных прав, а наоборот привилегий и квот по половому признаку.
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"у нас равные права для обоих полов" но при этом есть обязательный военный призыв мужчин, а женщин отсутствует. Все равны, но некоторые равнее.
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Отсюда можно сделать вывод, что 3/4 мужиков ИДИОТЫ, которых самих нельзя допускать до политики, то есть ЛИШИТЬ ГРАЖДАНСТВА, По моим выкладкам только около 10% населения Украины достойны и могут быть ГРАЖДАНАМИ, остальные лишь ПОДДАННЫМИ (с частичными политическими правами на муниципальном уровне) или РЕЗИДЕНТАМИ (вообще без политических прав)!
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Вы, естественно, достойны быть гражданином?
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это нужно проверять тестами, которые пока ещё только в идеи. Боюсь, пока в АРМИИ ДОБРОВОЛЬНО ГОД НЕ ОТСЛУЖУ ГРАЖДАНСТВА мне или кому-либо другому давать НЕЛЬЗЯ! Да и знание ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА требуется на более высоком уровне, так что сегодня "нет", но в перспективе "да"!
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Потім попрацювати з тими 10% і України нема?
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4 млн. человек - это очень боеспособная и мотивированная АРМИЯ ГРАЖДАН, которая может противостоять эффективно армии РАБОВ И ХОЛОПОВ превосходящую её в СТО РАЗ по численности!
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Не верьте тому что высказывает яркий представитель гендерного неравноправия. Там всегда цифры пишутся с потолка, ибо гранты штука прибыльная а отчитываться грантодателям нужно всегда с позитивным окончанием спича.
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Это манипуляций цифрами, лицемерие и пропоганды из-за бабла и власти со стороны борцов против "дискриминации" женщин. Организацйи, финансирующие все эти движения а-ля Метоо, wage gap или того же "равенства" полов, преследуют свои корыстные цели.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины73% мужчин поддерживают равное право женщин на участие в политике, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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