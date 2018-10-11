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 Боец 128-й ОГШБ Роман Магас погиб на Донбассе, - Львовская ОГА. ФОТО

В среду, 10 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил при выполнении боевого задания погиб военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Роман Магас.

Об этом на своей странице сообщила Львовская областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

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Роман Магас родился в 1991 году в селе Баня Лисовицкая Стрыйского района Львовской области, служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде. У военнослужащего остались жена и двое детей.

О дате и времени захоронения будет сообщено дополнительно.

Боец 128-й ОГШБ Роман Магас погиб на Донбассе, - Львовская ОГА 01

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Напомним, 10 октября во время выполнения боевого задания на Донецком направлении двое военнослужащих Объединенных сил погибли вследствие срабатывания враждебного взрывного устройства.

Источник: https://censor.net.ua/n3090767
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоец 128-й ОГШБ Роман Магас погиб на Донбассе, - Львовская ОГА. ФОТО
 
 
 
 
 
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